Μουντιάλ 2026:Το ιστορικό γκολ του Ρονάλντο στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ, από το 2006 έως το 2026.

Στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, ο Ρονάλντο πέτυχε το 1

0 μόλις στο έκτο λεπτό.

Το γκολ αυτό ήταν το 9ο του σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Εουσέμπιο.

Ο Ρονάλντο έγινε ο γηραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά τον Ροζέ Μιλά. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με το Ουζμπεκιστάν και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε έκτο Μουντιάλ. Παράλληλα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα μετά τον Ροζέ Μιλά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο!

Ο «CR7» χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά στην αναμέτρηση με το Ουζμπεκιστάν για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να κάνει ένα ρεκόρ που μοιάζει αδύνατο να σπάσει στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το 9ο του συνολικά σε Μουντιάλ (ισοφαρίζοντας τον Εουσέμπιο), ενώ πέτυχε το μοναδικό επίτευγμα να έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, από το 2006 μέχρι και σήμερα!

Δείτε το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο:

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