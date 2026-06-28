Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για την Αγγλία, η Κροατία τη 2η θέση, πέρασε και η Γκάνα

Τα «τρία λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 του Παναμά, με τους Κροάτες να νικούν τους Γκανέζους 2-1 και να εξασφαλίζουν τη δεύτερη θέση στην ολοκλήρωση του Group L. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για την Αγγλία, η Κροατία τη 2η θέση, πέρασε και η Γκάνα
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 12ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, πέρασε στα βιβλία της ιστορίας. Με την τελική βαθμολογία να δικαιώνει τα προγνωστικά που υπήρχαν για τα φαβορί του group. Η Αγγλία επικράτησε 2-0 του Παναμά στο Νιού Τζέρσεϊ και πέρασε ως πρώτη και καλύτερη και 7 βαθμούς. Στους «32» θα αντιμετωπίσει μία απ’ τις καλύτερες τρίτες.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια, ανάμεσα σε Κροατία και Γκάνα. Οι Βαλκάνιοι επικράτησαν 2-1 και εξασφάλισαν την 2η θέση του ομίλου, αφήνοντας τρίτους τους Αφρικανούς. Όμως και η Γκάνα πέρασε στους «32» ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες με τους 4 βαθμούς που συγκέντρωσε.

Στα νοκ άουτ, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την δεύτερη του Group K, δηλαδή μία εκ των Κολομβία ή Πορτογαλία. Τον πρώτο του ίδιου ομίλου θα αντιμετωπίσει η Γκάνα.

Το «καθάρισε» στο δεύτερο μέρος η Αγγλία

Μία ώρα χρειάστηκε η Αγγλία για να κάμψει την αντίσταση του Παναμά και επικρατώντας 2-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 12ου ομίλου. Έτσι, τα «Τρία Λιοντάρια» προετοιμάζονται για την αναμέτρηση της φάσης των «32» την προσεχή Τετάρτη.

Πολύ κακοί οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο, είδαν τον Παναμά να χάνει τη μοναδική σημαντική ευκαιρία. Ο Πίκφορντ απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ του Χοσέ Ροντρίγκεζ. Στο δεύτερο 45λεπτο και μέσα σε ένα πεντάλεπτο, η προσωπικότητα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έλυσε το «γόρδιο δεσμό». Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 62΄ με εξαιρετική άμεση εκτέλεση μετά από κόρνερ του Σάκα. Πέντε λεπτά αργότερα «σέρβιρε» στον Κέιν ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Διαιτητής: Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Φαγιάρδο, Αντράντε - Κουάνσα

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)

«Μίλησε» η ποιότητα της Κροατίας

Συνεπής στα μεγάλα ραντεβού, η Κροατία «καθάρισε» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια.

Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν από το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού. Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.

Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)

Κίτρινες: Πέρισιτς

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για την Αγγλία, η Κροατία τη 2η θέση, πέρασε και η Γκάνα

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τον Λανς Σρόγερ για νέο επικεφαλής της ICE

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιραν

00:35ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου θέλει να σχηματίσει «ευρεία εθνική κυβέρνηση» αν κερδίσει τις εκλογές

00:15ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο ειδικής έκδοσης αμερικανικό διαβατήριο περιλαμβάνει εικόνα του Τραμπ και μια προειδοποίηση

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σεργκέι Ιβανόφ: Πέθανε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας

23:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ρόβερ της NASA εντοπίζει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες όπου ακόμα και τα ισχυρότερα διαβατήρια είναι αδύναμα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Με το μωρό στην αγκαλιά η Σουηδή υπουργός στη συνάντηση της ΕΕ για το κλίμα

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ - Κίνας στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Καθοριστικό βήμα για αποκλιμάκωση η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Σε 1.430 αυξήθηκαν οι νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

22:38LIFESTYLE

Αμάλ Κλούνεϊ: Η ζωή και η καριέρα μου ήταν πιο εύκολη πριν παντρευτώ

22:28LIFESTYLE

Γκόλντι Χον: Η φωτογραφία με τα εγγόνια της στην Ελλάδα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε σε λίμνη

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Τραγωδία σε ιστιοπλοϊκό – Έχασε την ζωή της 52χρονη Ιταλίδα

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Γαλλία: 74 νεκροί από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου 

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στην Ελευσίνα - Διακοπή κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία συγκλονίζει τη Ρώμη: «Φίλος» σκότωσε με μπαλτά μητέρα, πατέρα και 8χρονη, «έγκλημα πάθους» βλέπουν οι αρχές

02:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Τραγωδία σε ιστιοπλοϊκό – Έχασε την ζωή της 52χρονη Ιταλίδα

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή επίθεση Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, η αλήθεια ήταν ακόμα πιο οδυνηρή και «ζωντανή»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν 5 άτομα τις τελευταίες 24 ώρες για πυρκαγιές από αμέλεια σε όλη τη χώρα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στην Ελευσίνα - Διακοπή κυκλοφορίας

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματία και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Σε 1.430 αυξήθηκαν οι νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες όπου ακόμα και τα ισχυρότερα διαβατήρια είναι αδύναμα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιραν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σεργκέι Ιβανόφ: Πέθανε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ