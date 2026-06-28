Μουντιάλ 2026: Δεύτερη η Πορτογαλία του Κριστιάνο, κορυφή η Κολομβία – Προκρίθηκε η Λ.Δ. Κονγκό

Η ολοκλήρωση του Group K στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, βρίσκει την Κολομβία στην κορυφή του. Οι λατινοαμερικάνοι στο ντέρμπι του ομίλου έμειναν στο 0-0 με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι ανέβηκαν στους 7 βαθμούς, αφήνοντας τους Ίβηρες στους 5 και τη 2η θέση.

Αυτό σημαίνει πως οι Κολομβιανοί θα αντιμετωπίσουν στους «32» την Γκάνα στο Κάνσας Σίτι, στις 4 Ιουλίου (4:30 τα ξημερώματα). Όσο για την παρέα του CR7, θα κοντραριστεί με την επικίνδυνη Κροατία στο Τορόντο, μία μέρα νωρίτερα (3 Ιουλίου στις 2:00 τα ξημερώματα).

Ιστορική ήταν η 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου για την Λ.Δ. του Κονγκό. Οι Αφρικανοί με ανατροπή επικράτησαν 3-1 του Ουζμπεκιστάν και με 4 βαθμούς πέρασαν στους «32» της διοργάνωσης, ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες!

H Λ.Δ. του Κονγκό θα αντιμετωπίσει την 1η Ιουλίου στις 19:00 ώρα Ελλάδας την Αγγλία στην Ατλάντα.

Προβληματική Πορτογαλία, άστοχη η ανώτερη Κολομβία

Η μεγάλη μάχη της Κολομβίας με την Πορτογαλία δεν είχε ούτε νικητή ούτε γκολ. Όμως η ισοπαλία ήταν αρκετή για να δώσει στους Κολομβιανούς την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο και να τους «στείλει» απέναντι στην Γκάνα στη φάση των «32». Στον αντίποδα, οι Πορτογάλοι που είχαν ως κορυφαίο παίκτη τους τον γκολκίπερ Ντιόγο Κόστα, έμειναν δεύτεροι στο γκρουπ και θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ την Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

Η Κολομβία ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίωρο χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Κόρδοβα (1’, κεφαλιά λίγο άουτ) και Αρίας (18’ απόκρουση Ντιόγο Κόστα, 22’ απόκρουση πάνω στη γραμμή του Ρουμπέν Νέβες). Οι Πορτογάλοι «ξύπνησαν» μετά το 30’ και στο 39’ έχασαν μία απίθανη τριπλή ευκαιρία.

Αρχικά ο Βάργκας απέκρουσε το πλασέ του Μπρούνο Φερνάντες, στη συνέχεια οι αμυντικοί έβαλαν «στοπ» στο ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο και στο φινάλε της φάσης το πολύ δυνατό σουτ του Νέβες πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Ντιόγο Κόστα απέκρουσε άλλο ένα φοβερό σουτ του Χάμες στο 45+2’, ενώ συνέχισε τις μεγάλες επεμβάσεις του στο 60’ με το σουτ του Αρίας που έβγαλε με υπερένταση στη γωνία του.

Στο 89’ ο Ρούμπεν Ντίας έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Λουίς Σουάρες πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια. Η Κολομβία σκόραρε στο 90+2’ με τον Ντάβιντσον Σάντσες όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με επιβεβαίωση και του VAR για οριακό οφσάιντ της... μύτης του παπουτσιού του Κολομβιανού στόπερ, με το 0-0 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

Κίτρινες: 87’ Πουέρτα

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Λουκουμί, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (76’ Κιντέρο), Γιόν Αρίας (76’ Καστάνιο), Λέρμα (60’ Ρίος), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Σουάρες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46’ Νταλότ), Μέντες (90’+3’ Νούνιες), Φερνάντες, Ρουμπέν Νέβες (46’ Ζοάο Νέβες), Βιτίνια (70’ Σαμού Κόστα), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ανατροπή, θρίαμβος και πρόκριση για τη Λ.Δ. Κονγκό

Με «χρυσούς» σκόρερ τους Βισά (68’ πέν., 90+1’) και Μαγιελέ (78’) η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε το Ουζμπεκιστάν 3-1, τερμάτισε στην 3η θέση του 11ου ομίλου και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» ως μία απ’ τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο άνοιξε το σκορ στο 10’ με το υπέροχο γκολ του Σομουρόντοβ ο οποίος πέρασε την μπάλα με «λόμπα» πάνω απ’ τον τερματοφύλακα κι έκανε το 1-0.

Στο 18’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπουκού για επιθετικό φάουλ στην εκκίνηση της φάσης, για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης για τους Κονγκολέζους στο 68’ με το πέναλτι του Βισά. Το Κονγκό πίεσε ακόμη περισσότερο για το γκολ της νίκης κι εντέλει δικαιώθηκε στο φινάλε με στα τέρματα του Μαγιελέ και Βισά, που έστειλαν την ομάδα τους στους «32» του Μουντιάλ 2026, σε μία ιστορική στιγμή για τους Αφρικανούς.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 21’ Σαντίκι, 45’+5’ Εμπουκού, 62’ Μουτουσαμί - 43’ Κουσάνοβ, 48’ Νασρουλάεβ

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (83’ Καγιεμπέ), Εμπουκού (72’ Ελία), Μουτουσάμι (72’ Μουκάου), Σαντίκι, Σιπενγκά (72’ Μπονγκοντά), Μπακαμπού (51’ Μαγιελέ), Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι (82’ Ισκαντέροβ), Σουκούροβ (59’ Καμρομπέκοβ), Καμντάμοβ (59’ Γκάνιεβ), Φαγζουλάεβ (73’ Ουρούνοβ), Σομουρόντοβ.