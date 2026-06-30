Ανατριχιαστική στιγμή: Σκόραρε και δάκρυσε ο Κόντι Χάκπο (Video)

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής που πριν λίγες μέρες έμαθε πως «έχασε» το αγέννητο παιδί του, άνοιξε το σκορ κόντρα στο Μαρόκο και έβαλε τα κλάματα.

Newsbomb

Ανατριχιαστική στιγμή: Σκόραρε και δάκρυσε ο Κόντι Χάκπο (Video)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Λες και το ήθελε ο Θεός. Ο Κόντι Χάκπο πριν λίγες μέρες, έμαθε μια είδηση που τον «έσπασε» ψυχολογικά. Η σύντροφός του, Νόα φαν ντερ Μπριχ, «έχασε» το αγέννητο παιδάκι του.

Υπό καθεστώς μεγάλης ψυχολογικής πίεσης και στεναχώριας, ο άσος της Λίβερπουλ ήταν κανονικά στην ενδεκάδα της Ολλανδίας στον αγώνα των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν, ήταν λες και το θέλησε η μοίρα…

Στο 71ο λεπτό, η μπάλα στρώθηκε σε μία απ’ τις ελάχιστες ευκαιρίες των Ολλανδών. Ο Χάκπο την έστειλε στα δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στους «οράνιε».

Αμέσως έτρεξαν πάνω του όλοι οι συμπαίκτες του. Σε μια δυνατή στιγμή που έγινε ανατριχιαστική, όταν ο ποδοσφαιριστής κοίταξε τον ουρανό με δακρυσμένα μάτια.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή:

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