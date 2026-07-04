Μουντιάλ 2026: Στην Κολομβία το τελευταίο… εισιτήριο για τους «16»

Οι λατινοαμερικάνοι ήταν σαφώς ανώτεροι από τους Γκανέζους και επικράτησαν 1-0 με το γκολ του Αρίας – Κόντρα στην Ελβετία στην επόμενη φάση.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Στην Κολομβία το τελευταίο… εισιτήριο για τους «16»
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Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Κολομβία έγινε η τελευταία ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι λατινοαμερικάνοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο από την Γκάνα, επικράτησαν 1-0 με γκολ του Αρίας και πήραν έτσι το… εισιτήριο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Οι Αφρικανοί είναι χαρακτηριστικό πως δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία καλή ευκαιρία σε όλη την αναμέτρηση. Η Κολομβία είχε τον απόλυτο έλεγχο στον ρυθμό και το 1-0 μοιάζει φτωχό μπροστά στην ανωτερότητά της στο χορτάρι. Δίνοντας τη δυνατότητα στους χιλιάδες φίλους της που βρέθηκαν στο Κάνσας Σίτι, να πανηγυρίσουν έξαλλα την πρόκριση.

Πλέον, οι Κολομβιανοί θα αναμετρηθούν με την Ελβετία στους «16» της διοργάνωσης. Το ματς θα γίνει στο Βανκούβερ την Τρίτη 7/7 στις 23:00 ώρα Ελλάδος.

Το ματς

Οι Γκανέζοι άρχισαν το ματς με σουτ του Πάρτεϊ που πέρασε λίγο άουτ, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η Κολομβία πήρε τα ηνία και κυριάρχησε ολοκληρωτικά στον αγώνα. Βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 14’ με το πλασέ του Αρίας από σέντρα του Λουίς Σουάρες.

Οι λατινοαμερικάνοι στη συνέχεια έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη! Η Γκάνα είχε τον Ζίγκι σε εξαιρετική βραδιά στο τέρμα της, καθώς έκανε μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Λουίς Ντίας (20’, 58’), Μοχίκα (45+1’ εξ επαφής κεφαλιά) και Πουέρτα (55’) και κράτησε την ομάδα του στο ματς ως το φινάλε. Μπροστά, ωστόσο, οι Αφρικανοί ήταν ακίνδυνοι και η Κολομβία έφτασε σε άνετη πρόκριση για τους «16».

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: 12’ Αρίας, 78’ Ρίος - 49’ Γιρένκι, 66’ Φατάου, 76’ Σεϊντού

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόθ, Λουκουμί, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (46’ Ρίος), Αρίας (73’ Κιντέρος), Λέρμα, Ντίαζ (90’ Καμπάζ), Κόρντομπα (8’ λ.τρ. Λουίς Σουάρες)

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κεϊρόζ): Ζίγκι, Μενσά, Οπόκου, Λούκασεν, Σενάγια (13’ λ.τρ. Σεϊντού), Γιρένκι (79’ Άντου), Πάρτεϊ, Σίμπο (62’ λ.τρ. Οβούσου), Σεμένιο, Τζόρνταν Αγιού (79’ Νουάμα), Ινιάκι Γουίλιαμς (62’ Φατάου)

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