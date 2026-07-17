Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος

Την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Newsbomb

Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος
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Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια ο Παντελής Χατζηδιάκος, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Ο Χατζηδιάκος αποτελεί την τέταρτη μεταγραφική κίνηση της εποχής Λίσι, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 45 συμμετοχές με τη φανέλα της Κοπεγχάγης σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ σε 3421' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2029.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1997 στη Ρόδο και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ολλανδία, όπου εντάχθηκε στις ακαδημίες της Άλκμααρ το 2011, έχοντας ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία του Παναθηναϊκού.

Μέσα από τα τμήματα υποδομής της Άλκμααρ εξελίχθηκε και τον Ιανουάριο του 2015 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ολλανδικό σύλλογο.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Άλκμααρ πραγματοποιήθηκε στην Eredivisie, όπου σταδιακά καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής. Τον Δεκέμβριο του 2017 σημείωσε το πρώτο του γκολ στο ολλανδικό πρωτάθλημα, στη νίκη με 2-0 επί της Βένλο, ενώ από τη σεζόν 2018-19 αποτέλεσε έναν από τους ηγέτες της ομάδας.

Παράλληλα απέκτησε σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις, αγωνιζόμενος τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.Το 2023 πραγματοποίησε το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στην ιταλική Κάλιαρι, ενώ την επόμενη χρονιά συνέχισε την πορεία του στην Κοπεγχάγη, για λογαριασμό της δανέζικης ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, πέρασε από τα μικρότερα ηλικακά τμήματα τόσο της Εθνικής Ελλάδας, όσο και της Εθνικής Ολλανδίας, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Κ21 και στις 12 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, αγωνιζόμενος σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Ιταλία για τα προκριματικά του UEFA Euro 2020.»

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