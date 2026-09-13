Καλαμάτα - Βόλος 3-1: Πρώτη νίκη μετά την επιστροφή για τη Μαύρη Θύελλα

Με πρωταγωνιστές τους Χάμζα και Μορέιρα η ομάδα της Μεσσηνίας έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-1 του Βόλου, ο οποίος είχε και δύο δοκάρια πέρα απ' το γκολ που πέτυχε. 

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Καλαμάτα - Βόλος 3-1: Πρώτη νίκη μετά την επιστροφή για τη Μαύρη Θύελλα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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«Ροκ» παιχνίδι στο Περιστέρι με την Καλαμάτα να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League. Οι Μεσσήνιοι επικράτησαν 3-1 του Βόλου, σκορ το οποίο ήρθε με ανατροπή. Ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν και δύο δοκάρια.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο εκπληκτικός Μορέιρα που είχε δύο ασίστ και έμοιαζε ασταμάτητος. Ο Χάμζα πέτυχε τα δύο γκολ των γηπεδούχων, ενώ ο Μπολίβαρ σημείωσε το καθοριστικό τέρμα προβαδίσματος.

Ο Βόλος είχε προηγηθεί με τον Γκονζάλες στο πρώτο μέρος, ενώ είχε και δύο δοκάρια στην αναμέτρηση. Δεν διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, όμως, καθώς οπισθοχώρησε και έδωσε στην Καλαμάτα τις ευκαιρίες που ήθελε για την ανατροπή.

Η «Μαύρη Θύελλα» έχει πλέον 4 βαθμούς, ενώ ο Βόλος έμεινε στους 2.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, ήρθε στο 13’. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι, με τον Γκονζάλες να δίνει στον Τζόκα και αυτός να σουτάρει απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, με την μπάλα να τραντάζει το κάθετο δοκάρι και να κινείται παράλληλα με την εστία πριν απομακρυνθεί.

Η Καλαμάτα είχε τη δική της πρώτη εξαιρετική στιγμή στο 18’. Ο Καλουτσικίδης έκανε ωραία σέντρα από δεξιά, ο Μορέιρα φάτσα με την εστία δεν μπόρεσε να την ακουμπήσει και να τη στείλει στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 26’. Σε μικρό χώρο οι παίκτες του Βόλου άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Γκονζάλες λίγο έξω απ’ την περιοχή έπιασε ωραίο συρτό σουτ και… τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα για το 0-1!

Οι Μεσσήνιοι απείλησαν με ισοφάριση στο 35’. Στην κόντρα έγινε το γύρισμα από τον Μπονέτο, ο Μπολίβαρ όμως δεν βρήκε την μπάλα αλλά «αέρα» στο πλασέ που δοκίμασε, από το ύψος της μικρής περιοχής.

H πίεση της Καλαμάτας συνεχίστηκε και στο 39’ μετά από αδράνεια Κάργα και Κοσέλεφ πήρε ο Μπολίβαρ, αλλά το πλασέ του από το ύψος της μικρής περιοχής, απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Βόλου.

Ο Μορέιρα στο 52’ πέτυχε ωραίο γκολ από πλάγια θέση, όμως σωστά ακυρώθηκε καθώς στην αρχή της φάσης ήταν οφσάιντ. Τρία λεπτά μετά, ο Μορέιρα έκανε τη σέντρα και ο Χάμζα με κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι, δεν απείλησε τον Κοσέλεφ που μπλόκαρε.

Η «Μαύρη Θύελλα» επιβραβεύτηκε για την επιθετικότητά της στο 59’. Ο Μορέιρα έκανε εξαιρετική προσπάθεια με ντρίπλες στα αριστερά, σέντρα στο ύψος του πέναλτι και ο Χάμζα πάνω στην κίνηση με σουτ νίκησε τον Κοσέλεφ για το 1-1!

Μετά την ισοφάριση το ματς ισορρόπησε σε πιο χαμηλό ρυθμό. Στο 73’ ο Τζόκα έκανε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με τον Γκέλιο να διώχνει σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ στο 75’. Μετά από γύρισμα ο Γκέλιος έχασε την μπάλα και ο Ρεγκίς απ’ το ύψος της μικρής περιοχής και πλάγια, την έστειλε στο κάθετο δοκάρι.

Στο 84’ η Καλαμάτα βγήκε στην κόντρα με εκπληκτική μπαλιά του Μορέιρα στο χώρο για τον Μπολίβαρ. Αυτός έφυγε πίσω απ’ τη σέντρα, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά μετά το τσεκάρισμα της φάσης μέτρησε κανονικά για την ανατροπή της Καλαμάτας και το 2-1!

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιτεθούν στα λεπτά που ακολούθησα, αλλά η Καλαμάτα «κλείδωσε» τη νίκη της στο 90+4’. Ο Ντιαρά έκλεψε την μπάλα λίγο έξω απ’ την περιοχή, βρήκε κάθετα εντός περιοχής τον Χάμζα, ο οποίος δεν αστόχησε στο πλασέ και έκανε το 3-1!

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

Κίτρινες: 56’ Πινέιρο, 69’ Αλόνσο - 34’ Γρόσδης, 37’ Μαρκ Γκονζάλες, 76’ Μεντίλ, 80’ Μύγας

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (90’ λ.τρ. Μπακαγιόκο), Χαμζά, Μπονέτο (65’ Λιατσικούρας), Μορέιρα, Μπολίβαρ (90’ Χατζηθεοδωρίδης), Σίγκουρντσον (77’ Ντιαρά).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Γροσδής (60’ Μπούρνιτς), Κάργας, Ελ-Σαουμπί (49’ λ.τρ. Αγιάκουα), Μεντίλ (77’ Μύγας), Λυκουρίνος, Μαρκ Γκονζάλες (77’ Χαραλαμπόγλου), Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα, Φουρτάδο (60’ Κρεσπί).

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