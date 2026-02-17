Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ρώσοι και Λευκορώσοι θα αγωνιστούν υπό τις εθνικές σημαίες τους

Ο Ματέι Σβάντσερ από την Αυστρία αγωνίζεται στον τελικό του freestyle skiing big air ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στο Λιβίνιο της Ιταλίας, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Υπό τις εθνικές σημαίες των χωρών τους θα αγωνιστούν στους επερχόμενους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες έξι Ρώσοι και τέσσερις Λευκορώσοι αθλητές.

Και οι δύο χώρες είχαν αποκλειστεί από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Το 2023 επιβλήθηκε μερική απαγόρευση, επιτρέποντας στους αθλητές να αγωνιστούν υπό ουδέτερες σημαίες. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2025, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (NPC) ήρε την απαγόρευση, επιτρέποντας στους αθλητές των δύο χωρών να συμμετάσχουν στους Αγώνες.

Αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για μια ευρύτερη επανένταξη της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό δύο χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Στη Ρωσία έχουν διατεθεί συνολικά έξι θέσεις, και στην Λευκορωσία έχουν διατεθεί τέσσερις θέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC), Κρεγκ Σπενς, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τονίζοντας ότι αυτοί οι αθλητές θα αντιμετωπίζονται όπως αυτοί «οποιασδήποτε άλλης χώρας». Επομένως, θα μπορούν να παρελάσουν με τις σημαίες τους, να φορούν τα εθνικά τους χρώματα και να ακούν τους εθνικούς τους ύμνους.

Σε ποια αθλήματα θα διαγωνιστούν

Η Ρωσία θα μπορεί επομένως να συμμετάσχει με δύο εκπροσώπους στο Παραολυμπιακό αλπικό σκι -έναν άνδρα, μία γυναίκα-, δύο στο Παραολυμπιακό σκι αντοχής -έναν άνδρα, μία γυναίκα- και δύο στο Παραολυμπιακό σνόουμπορντ -δύο άνδρες-, σύμφωνα με τη διεθνή επιτροπή.

Στη Λευκορωσία έχουν διατεθεί συνολικά τέσσερις θέσεις, όλες στο σκι αντοχής -ένας άνδρας και τρεις γυναίκες-, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αναφέρει ότι μεταξύ των αθλητών που θα διαγωνιστούν είναι ο Αλεξέι Μπουγκάεφ, τρεις φορές «χρυσός» Παραολυμπιονίκης στο αλπικό σκι, και οι σκιέρ αντοχής Ιβάν Γκολούμπκοφ και Αναστασία Μπαγκιάν, και οι δύο μεταλλιούχοι σε παγκόσμια πρωταθλήματα.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

