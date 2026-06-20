Ολλανδία - Σουηδία 5-1: «Οράνιε» πέντε αστέρων κόντρα στους Σκανδιναβούς

Η Ολλανδία δεν έδειξε κανέναν... οίκτο απέναντι στη Σουηδία κι επικράτησε άνετα με 5-1 της Σουηδίας για τη 2η αγωνιστική του έκτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «Οράνιε» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και φρόντισαν να βάλουν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπρόμπεϊ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 17'.Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια.

Ο Χάκπο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε ο συμπαίκτης του και με δύο γκολ σε διάστημα επτά λεπτών, στο 47' και το 54', ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Η ομάδα του Γκράχαμ Πότερ κατάφερε να βρει το γκολ της τιμής με τον Ελάνγκα, ο οποίος μείωσε προσωρινά σε 4-1. Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 89ο λεπτό, όταν ο Σάμερβιλ βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Με τη νίκη αυτή, η Ολλανδία έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Σουηδία με τρεις βαθμούς, διατηρώντας πάντως ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «Οράνιε», με τον Κούμαν να βλέπει μία επιλογή του να αποδίδει άμεσα καρπούς. Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν για την παρουσία του Μπράιαν Μπρόμπεϊ στο αρχικό σχήμα αντί του Κρισένσιο Σάμερβιλ, ο επιθετικός της Σάντερλαντ έδωσε άμεση απάντηση.

Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Κόντι Χάκπο δημιούργησε τη φάση και ο Μπρόμπεϊ εκτέλεσε από κοντά για το 1-0. Ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά στο 17', όταν εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική συνεργασία των Μάλεν και Ντάμφρις, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 και βάζοντας γερά θεμέλια νίκης για την ομάδα του.

Η Σουηδία προσπάθησε να αντιδράσει μετά το δύσκολο πρώτο εικοσάλεπτο και κατάφερε να ισορροπήσει προσωρινά το παιχνίδι. Ο Γιόκερες απείλησε στο 37' με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Βερμπρούγκεν αντέδρασε εξαιρετικά. Λίγα λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί απάντησαν με μεγάλη ευκαιρία του Μάλεν, ενώ ο Αγιάρι έφτασε κοντά στο γκολ για τους Σκανδιναβούς.

Στο 44ο λεπτό οι Σουηδοί πίστεψαν πως ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, όμως το γκολ του Λάγκερμπιλκε ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ο Βερμπρούγκεν συνέχισε να κρατά ανέπαφη την εστία του, σταματώντας τόσο τον Γιόκερες όσο και τον Αγιάρι.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο όπως και το πρώτο. Η Ολλανδία μπήκε αποφασισμένη να «τελειώσει» την υπόθεση νίκη και το πέτυχε μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 47' ο Ντάμφρις σέρβιρε ακόμη μία ασίστ και ο Χάκπο διαμόρφωσε το 3-0, ενώ στο 54' ο άσος της Λίβερπουλ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ με εξαιρετικό τελείωμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Η Σουηδία κατάφερε να μειώσει στο 59ο λεπτό, όταν ο Άντονι Ελάνγκα εκμεταλλεύτηκε κενό στην ολλανδική άμυνα και νίκησε τον Βερμπρούγκεν για το 4-1. Ωστόσο, το γκολ αυτό δεν άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, καθώς οι «Οράνιε» διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 89ο λεπτό, με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και να βάζει την υπογραφή του σε μία εντυπωσιακή βραδιά για την Ολλανδία.

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερς (Τιλ 59'), Ντε Γιονγκ (Κουπμέινερς 59'), Γκάκπο, Μάλεν, Μπρόμπεϊ

Σουηδία (Γκράχαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον (Ελάνγκα 55'), Νίγκρεν (Μπέργκβαλ 56'), Κάρλστρομ (Ζενέλι 56'), Αγιάρι, Ίσακ, Γκιόκερες