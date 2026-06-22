Η χρυσή γενιά της «Αναγέννησης» έγραψε ιστορία – «Σημαντική επιτυχία για το βιογραφικό τους»

Μία παρέα παιδιών από την Πάτρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ – «Το ταλέντο τους είναι μοναδικό, πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία», αναφέρει ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση», μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Η χρυσή γενιά της «Αναγέννησης» έγραψε ιστορία – «Σημαντική επιτυχία για το βιογραφικό τους»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η ομάδα μπάσκετ των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση» από την Πάτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, ολοκληρώνοντας την διοργάνωση αήττητη με 7 νίκες.
  • Η επιτυχία βασίστηκε σε μήνες προετοιμασίας, συνδυασμό σχολικών υποχρεώσεων και αθλητικών απαιτήσεων, καθώς και στην υποστήριξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών.
  • Τα έξοδα της αποστολής καλύφθηκαν από τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» και το υπουργείο, ενώ εξετάζεται η διοργάνωση ειδικής υποδοχής για τους πρωταθλητές.
  • Η διάκριση θεωρείται σημαντική για το βιογραφικό των μαθητών, ηλικίας 16 – 18 ετών, και έχει θετική επίδραση στο αθλητικό και προσωπικό τους μέλλον.
  • Συνοδός της αποστολής ήταν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Ιωάννα Αραμπατζή, ενώ υπήρξε και υποστήριξη από εκπροσώπους του υπουργείου και της Φυσικής Αγωγής.
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Από τα σχολικά θρανία της Πάτρας και τα αναπτυξιακά τμήματα του Προμηθέα έως την κορυφή του κόσμου. Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση», μεταξύ των οποίων και αθλητές του προγράμματος «ΝΟΥΣ» του συλλόγου, έγραψαν ιστορία στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, αποδεικνύοντας ότι η συστηματική δουλειά, η σωστή καθοδήγηση και η πίστη στον στόχο μπορούν να οδηγήσουν σε επιτεύγματα διεθνούς βεληνεκούς.

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή πορεία απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και χαρίζοντας στην Ελλάδα μία σπουδαία διεθνή διάκριση στον σχολικό αθλητισμό.

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Πίσω από τη μεγάλη επιτυχία βρίσκονται μήνες προετοιμασίας και αφοσίωσης. Οι νεαροί αθλητές κατάφεραν να συνδυάσουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις με τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα σε μία κορυφαία διεθνή διοργάνωση.

Ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση, Νίκος Μονάντερος, μιλώντας στο Newsbomb για τη σπουδαία επιτυχία των μαθητών, δεν έκρυψε τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια για όσα πέτυχαν οι νεαροί αθλητές.

«Τα παιδιά έκαναν έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ασχολούνται συστηματικά με το άθλημα, είχαν την αμέριστη συμπαράσταση του σχολείου και των εκπαιδευτικών και αγωνιστικά για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα», ανέφερε αρχικά.

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Παράλληλα, στάθηκε και στη συμβολή του σχολείου στην πραγματοποίηση της αποστολής, επισημαίνοντας ότι «τα έξοδα καλύφθηκαν από το εκπαιδευτήριο και ό,τι αναλαμβάνει το υπουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις».

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται καθ' οδόν για την επιστροφή στην Ελλάδα. «Θα επιστρέψουν με απογευματινή πτήση», τόνισε ο κ. Μονάντερος, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ξεχωριστής υποδοχής για τους πρωταθλητές.

«Θα δούμε τι θα κάνουμε, κάτι θα οργανώσουμε», υπογράμμισε με χαμόγελο, αναγνωρίζοντας πως μία τόσο μεγάλη επιτυχία αξίζει να τιμηθεί από τη σχολική κοινότητα.

Οι 12 παίκτες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας, είναι οι: Δημήτρης Πούλος, Στάθης Οικονομίδης, Αλέξανδρος Σκληρός, Δημήτρης Σταμούλος, Μιχάλης Κατσιγιάννης, Φώτης Φωτεινάκης, Στάθης Οικονομίδης, Σοφιανός Κουτσίδης, Δημήτρης Φαληδέας, Νίκος Μπαρλογιάννης, Δημήτρης Καββαδάς και Θανάσης Γάτσιος.

Ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων υπογράμμισε ακόμη τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη διάκριση για το μέλλον των μαθητών, όχι μόνο σε αθλητικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο.

«Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών. Αποτελεί μία πολύ σημαντική επιτυχία για το βιογραφικό τους», σημείωσε.

Συνοδός της αποστολής ήταν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Ιωάννα Αραμπατζή, η οποία βρέθηκε δίπλα στους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στην αποστολή συμμετείχαν, επίσης, η προϊστάμενη της Φυσικής Αγωγής και εκπρόσωποι του υπουργείου, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την υποστήριξη της ελληνικής παρουσίας στη Σερβία.

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Οι 12 παίκτες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας, είναι οι: Δημήτρης Πούλος, Στάθης Οικονομίδης, Αλέξανδρος Σκληρός, Δημήτρης Σταμούλος, Μιχάλης Κατσιγιάννης, Φώτης Φωτεινάκης, Στάθης Οικονομίδης, Σοφιανός Κουτσίδης, Δημήτρης Φαληδέας, Νίκος Μπαρλογιάννης, Δημήτρης Καββαδάς και Θανάσης Γάτσιος.

Η επιτυχία αποτελεί τη δικαίωση μίας παρέας παιδιών που ονειρεύτηκαν, εργάστηκαν αδιάκοπα και κατάφεραν να φτάσουν εκεί όπου ελάχιστοι τα έχουν καταφέρει: Στην κορυφή του κόσμου.

Ο τελικός με αντίπαλο την Κίνα:

Η Ελλάδα αναδείχθηκε αήττητη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, πετυχαίνοντας 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Το πανόραμα της «χρυσής πορείας»

1η αγωνιστική ~ Β’ Όμιλος ǀ Ελλάδα – Ινδία: 113-24

αγωνιστική ~ Β’ Όμιλος ǀ Ισραήλ – Ελλάδα: 79-80

αγωνιστική ~ Β’ Όμιλος ǀ Κύπρος – Ελλάδα: 31-76

Γύρος των «16»: Ελλάδα – Ρουμανία: 71-70

Προημιτελικά: Ελλάδα – Ρουμανία 2: 57-52

Ημιτελικά: Ελλάδα – Τουρκία: 71-59

Τελικός: Ελλάδα – Κίνα: 68-48

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