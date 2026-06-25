Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τι χρειάζεται για να πληρούνται τα πρότυπα της FIFA και πώς οι κατασκευαστές επωφελούνται από τη ζήτηση λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Tο Σιαλκότ του Πακιστάν παράγει το 70% από τις ποδοσφαιρικές μπάλες παγκοσμίως.

Ωστόσο, μόνο λίγες επιλεγμένες εταιρείες διαθέτουν άδειες της FIFA. Για να λάβουν την πιστοποίηση, τα εργοστάσια πρέπει να περάσουν μια σειρά απαιτητικών δοκιμών απόδοσης και να καταβάλουν υψηλά τέλη αδειοδότησης.

To Buisinessinsider επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Bola Gema στο Σιαλκότ του Πακιστάν για να διαπιστώσει τι χρειάζεται για να πληρούνται τα πρότυπα της FIFA και πώς οι κατασκευαστές επωφελούνται από τη ζήτηση λόγω του Μουντιάλ 2026.

Το πιο σημαντικό μέρος μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κρύβεται κάτω από την επιφάνειά της.

Στην Bola Gema, ένα λάθος στα αρχικά στάδια μπορεί να επηρεάσει το σχήμα, την αναπήδηση και τη συνολική απόδοση της μπάλας. Από τον ελαστικό πυρήνα της μέχρι την τεχνική που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των εξωτερικών πάνελ, κάθε βήμα καθορίζει αν το τελικό προϊόν προορίζεται για ερασιτεχνικό παιχνίδι ή για επαγγελματικό επίπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DZ70PrOEkpZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06) με Γερμανία, Ολλανδία

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Aston Martin Valkyrie: Μία από τις πιο μικρές ανακλήσεις παγκοσμίως

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούστε, πόσα χρήματα θα λάβετε

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Κρυφοί κίνδυνοι υγείας στον μπουφέ πρωινού των ξενοδοχείων – Τι να αποφεύγετε

07:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα εξελίξεων και συμβολισμών στην κεντροαριστερά

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για μπλακ άουτ στην Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές των δικτύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

06:53WHAT THE FACT

Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ