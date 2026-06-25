Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Tο Σιαλκότ του Πακιστάν παράγει το 70% από τις ποδοσφαιρικές μπάλες παγκοσμίως.

Ωστόσο, μόνο λίγες επιλεγμένες εταιρείες διαθέτουν άδειες της FIFA. Για να λάβουν την πιστοποίηση, τα εργοστάσια πρέπει να περάσουν μια σειρά απαιτητικών δοκιμών απόδοσης και να καταβάλουν υψηλά τέλη αδειοδότησης.

To Buisinessinsider επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Bola Gema στο Σιαλκότ του Πακιστάν για να διαπιστώσει τι χρειάζεται για να πληρούνται τα πρότυπα της FIFA και πώς οι κατασκευαστές επωφελούνται από τη ζήτηση λόγω του Μουντιάλ 2026.

Το πιο σημαντικό μέρος μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κρύβεται κάτω από την επιφάνειά της.

Στην Bola Gema, ένα λάθος στα αρχικά στάδια μπορεί να επηρεάσει το σχήμα, την αναπήδηση και τη συνολική απόδοση της μπάλας. Από τον ελαστικό πυρήνα της μέχρι την τεχνική που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των εξωτερικών πάνελ, κάθε βήμα καθορίζει αν το τελικό προϊόν προορίζεται για ερασιτεχνικό παιχνίδι ή για επαγγελματικό επίπεδο.

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