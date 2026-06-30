Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη

Snapshot Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, ερευνάται για φερόμενη σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης.

Η υπόθεση σχετίζεται με εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων που διοργάνωνε all inclusive βραδιές για VIP σε νυχτερινά κέντρα του Μιλάνου.

Ο Μπαστόνι κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με κοπέλα 17 ετών.

Η έρευνα συντονίζεται από τις εισαγγελείς, Ροζάρια Στανιάρο και Μπρούνα Αλμπερτίνι. Snapshot powered by AI

Σοβαρή δικαστική έρευνα «ταράζει» το ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, να βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που αφορά φερόμενη πληρωμένη ερωτική συνεύρεση με ανήλικη.

Ο Μπαστόνι τελεί υπό εισαγγελική έρευνα για το αδίκημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, στο πλαίσιο έρευνας που συντονίζουν η εισαγγελέας, Ροζάρια Στανιάρο και η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Μπρούνα Αλμπερτίνι, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η υπόθεση αφορά εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με έδρα το Τσινιζέλο Μπάλσαμο, στη βόρεια Ιταλία, η οποία, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, φέρεται να διοργάνωνε all inclusive βραδιές για πελάτες VIP σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα του Μιλάνου.

Ο Μπαστόνι έλαβε σήμερα κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών την προσεχή Παρασκευή (03/07), σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Repubblica και επιβεβαιώνονται από δικαστικές πηγές.

Κατά τα ευρήματα της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με κοπέλα που ήταν τότε 17 ετών.