Μουντιάλ 2026: «Όσκαρ» ατυχίας στον Χέντερσον – Δεν έπαιξε ούτε λεπτό, χτύπησε στους πανηγυρισμούς

Το βράδυ που η Αγγλία πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση επί του Μεξικού στο «Αζτέκα», ο Τζόρνταν Χέντερσον έγινε –άθελά του– το πρόσωπο ενός από τα πλέον παράδοξα περιστατικά του εφετινού Μουντιάλ.

Ο μέσος της Μπρέντφορντ δεν πρόλαβε να πατήσει αγωνιστικό χορτάρι, όμως, το όνομά του βρέθηκε στα ρεπορτάζ για έναν απρόβλεπτο τραυματισμό που σημειώθηκε μέσα στο χάος των πανηγυρισμών μετά τη λήξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Χέντερσον τραυματίστηκε στον καρπό όταν, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, έπεσε πάνω σε διαφημιστική πινακίδα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί έσπευσαν στο σημείο, τού χορήγησαν οξυγόνο και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε, ο έμπειρος μέσος είχε ήδη συμμετοχή στο ματς από τον πάγκο, ενώ, δέχτηκε και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ είχε περιορισμένη συμμετοχή στον θεσμό, καθώς είχε αγωνιστεί μόλις 6 λεπτά στο παιχνίδι ομίλων με αντίπαλο τον Παναμά.

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