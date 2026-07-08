Μουντιάλ 2026: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι των τεσσάρων προημιτελικών
Οι ημερομηνίες και τα κανάλια που θα μεταδοθούν οι τέσσερις αναμετρήσεις των προημιτελικών του Μουντιάλ
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Η Ελβετία «άρπαξε» το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, αποκλείοντας την Κολομβία στα πέναλτι και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την… επτάψυχη Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των προημιτελικών:
09/07 | 23:00 ~ Γαλλία – Μαρόκο (ΕΡΤ 2).
10/07 | 22:00 ~ Ισπανία – Βέλγιο (ΕΡΤ 2).
12/07 | 00:00 ~ Νορβηγία – Αγγλία (ΕΡΤ 1).
12/07 | 04:00 ~ Αργεντινή – Ελβετία (ΕΡΤ 1).
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