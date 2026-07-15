Τα… περίεργα γούρια των Αργεντινών: Από αυτοκόλλητα στην κατάψυξη μέχρι άπλυτες φανέλες – Βίντεο

Στην Αργεντινή δεν μιλούν για τύχη. Μιλούν για cábalas: Μικρές προσωπικές «ιεροτελεστίες» που, σύμφωνα με τους φιλάθλους, φέρνουν γούρι στην ομάδα.

Δεν πρόκειται για μαγεία ή ξόρκια με τη κυριολεκτική έννοια, αλλά για δεισιδαιμονικές συνήθειες που επαναλαμβάνονται πιστά, με την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα όσο η ομάδα κερδίζει.

Καθώς η Αργεντινή ετοιμάζεται για τον αποψινό (15/07) ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, οι cábalas έχουν την τιμητική τους. Μία νεαρή φίλαθλος κόλλησε ένα αυτοκόλλητο Panini του Χάρι Κέιν μέσα στον καταψύκτη, σαν να «πάγωσε» τον αντίπαλο.

Άλλος φίλαθλος φορά την ίδια φανέλα σε κάθε αγώνα και δεν την έχει πλύνει από την έναρξη του τουρνουά, θεωρώντας ότι αυτό έχει φέρει γούρι στο σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι, όπως φαίνεται σε βίντεο του Reuters.

⚽ Argentina fans in Buenos Aires perform pre-match rituals such as freezing stickers of rival players and wearing lucky jerseys ahead of the World Cup semi-final against England https://t.co/HcoxGvDyvH pic.twitter.com/YncKZOupLS — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Οι εικόνες αποτυπώνουν μία παράδοση βαθιά ριζωμένη στην ποδοσφαιρική κουλτούρα των «αλμπισελέστε». Από το γεγονός να κάθονται όλοι στις ίδιες θέσεις στον καναπέ μέχρι να ακολουθούν ακριβώς την ίδια διαδρομή προς το γήπεδο, οι φίλαθλοι πιστεύουν ότι κάθε λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.

Για τους περισσότερους, οι cábalas δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα παιχνίδι με την τύχη. Για άλλους, όμως, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής εμπειρίας και έναν τρόπο να αισθάνονται ότι συμμετέχουν, έστω και συμβολικά, στην προσπάθεια της εθνικής τους ομάδας.

Διαβάστε επίσης