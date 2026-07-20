Το μήνυμα του Πελέ που συγκίνησε το Μουντιάλ - Η ιστορία πίσω από τις λέξεις «Love. Love. Love.»

Η ιστορική ομιλία του «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου από το 1977 «ζωντάνεψε» ξανά σχεδόν 50 χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο στο σόου του ημιχρόνου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το μήνυμα του Πελέ που συγκίνησε το Μουντιάλ - Η ιστορία πίσω από τις λέξεις «Love. Love. Love.»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ακούστηκε η φωνή του Πελέ να λέει τρεις φορές «Love», απόσπασμα από την ομιλία του το 1977 πριν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.
  • Το μήνυμα «Love. Love. Love.» προήλθε από το τελευταίο παιχνίδι του Πελέ στο Giants Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, στον ίδιο χώρο όπου διεξήχθη ο τελικός του 2026.
  • Ο Πελέ τόνισε πως η αγάπη είναι πιο σημαντική από ό,τι αποκτούμε στη ζωή, καλώντας το κοινό να επαναλάβει μαζί του τη λέξη «Αγάπη» τρεις φορές.
  • Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Πελέ το 1977 ήταν μια συμβολική στιγμή με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων και τη μεγάλη συγκίνηση του θρύλου του ποδοσφαίρου.
  • Το αφιέρωμα στον Πελέ κατά το ημίχρονο του τελικού είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, προβάλλοντας τις αξίες που πρέσβευε και μετατρέποντας τον αγωνιστικό χώρο σε έναν καμβά με μήνυμα ειρήνης, ενότητας και αγάπης.
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Το εντυπωσιακό ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν πρόσφερε μόνο μουσική και χορό. Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς υπήρξε και ένα αφιέρωμα στον Πελέ.

Λίγο πριν κορυφωθεί το μουσικό πρόγραμμα, ακούστηκε η φωνή του Βραζιλιάνου θρύλου να επαναλαμβάνει τρεις φορές τη λέξη «Love. Love. Love». Δεν επρόκειτο για ένα απλό ηχητικό απόσπασμα, αλλά για μια ιστορική ηχογράφηση που κουβαλά μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ένα μήνυμα από το αντίο του Πελέ πριν από σχεδόν 50 χρόνια

Οι λέξεις αυτές προέρχονται από την ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Πελέ στις 1 Οκτωβρίου 1977, λίγο πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του διεξήχθη στο παλιό Giants Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το New York New Jersey Stadium, το γήπεδο που φιλοξένησε τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η φωνή του Πελέ επέστρεψε στον ίδιο χώρο, λίγο πριν από ακόμη μία ιστορική ποδοσφαιρική στιγμή.

«Η αγάπη είναι πιο σημαντική από όσα αποκτούμε στη ζωή»

Λίγο πριν ξεσπάσει σε δάκρυα στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, ο Πελέ απευθύνθηκε στους περισσότερους από 75.000 θεατές που είχαν γεμίσει το στάδιο και τους ζήτησε να επαναλάβουν μαζί του μία λέξη.

«Η αγάπη είναι πιο σημαντική από όσα μπορούμε να αποκτήσουμε στη ζωή. Όλα περνούν. Πείτε μαζί μου τρεις φορές: Αγάπη! Αγάπη! Αγάπη!»

Το πλήθος ανταποκρίθηκε αμέσως, φωνάζοντας μαζί του τις τρεις λέξεις. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Πελέ συγκινημένος, είπε στο κοινό: «Σας ευχαριστώ πολύ».

Το τελευταίο παιχνίδι μιας ανεπανάληπτης καριέρας

Η αναμέτρηση του 1977 είχε διοργανωθεί ειδικά προς τιμήν του Πελέ, με τη New York Cosmos να αντιμετωπίζει τη Σάντος, την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε στη Βραζιλία.

Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με τη φανέλα της Cosmos και στο δεύτερο με εκείνη της Σάντος, σε μια συμβολική αποχαιρετιστήρια εμφάνιση.

Μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από περίπου 30 μέτρα, πετυχαίνοντας το 1.281ο γκολ της τεράστιας καριέρας του.

Η Cosmos επικράτησε με 2-1, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη συγκίνηση της βραδιάς.

«Σήμερα πεθαίνει ένα κομμάτι μου»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πελέ παραδέχθηκε πως η απόφαση να αποχωρήσει από τα γήπεδα ήταν από τις δυσκολότερες της ζωής του.

«Σήμερα πεθαίνει ένα κομμάτι μου, όμως έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορείς να παίζεις για πάντα. Σταματώ γιατί εγώ το επέλεξα, και αυτό είναι σημαντικό».

Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Πελέ είχαν δώσει το «παρών» μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής.

Μικ Τζάγκερ - Πελέ

Ο Πελέ στα αποδυτήρια της New York Cosmos το 1977, μαζί με τον Μικ Τζάγκερ, τον Σέρτζιο Μέντες και τον συνιδρυτή της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκούν, λίγο πριν από το ιστορικό τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του

Ανάμεσά τους ήταν ο Μοχάμεντ Άλι, ο Μικ Τζάγκερ - ο οποίος βρισκόταν και στον φετινό τελικό - ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, η ηθοποιός Κλοντέτ Κολμπέρ, αλλά και οι αρχηγοί των πέντε τελευταίων πρωταθλητών κόσμου.

Ωστόσο, όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πελέ, περισσότερο από όλους τον συγκίνησαν τα παιδιά που βρέθηκαν στο γήπεδο, του χάρισαν λουλούδια και τον αγκάλιασαν λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το ποδόσφαιρο.

Ένα αφιέρωμα με ιδιαίτερο συμβολισμό

Η επιλογή των διοργανωτών να χρησιμοποιήσουν τα λόγια του Πελέ στο σόου του ημιχρόνου μόνο τυχαία δεν ήταν. Το μήνυμα «Love. Love. Love.» ακούστηκε σχεδόν 50 χρόνια μετά στο ίδιο σημείο όπου ο Βραζιλιάνος θρύλος είχε αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο, υπενθυμίζοντας ότι, πέρα από τα τρόπαια και τις διακρίσεις, η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε στο άθλημα ήταν οι αξίες που πρέσβευε.

Το αφιέρωμα κορυφώθηκε με μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της βραδιάς. Ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε έναν καμβά, με ένα τεράστιο έργο τέχνης που παρέπεμπε στην αισθητική της pop art και στα έντονα χρώματα που συνόδευαν τη φιλοσοφία του Πελέ για το ποδόσφαιρο ως γιορτή.

Στο κέντρο δέσποζε η λέξη LOVE, ενώ γύρω της ξεδιπλώνονταν ζωγραφιές, σύμβολα ειρήνης, καρδιές, ποδοσφαιρικές φιγούρες και μηνύματα ενότητας, δημιουργώντας μια σκηνή που θύμιζε παγκόσμια γιορτή αγάπης και αισιοδοξίας.

μουντιάλ - ημίχρονο

Ολόκληρο το γήπεδο μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, με τη λέξη «LOVE» να δεσπόζει στο κέντρο, σε μια συγκινητική αναφορά στο ιστορικό μήνυμα του Πελέ

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