Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 11 ή 12 του μηνός στην Ολλανδία

Μίλτος Τσεκούρας

Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον πρώτο αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 11 ή 12 Αυγούστου στην Ολλανδία.
  • Η Ναϊμέγκεν κατέλαβε την τρίτη θέση στην ολλανδική λίγκα την προηγούμενη σεζόν και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στο Champions League.
  • Το νέο πρωτάθλημα της Ολλανδίας αρχίζει μεταξύ των δύο αγώνων του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, με την ομάδα να υποδέχεται την Τελστάρ στις 8 Αυγούστου.
  • Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακού-Ναϊμέγκεν θα μπει ως αδύναμος στα πλέι-οφ του Champions League και θα αντιμετωπίσει έναν εκ των νικητών Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ ή Σπάρτα Πράγας-Λιόν.
  • Ο ηττημένος του ζευγαριού θα συνεχίσει στο Europa League χωρίς περαιτέρω προκριματικούς γύρους.
Snapshot powered by AI

Τη Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7), στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό θα λάβει χώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 11 ή 12 του μηνός στην Ολλανδία.

Η Ναϊμέγκεν ήταν η ομάδα-έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς κατάφερε να μπει «σφήνα» στις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας και να κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα με 59 βαθμούς (πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ), εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα εισιτήριο για το Champions League. Μάλιστα, έφτασε και ως τον τελικό του κυπέλλου, νικώντας 3-2 στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια PSV, αλλά στην καταληκτική αναμέτρηση γνώρισε τη συντριβή με 5-1 από την Άλκμααρ, επεκτείνοντας το αρνητικό σερί της, με έξι χαμένους τελικούς κυπέλλου σε ισάριθμες απόπειρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο πρωτάθλημα Ολλανδίας αρχίζει στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με τον Ολυμπιακό, με τη Ναϊμέγκεν να είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στις 8/8 την Τελστάρ.

Προπονητής της ομάδας είναι ο 55χρονος Ντικ Σρόιντερ και έδρα της το "Goffertstadion", χωρητικότητας 12.650 θεατών. Στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες (19/7), η Ναϊμέγκεν εκπροσωπήθηκε από δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιάπωνα Κόκι Ογκάουα και τον Ντεβερόν Φονβίλ από το Κουρασάο.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης, με πιο πρόσφατη την περίοδο 2008-09, όταν έφτασε ως τους «32» του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από το Αμβούργο.

Να σημειωθεί ότι ο νικητής του ζευγαριού θα μπει ως αδύναμος στην κλήρωση των πλέι-οφ (η οποία θα γίνει πριν τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων του Γ΄ προκριματικού γύρου, στις 3 Αυγούστου) και θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει, είτε τον νικητή του ζευγαριού της Σεν Ζιλουάζ με τη Μπόντο Γκλιμτ, είτε τον νικητή των αγώνων μεταξύ Σπάρτα Πράγας και Λιόν. Ο ηττημένος δεν θα παίξει άλλα προκριματικά και θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση της League Phase του Europa League.

Συνοπτικά, η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League:

CHAMPIONS PATH

  • Νικητής Τουν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ vs Νικητής Κλάκσβικ - Κάουνο Ζαλγκίρις
  • Νικητής Μιάλμπι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς vs Νικητής Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβα
  • Νικητής Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα vs Νικητής Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι
  • Νικητής Ααρχους - Λεχ Πόζναν vs Νικητής Σαμπάχ - Κουόπιο
  • Νικητής Αραράτ Αρμένια - Σάμροκ Ρόβερς vs Νικητής Εγκνατία - Τσέλιε
  • Νικητής Βίκινγκουρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά vs Νικητής Λαρν - Ερυθρός Αστέρας

LEAGUE PATH

  • Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ
  • Νικητής Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ Ζάμπρζε vs Νικητής Στουρμ Γκρατς - Χαρτς
  • Σπάρτα Πράγας - Λιόν

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Οι συνήγοροι κατηγορουμένων πρέπει να σέβονται περισσότερο - Προσωπικά τα θέματα με την Καρυστιανού»

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Δεν «έφταιγε» η ηλικία του αεροσκάφους

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα

15:32WHAT THE FACT

Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες, δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα

15:29NEWSBOMB

Συμπλοκή ανηλίκων στο Ηράκλειο: «Δεν υπάρχει θύμα - Και οι δύο πλευρές έδωσαν και έφαγαν ξύλο», λέει ο πατέρας ενός εκ των μαθητριών που συνελήφθησαν

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα εποχή για το Θεατρικό Μουσείο - Στην ιστορική οικία Σούτσου η βιβλιοθήκη και το αρχείο του

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απώλεια για τις ΗΠΑ στο Ιράν: Τρίτος Αμερικανός νεκρός σε τρεις ημέρες, ενώ εντείνονται τα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης

14:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερο

14:52ANNOUNCEMENTS

Νέα έργα ύψους 65 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Τα επόμενα βήματα

14:51WHAT THE FACT

Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι

14:45ANNOUNCEMENTS

James Arthur: Κατέκτησε το κοινό του Sani Festival η πιο αναγνωρίσιμη φωνή της σύγχρονης βρετανικής pop

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Απομακρύνθηκαν 2,5 τόνοι απορριμμάτων από τον βυθό της μαρίνας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:55ΥΓΕΙΑ

Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

13:24ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν - Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

11:16LIFESTYLE

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Μουντιάλ - Οι celebrities που έκλεψαν τα βλέμματα στις εξέδρες

14:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για την εμπρηστική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ