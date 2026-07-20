Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League

Snapshot Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον πρώτο αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 11 ή 12 Αυγούστου στην Ολλανδία.

Η Ναϊμέγκεν κατέλαβε την τρίτη θέση στην ολλανδική λίγκα την προηγούμενη σεζόν και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στο Champions League.

Το νέο πρωτάθλημα της Ολλανδίας αρχίζει μεταξύ των δύο αγώνων του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, με την ομάδα να υποδέχεται την Τελστάρ στις 8 Αυγούστου.

Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακού-Ναϊμέγκεν θα μπει ως αδύναμος στα πλέι-οφ του Champions League και θα αντιμετωπίσει έναν εκ των νικητών Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ ή Σπάρτα Πράγας-Λιόν.

Ο ηττημένος του ζευγαριού θα συνεχίσει στο Europa League χωρίς περαιτέρω προκριματικούς γύρους. Snapshot powered by AI

Τη Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7), στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό θα λάβει χώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 11 ή 12 του μηνός στην Ολλανδία.

Η Ναϊμέγκεν ήταν η ομάδα-έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς κατάφερε να μπει «σφήνα» στις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας και να κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα με 59 βαθμούς (πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ), εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα εισιτήριο για το Champions League. Μάλιστα, έφτασε και ως τον τελικό του κυπέλλου, νικώντας 3-2 στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια PSV, αλλά στην καταληκτική αναμέτρηση γνώρισε τη συντριβή με 5-1 από την Άλκμααρ, επεκτείνοντας το αρνητικό σερί της, με έξι χαμένους τελικούς κυπέλλου σε ισάριθμες απόπειρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο πρωτάθλημα Ολλανδίας αρχίζει στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με τον Ολυμπιακό, με τη Ναϊμέγκεν να είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στις 8/8 την Τελστάρ.

Προπονητής της ομάδας είναι ο 55χρονος Ντικ Σρόιντερ και έδρα της το "Goffertstadion", χωρητικότητας 12.650 θεατών. Στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες (19/7), η Ναϊμέγκεν εκπροσωπήθηκε από δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιάπωνα Κόκι Ογκάουα και τον Ντεβερόν Φονβίλ από το Κουρασάο.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης, με πιο πρόσφατη την περίοδο 2008-09, όταν έφτασε ως τους «32» του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από το Αμβούργο.

Να σημειωθεί ότι ο νικητής του ζευγαριού θα μπει ως αδύναμος στην κλήρωση των πλέι-οφ (η οποία θα γίνει πριν τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων του Γ΄ προκριματικού γύρου, στις 3 Αυγούστου) και θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει, είτε τον νικητή του ζευγαριού της Σεν Ζιλουάζ με τη Μπόντο Γκλιμτ, είτε τον νικητή των αγώνων μεταξύ Σπάρτα Πράγας και Λιόν. Ο ηττημένος δεν θα παίξει άλλα προκριματικά και θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση της League Phase του Europa League.

Συνοπτικά, η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League:

CHAMPIONS PATH

Νικητής Τουν - Ντιναμό Ζάγκρεμπ vs Νικητής Κλάκσβικ - Κάουνο Ζαλγκίρις

Νικητής Μιάλμπι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς vs Νικητής Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβα

Νικητής Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα vs Νικητής Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι

Νικητής Ααρχους - Λεχ Πόζναν vs Νικητής Σαμπάχ - Κουόπιο

Νικητής Αραράτ Αρμένια - Σάμροκ Ρόβερς vs Νικητής Εγκνατία - Τσέλιε

Νικητής Βίκινγκουρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά vs Νικητής Λαρν - Ερυθρός Αστέρας

LEAGUE PATH

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

Νικητής Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ Ζάμπρζε vs Νικητής Στουρμ Γκρατς - Χαρτς

Σπάρτα Πράγας - Λιόν

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