Αποθέωση Ομπράντοβιτς στη Ρόδο από τους φίλους του Παναθηναϊκού – Βίντεο

Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού παραμένει ξεχωριστή και πλέον, όλες οι πλευρές είναι έτοιμες «μάχη» με απώτερο σκοπό να προστεθούν νέες «χρυσές σελίδες» στο βιβλίο της ιστορίας του «τριφυλλιού».

Στη Ρόδο, πριν από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού εν όψει της ερχόμενης σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ, οι φίλοι των «πράσινων» επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Σέρβο προπονητή με θερμό χειροκρότημα και τραγουδώντας ρυθμικά το όνομά του.