Ένα ταξίδι ενός μικρού, αλλά επικίνδυνου όπως αποδείχθηκε ουράνιου επισκέπτη

Μετά από 2 χρόνια, οι επιστήμονες γνωρίζουν τελικά από πού ήρθε αυτός ο διαστημικός βράχος
Εμφανίστηκε ξαφνικά στον ουρανό πάνω από τη Γαλλία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο.

Όμως πίσω από αυτή τη σύντομη εμφάνιση κρυβόταν ένα σπάνιο ουράνιο γεγονός -ένας διαστημικός βράχος που διέσχιζε την ατμόσφαιρα- που έβαλε σε ταχεία κίνηση τους επιστήμονες και τους κυνηγούς μετεωριτών.

Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ομάδες εργάστηκαν για να εντοπίσουν την προέλευσή του, να ανακτήσουν τα θραύσματά του και να ανασυνθέσουν την κάθοδό του.

Η πλήρης έρευνά τους -που δημοσιεύεται στο Nature Astronomy- αποκαλύπτει το εκπληκτικό ταξίδι αυτού του μικρού αλλά σημαντικού επισκέπτη από το διάστημα.

Η πρώτη ματιά του διαστημικού βράχου δόθηκε μόλις επτά ώρες πριν προσκρούσει στη Γη. Ένας Ούγγρος αστρονόμος εντόπισε το αντικείμενο σε απόσταση περίπου 200.000 χιλιομέτρων, πυροδοτώντας μια ταχεία αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ των παρατηρητηρίων παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον έγκαιρο εντοπισμό, επιστήμονες από τη NASA και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) υπολόγισαν την κάθοδό του με εξαιρετική ακρίβεια.

Αυτός ήταν μόλις ο 11ος αστεροειδής που εντοπίστηκε ποτέ πριν συγκρουστεί με τη Γη. Αυτό που το έκανε ακόμη πιο εξαιρετικό είναι ότι τα θραύσματα ανακτήθηκαν επιτυχώς μετά -κάτι που έχει συμβεί σε μόλις τέσσερις από αυτές τις 11 περιπτώσεις.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο 2023 CX1 προέρχεται από την οικογένεια αστεροειδών Massalia, μια ομάδα πετρωμάτων που βρίσκονται στη ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Ενώ ο βράχος ήταν μικρός, το μοτίβο καταστροφής του ήταν απροσδόκητα έντονο.

Πιο επικίνδυνος απ' ό,τι φαινόταν

Παρά το μικρό του μέγεθος - μόλις 650 κιλά πριν από τη σύγκρουση - ο τρόπος με τον οποίο διαλύθηκε ο 2023 CX1 δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των αστεροειδών. Οι προσομοιώσεις αποκάλυψαν ότι αυτού του είδους ο απότομος θρυμματισμός σε δύο στάδια θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να είναι πιο επικίνδυνος από μια πιο αργή, πιο σταδιακή διάσπαση.

Ευτυχώς, ο 2023 CX1 έχασε το 98% της μάζας του μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, εξαπολύοντας μια συγκεντρωμένη έκρηξη ενέργειας. Αν είχε εισέλθει πάνω από μια πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό.

