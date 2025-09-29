Ρομποτικά πόδια υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που κινούμαστε – Δείτε βίντεο

Σε πάρκο της Κίνας, ο Αμερικανός δημιουργός περιεχομένου (influencer), κυρίως με ταξιδιωτικά βίντεο, Κρίστιαν Γκρόσι, δοκίμασε ρομποτικά πόδια και μοιράστηκε στο Instagram την εμπειρία του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται η διαδικασία προετοιμασίας, η εφαρμογή του εξοπλισμού και οι δυνατότητες μίας τεχνολογίας που υπόσχεται άνεση και εντυπωσιακή απόδοση.

Τα ρομποτικά πόδια έχουν δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος και δίνουν στον χρήστη πλήρη έλεγχο της υποστήριξης σε κάθε βήμα. Η αίσθηση παραμένει τόσο φυσική ώστε σε πολλές στιγμές η κίνηση φαίνεται να γίνεται αποκλειστικά με τα δικά του πόδια.

Ο Γκρόσι περπάτησε, έτρεξε και ανέβηκε σε ανηφόρες. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την εμπειρία ως «εικόνα από το μέλλον», ενώ, τόνισε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την πεζοπορία αλλά και την καθημερινή κινητικότητα, καθώς προσφέρει νέες δυνατότητες σε τομείς όπως η άσκηση και η ψυχαγωγία.