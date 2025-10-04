Επιστήμονες αμφισβήτησαν το κατά πόσον ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας είναι παγωμένοι γίγαντες

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης έχουν υποστηρίξει ότι ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, μπορεί να μην είναι γίγαντες πάγου, αλλά πλανήτες με βραχώδεις πυρήνες και αέριο περίβλημα.

Οι αστροφυσικοί έχουν μοντελοποιήσει «βραχώδεις» γίγαντες των οποίων τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά του Ουρανού και του Ποσειδώνα. Τα ευρήματά τους δεν έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους.

Η θεωρία που οι επιστήμονες προσπάθησαν να αμφισβητήσουν υποδηλώνει ότι οι πλανήτες αποτελούνται από νερό, αμμωνία και μεθάνιο, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση «θερμού πάγου» λόγω τεράστιας πίεσης.

Διαβάστε επίσης