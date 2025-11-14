Ένα νέο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ισχυρίζεται ότι ξεπερνά τα GPT-5 και Sonnet 4.5

Οι κινεζικοί ισχυρισμοί μένει να αποδειχθούν στην πράξη

Newsbomb

Ένα νέο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ισχυρίζεται ότι ξεπερνά τα GPT-5 και Sonnet 4.5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, κινεζικής προέλευσης, ισχυρίζεται ότι ξεπερνάει τα GPT-5 και Sonnet 4.5 και είναι προσβάσιμο δωρεάν.

Το ανερχόμενο κινεζικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Moonshot με έδρα το Πεκίνο, κυκλοφόρησε το Kimi K2 Thinking, ένα μοντέλο συλλογισμού. Έδειξε ικανότητες κωδικοποίησης που ήταν συγκρίσιμες με το GPT-5 και το Sonnet 4.5, αλλά όχι ιδιαίτερα πιο εντυπωσιακές.

«Με συλλογισμό ενώ χρησιμοποιεί ενεργά ένα ποικίλο σύνολο εργαλείων, το K2 Thinking είναι ικανό να σχεδιάζει, να συλλογίζεται, να εκτελεί και να προσαρμόζεται σε εκατοντάδες βήματα για να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο απαιτητικά ακαδημαϊκά και αναλυτικά προβλήματα», έγραψε η Moonshot στον ιστότοπό της.

Το Kimi K2 Thinking -- το οποίο βασίζεται στο μοντέλο Kimi K2 που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο -- είναι ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προγραμματιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση δωρεάν.

Η Moonshot είπε επίσης ότι κόστισε λιγότερο από 5 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση -- 4,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC -- ένα εξαιρετικά μικρό ποσό σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί από τα πιο εξέχοντα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Εάν επαληθευτεί εξωτερικά, οι επιπτώσεις αυτού θα μπορούσαν να είναι τεράστιες -- ή να ξεσπάσουν όπως έκανε ο πανικός που προκλήθηκε από το DeepSeek τον Ιανουάριο του 2025.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέλαβε από το Ισραήλ το νοσοκομείο Νάσερ

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες της Φινλανδίας: 1.000 πεδία βολής και σκοπευτήρια για να ενισχύσει την άμυνά της

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Και τρίτος απαγχονισμένος: Νεκρός εντοπίστηκε στη φυλακή Αγίου Στεφάνου 48χρονος κρατούμενος

12:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα νέο κινεζικό μοντέλο ΑΙ ισχυρίζεται ότι ξεπερνά τα GPT-5 και Sonnet 4.5 - και είναι δωρεάν

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή νταλίκας στην εθνική οδό κοντά στα Καμένα Βούρλα - Δείτε φωτογραφίες

11:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πάμε Στοίχημα: Ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές & Επιστροφή Στοιχήματος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE - Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

11:50ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες ανακάλυψαν χημική ουσία στον εγκέφαλο που συνδέει παιδικό τραύμα με την κατάθλιψη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 350 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Ηγουμενίτσα

11:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στον… αέρα το Βίρτους - Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αυτός είναι ο λόγος

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Με δύο καραμπίνες και ένα ξίφος επιχείρησε να ταξιδέψει Ελληνοαμερικανός - Συνελήφθη όταν ενημέρωσε τις αρχές

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Παιδιά και έγκυος γυναίκα ανάμεσα στους δεκάδες τραυματίες

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ Νοτιάδων, υγρασίας και αφρικανικής σκόνης - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:23WHAT THE FACT

Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE - Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη για τον εκδοτικό οίκο Τσίπρα: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του βιβλίου μέχρι την παρουσίαση

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος SOS: Δραματική υποχώρηση της στάθμης της λίμνης - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones στην Αλεξανδρούπολη

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

11:23WHAT THE FACT

Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ