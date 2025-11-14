Ένα νέο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ισχυρίζεται ότι ξεπερνά τα GPT-5 και Sonnet 4.5

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, κινεζικής προέλευσης, ισχυρίζεται ότι ξεπερνάει τα GPT-5 και Sonnet 4.5 και είναι προσβάσιμο δωρεάν.

Το ανερχόμενο κινεζικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Moonshot με έδρα το Πεκίνο, κυκλοφόρησε το Kimi K2 Thinking, ένα μοντέλο συλλογισμού. Έδειξε ικανότητες κωδικοποίησης που ήταν συγκρίσιμες με το GPT-5 και το Sonnet 4.5, αλλά όχι ιδιαίτερα πιο εντυπωσιακές.

«Με συλλογισμό ενώ χρησιμοποιεί ενεργά ένα ποικίλο σύνολο εργαλείων, το K2 Thinking είναι ικανό να σχεδιάζει, να συλλογίζεται, να εκτελεί και να προσαρμόζεται σε εκατοντάδες βήματα για να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο απαιτητικά ακαδημαϊκά και αναλυτικά προβλήματα», έγραψε η Moonshot στον ιστότοπό της.

Το Kimi K2 Thinking -- το οποίο βασίζεται στο μοντέλο Kimi K2 που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο -- είναι ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προγραμματιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση δωρεάν.

Η Moonshot είπε επίσης ότι κόστισε λιγότερο από 5 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση -- 4,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC -- ένα εξαιρετικά μικρό ποσό σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί από τα πιο εξέχοντα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Εάν επαληθευτεί εξωτερικά, οι επιπτώσεις αυτού θα μπορούσαν να είναι τεράστιες -- ή να ξεσπάσουν όπως έκανε ο πανικός που προκλήθηκε από το DeepSeek τον Ιανουάριο του 2025.