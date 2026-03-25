Τα δημοφιλέστερα brands στην Ιαπωνία – Η Nintendo «κερδίζει» τις εφηβικές ηλικίες

Αυτή είναι η εικόνα των δημοφιλέστερων brands στην Ιαπωνία, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Nikkei.

Ρωτήθηκαν 37.000 Ιάπωνες και στην συνέχεια οι προτιμήσεις τους χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Η πρώτη ήταν αυτή των κάτω των 20 ετών και η δεύτερη αφορά όλες τις ηλικίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο δημοφιλής είναι η Nintendo στις εφηβικές ηλικίες της χώρας.

Για τους κάτω των 20 λοιπόν, τα 10 δημοφιλέστερα brands είναι τα εξής:

1. YouTube (2)

2. Nintendo Switch (59)

3. Nintendo (12)

4. Daiso (3)

5. Muji (5)

6. LINE (31)

7. Pokémon (201)

8. Saizeriya (13)

9. Amazon (18)

10. Disney (14)

Για όλες τις ηλικίες, η δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Suntory (47)

2. YouTube (1)

3. Daiso (4)

4. Panasonic (27)

5. Muji (5)

6. Uniqlo (62)

7. McDonald’s (21)

8. Aeon (23)

9. Google (17)

10. Sony (40)

Το Nintendo Switch είναι πάρα πολύ ψηλά στις εφηβικές ηλικίες, ψηλότερα μάλιστα από τη Nintendo, αλλά το αντίθετο συμβαίνει στις μεγαλύτερες ηλικίες όπου η Nintendo βρίσκεται στην 12η θέση και το Switch στη θέση 59.

Αντίστοιχα, εντυπωσιακή είναι η απήχηση των Pokémon στις εφηβικές ηλικίες σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικίες όπου βρίσκεται στη θέση 201. Τέλος, συνολικά το ισχυρότερο brand είναι μάλλον το YouTube με 1η και 2η θέση στις δύο λίστες, ενώ, η Sony βρίσκεται στη 10η θέση της λίστας για όλες τις ηλικίες (και 40ή στους εφήβους) αλλά δεν αναφέρεται πουθενά το PlayStation.