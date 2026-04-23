Μισέλ Μαγιόρ: «Είναι αδύνατο να αποικίσουμε εξωπλανήτη» - Ο νομπελίστας αστροφυσικός εξηγεί γιατί

Ο Ελβετός επιστήμονας Michel Mayor. Toυ απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2019 μαζί με τον καθηγητή Didier Queloz και τον καθηγητή James Peebles για τις πρωτοποριακές τους επιτεύξεις στη φυσική κοσμολογία, καθώς και για την ανακάλυψη ενός εξωπλανήτη που περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο τύπου Ήλιου

Snapshot Ο Μισέλ Μαγιόρ θεωρεί αδύνατο τον αποικισμό εξωπλανήτη λόγω των τεράστιων αποστάσεων και της ενεργειακής απαίτησης για ταξίδι και επιβράδυνση.

Η ανακάλυψη του πρώτου εξωπλανήτη το 1995 συνοδεύτηκε από ακύρωση σημαντικών διαστημικών αποστολών που στόχευαν στην εύρεση ζωής σε άλλους πλανήτες.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μαγιόρ πιστεύει ότι η ζωή υπάρχει σε πολλά μέρη του σύμπαντος.

Εκφράζει αμφιβολίες για τα σχέδια αποικισμού του Άρη, τονίζοντας την ακατοίκητη φύση του πλανήτη και τις ακραίες συνθήκες του.

Ο Μαγιόρ υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα μετατρέψει ποτέ τον Άρη σε βιώσιμο περιβάλλον για τον άνθρωπο.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής, Μισέλ Μαγιόρ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον πρώτο εξωπλανήτη το 1995, απαντάει σε ένα κυρίαρχο ερώτημα της ανθρωπότητας, αν μπορούμε να τους αποικίσουμε.

«Είναι αδύνατο» απαντάει ο διάσημος αστροφυσικός σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El Pais με αφορμή και την πρόσφατη ιστορική επανδρωμένη αποστολή του Artemis 2, στη σελήνη.

«Φανταστείτε ότι βρίσκουμε έναν δίδυμο πλανήτη στη Γη περίπου 30 έτη φωτός μακριά. Σε γαλαξιακή κλίμακα, αυτό είναι πολύ κοντά. Οι αστροναύτες του Artemis 2 χρειάστηκαν περίπου τρεις ημέρες για να φτάσουν στη Σελήνη», λέει ο Mαγιόρ και εξηγεί: «Με αυτή την ταχύτητα θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη δεύτερη Γη. Η ενέργεια που θα χρειαζόταν για να επιταχύνουμε και στη συνέχεια να επιβραδύνουμε κοντά στον προορισμό μας είναι αδύνατο να φτάσουμε. Το όνειρο του αποικισμού ενός εξωπλανήτη είναι αδύνατο» υπογραμμίζει.

Μάλιστα στη συνέντευξή του αναφέρεται και στη δική του ανακάλυψη, καθώς θυμάται: «Όταν ανακαλύψαμε τον πρώτο εξωπλανήτη, επρόκειτο να εκτοξευθούν δύο ρομποτικές αποστολές, η TPF, από τη NASA και ο Δαρβίνος, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, για να βρουν επίγειους πλανήτες με ζωή σε περίπου 10 χρόνια». Μετά από 30 χρόνια, οι δύο αποστολές ακυρώθηκαν «και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις». Παρά τις δυσκολίες, ο Μαγιόρ είναι αισιόδοξος: «Έχω την ιδέα ότι η ζωή υπάρχει σε πολλά μέρη του σύμπαντος».

Εμφανίζεται δύσπιστος και επικριτικός για το όραμα μεγιστάνων, όπως ο Έλον Μασκ, σημειώνοντας: «Ο Μασκ λέει ότι το όνειρό του είναι ότι θα υπάρχουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι που θα ζουν στον Άρη τον επόμενο αιώνα, όλοι μετανάστευσαν από τη Γη. Δεν μπορώ να το μοιραστώ».

Συνεχίζει εξηγώντας, «ο Άρης δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Είναι αδύνατο να τον μετατρέψουμε σε γη για να παράγει όσο οξυγόνο θα ήταν απαραίτητο. Είναι εντελώς εξωπραγματικό. Το πιο κολασμένο μέρος στη Γη είναι ένας παράδεισος σε σύγκριση με τον Άρη. Και η κλιματική αλλαγή, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν θα το αλλάξει αυτό», καταλήγει.