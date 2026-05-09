Οθόνη γίγας 14 μέτρων για τη νέα εποχή των κινηματογράφων

Snapshot Η Samsung παρουσίασε οθόνη 14 μέτρων της σειράς Onyx Cinema LED με ανάλυση έως 4K στα 120Hz και φωτεινότητα έως 300 nits για premium κινηματογραφικές αίθουσες.

Η οθόνη μπορεί να επεκταθεί έως 20 μέτρα μέσω προσθήκης LED panels, προσαρμοζόμενη σε διαφορετικές αίθουσες προβολής.

Το μοντέλο χρησιμοποιεί pixel pitch 3.3mm, βελτιστοποιημένο για μεγάλες διαστάσεις προβολής και υποστηρίζει πολυμορφικές χρήσεις όπως ζωντανές μεταδόσεις και gaming events.

Η οθόνη είναι συμβατή με Dolby και GDC media servers, ενισχύοντας την ευελιξία και ποιότητα των προβολών.

Η πρώτη εγκατάσταση της νέας γενιάς οθονών Samsung Onyx έγινε στα Trilith Cinemas στην Τζόρτζια των ΗΠΑ το 2025. Snapshot powered by AI

Καθώς οι κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς επενδύουν ολοένα περισσότερο σε εμπειρίες μεγάλης κλίμακας και υψηλής ποιότητας εικόνας, οι τεχνολογίες προβολής εξελίσσονται με στόχο να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του θεατή απέναντι στις streaming πλατφόρμες και την οικιακή ψυχαγωγία.

Τη νέα έκδοση 14 μέτρων της σειράς κινηματογραφικών οθονών Onyx Cinema LED παρουσίασε η Samsung στο πλαίσιο της έκθεσης CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, διευρύνοντας τη σειρά που απευθύνεται σε αίθουσες προβολής μεγάλου μεγέθους και premium εμπειριών. Όπως ανακοινώθηκε, η νέα οθόνη σχεδιάστηκε για κινηματογράφους τύπου Premium Large Format (PLF) και, σύμφωνα με την εταιρεία, διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων μοντέλων της σειράς Onyx, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής. Υποστηρίζει ανάλυση έως 4K στα 120Hz, ενώ διαθέτει φωτεινότητα έως 300 nits, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τα συμβατικά κινηματογραφικά πρότυπα.

Η Samsung ανακοίνωσε επίσης ότι η νέα έκδοση μπορεί να επεκταθεί έως και τα 20 μέτρα μέσω προσθήκης LED panels, ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις διαφορετικών αιθουσών. Το μοντέλο χρησιμοποιεί pixel pitch 3.3mm, στοιχείο που, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει βελτιστοποιηθεί για μεγάλες διαστάσεις προβολής. Η Onyx υποστηρίζει τόσο προβολές κινηματογραφικών ταινιών όσο και άλλες χρήσεις, όπως ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, συναυλίες, gaming events και εταιρικές παρουσιάσεις. Παράλληλα, είναι συμβατή με Dolby και GDC media servers.

Η Samsung επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των premium κινηματογραφικών αιθουσών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Trilith Cinemas στη Τζόρτζια έγιναν στα τέλη του 2025 ο πρώτος κινηματογράφος που εγκατέστησε τη νέα γενιά οθονών Samsung Onyx σε πέντε αίθουσες. Η CinemaCon αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση της βιομηχανίας κινηματογραφικών αιθουσών και διοργανώνεται από την Cinema United στο Caesars Palace του Λας Βέγκας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων