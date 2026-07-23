«Δεν θέλω παιδιά, έχω σχέση με ένα chatbot» - Η Κίνα απαγορεύει τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Η Κίνα απαγόρευσε τη χρήση και παροχή εικονικών συντρόφων τεχνητής νοημονης λόγω ανησυχιών για τη χαμηλή γεννητικότητα.

Η κυβέρνηση φοβάται ότι οι συναισθηματικοί δεσμοί με chatbot αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το γάμο και την απόκτηση παιδιών.

Απαγορεύεται η αλληλεπίδραση ανηλίκων με εφαρμογές AI και απαιτείται ειδοποίηση επαφής έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις ψυχικής υγείας.

Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία και τις γνωστικές λειτουργίες.

Το φαινόμενο «ψύχωση από την τεχνητή νοημοσύνη» περιλαμβάνει απομάκρυνση από την πραγματικότητα και ψευδαισθητικές συμπεριφορές λόγω εμμονής με AI. Snapshot powered by AI

Η Κίνα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ και χρόνια παλεύει με τη χαμηλή γεννητικότητα, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των εικονικών συντρόφων φαίνεται να επιδεινώνει την κατάσταση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται, όχι άλλους ανθρώπους, αλλά ψηφιακά άβαταρ που λειτουργούν με αλγορίθμους. Η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί ότι πρόκειται για μια πραγματική απειλή και αποφάσισε να απαγορεύσει την παροχή και τη χρήση εικονικών συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Πεκίνο ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα κατά της αυξανόμενης χρήσης συντρόφων AI. Η νέα απαγόρευση στοχεύει ειδικά τα chatbot και τις εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μιμούνται την ανθρώπινη προσωπικότητα και τα συναισθήματα. Η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση εκφράζοντας φόβους ότι όλο και περισσότεροι πολίτες θα επιλέγουν να δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με αλγοριθμικούς συντρόφους αντί με πραγματικούς ανθρώπους, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κρίση των γεννήσεων.

«Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους αναπτύσσει βαθιές συναισθηματικές σχέσεις με chatbot», δήλωσε ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης του Carnegie Endowment for International Peace, Ματ Σίχαν. «Αυτό μπορεί να τους απομακρύνει από την αγορά του γάμου, να έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, να οδηγήσει σε εθισμό και να προκαλέσει μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα».

«Αγαπήστε ανθρώπους, όχι ρομπότ»

«Θέλουν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δημιουργούν πραγματικές σχέσεις», πρόσθεσε ο Σίχαν. «Μπορείτε να φανταστείτε ένα μέλλον όπου, σε τρία ή τέσσερα χρόνια, 15 εκατομμύρια Κινέζες θα δηλώνουν ότι έχουν ως σύντροφο ένα chatbot και, ως εκ τούτου, δεν θα θέλουν να κάνουν παιδιά;»

Η νέα ρύθμιση απαγορεύει επίσης στους ανήλικους να αλληλεπιδρούν με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υποχρεώνει τις εταιρείες τεχνολογίας να ειδοποιούν μια επαφή έκτακτης ανάγκης εάν ένας χρήστης φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη ψυχολογία, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, η υπερβολική εξάρτηση από την AI ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις γνωστικές λειτουργίες, να μειώσει την κριτική σκέψη και να οδηγήσει σε φαινόμενα που ορισμένοι ερευνητές περιγράφουν ως «ψύχωση από την τεχνητή νοημοσύνη» (AI psychosis). Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από απομάκρυνση από την πραγματικότητα, εμμονή με την τεχνητή νοημοσύνη, ανθρωπομορφοποίηση των συστημάτων AI και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραληρηματική ή ψευδαισθητική συμπεριφορά.