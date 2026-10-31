Η NASA γιόρτασε το Halloween με φωτογραφία από το «Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας»

Snapshot Η NASA γιόρτασε το Halloween παρουσιάζοντας εικόνες από το «Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας», μια περιοχή αστρογένεσης στο Νεφέλωμα της Καρίνας, που απέχει περίπου 7.500 έτη φωτός από τη Γη.

Τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και James Webb αποτύπωσαν αυτήν την περιοχή, η οποία έχει σχήμα γάτας λόγω της επίδρασης υπεριώδους ακτινοβολίας και ανέμων από μαζικούς αστέρες.

Το «κεφάλι» της γάτας στο νεφέλωμα φαίνεται ως λαμπερό «μάτι», πιθανώς ένα νεαρό αστέρι εν μέρει βυθισμένο στη σκόνη, ενώ ο σκούρος πυλώνας σκόνης αντιστέκεται στη διάβρωση.

Οι εικόνες συμβάλλουν στην κατανόηση της διαδικασίας αστρογένεσης, αποκαλύπτοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διεγερμένου αερίου, σκόνης και αστρικού φωτός. Snapshot powered by AI

Η σύνδεση ανάμεσα στις γάτες (ιδιαίτερα τις μαύρες) και το Halloween έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση, τη μυθολογία αλλά και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Από τον Μεσαίωνα, οι μαύρες γάτες συνδέθηκαν λανθασμένα με τη μαγεία, τις μάγισσες και τις δυνάμεις του σκότους. Σήμερα, αυτή η προκατάληψη έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα διακοσμητικά στοιχεία της γιορτής, δίπλα στις κολοκύθες (Jack O'Lantern) και τα φαντάσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο λόγω της ημέρας η NASA έκανε την δική της...παρέμβαση.

Σαν μια φασματική μορφή που αναδύεται από μια κρύα ομίχλη, τα διαστημικά τηλεσκόπια «Hubble» και «James Webb» της NASA έχουν αποτυπώσει μια εντυπωσιακά δυναμική σκηνή αστρογένεσης. Βρίσκεται μέσα στο απέραντο Νεφέλωμα της Καρίνας, μια διάχυτη περιοχή αστρογένεσης που απέχει περίπου 7.500 έτη φωτός από τη Γη.

Η μικρή, συγκεκριμένη περιοχή που παρατήρησαν και τα δύο τηλεσκόπια είναι γνωστή με το παρατσούκλι «Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας», λόγω της ομοιότητάς της με μια γάτα που κάθεται με την πλάτη στραμμένη προς τον παρατηρητή. Το «κεφάλι» της γάτας είναι στραμμένο προς τα δεξιά, αποκαλύπτοντας ένα λαμπερό μάτι.

Αν και το Νεφέλωμα «Κεφάλι της Γάτας» είναι μια προσωρινή εικόνα που τελικά θα διαλυθεί καθώς τα άστρα σχηματίζονται και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, η περιοχή είναι γεμάτη πληροφορίες. Οι συμπληρωματικές εικόνες του Νεφελώματος «Κεφάλι της Γάτας» από τα τηλεσκόπια «Hubble» και «Webb» βοηθούν τους αστρονόμους να μάθουν περισσότερα για τη φευγαλέα, χαοτική και πολύπλοκη διαδικασία που είναι γνωστή ως αστρογένεση.

Το χαρακτηριστικό σχήμα «κεφαλιού γάτας» του νεφελώματος πιθανότατα διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου από την έντονη υπεριώδη ακτινοβολία και τους ανέμους που προέρχονται από μαζικούς αστέρες στο Νεφέλωμα της Καρίνας. Καθώς αυτή η αστρική επίδραση διαβρώνει το περιβάλλον αέριο και τη σκόνη, το πυκνότερο υλικό εντός του πυλώνα που έχει σχήμα γάτας αντιστέκεται στη διάβρωση, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η εικόνα του Hubble στο ορατό φως αποκαλύπτει έναν αδιαφανή, σκούρο καφέ πυλώνα σκόνης. Το λαμπερό κόκκινο μάτι της γάτας μπορεί να υποδηλώνει ένα νεαρό αστέρι που εξακολουθεί να είναι εν μέρει βυθισμένο στη σκόνη. Μια κορυφογραμμή με θολό κίτρινο χρώμα φαίνεται να ακολουθεί την άκρη της δεξιάς πλευράς του νηματίου. Αυτό το φωτεινό περίγραμμα συνάδει με αέριο που φωτίζεται και ιονίζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία των κοντινών μαζικών αστέρων, κάτι που ενδεχομένως προκαλεί μια διαδικασία γνωστή ως φωτοεξάτμιση.

Το διάχυτο υλικό που περιβάλλει τον πυλώνα λάμπει μπλε και κυανό στην κορυφή, μεταβαίνοντας σε κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο προς τη βάση. Τα φίλτρα του «Hubble» συλλαμβάνουν το φως που εκπέμπεται από το οξυγόνο, το υδρογόνο και το θείο, μαζί με το αστρικό φως που διασκορπίζεται από τη σκόνη. Αυτές οι χρωματικές διακυμάνσεις αποκαλύπτουν ένα σύνθετο μείγμα διεγερμένου αερίου, σκόνης και αστρικού φωτισμού.

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