Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υποκατάστατο ζάχαρης που υπάρχει από σνακ της δίαιτας keto μέχρι σε αναψυκτικά «διαίτης», μπορεί να μην είναι τόσο ακίνδυνο όσο φαίνεται.

Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Σύμφωνα με νέα έρευνα, η ερυθριτόλη μπορεί να διαταράξει τα κύτταρα των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου, μειώνοντας την ικανότητά τους να χαλαρώνουν, αυξάνοντας το επιβλαβές οξειδωτικό στρες και επηρεάζοντας την ικανότητα του σώματος να διασπά τους θρόμβους. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμη και σε τυπικά επίπεδα κατανάλωσης.

Τα ευρήματα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη βλάβης στην πραγματική χρήση, αλλά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς αυτό το κοινό υποκατάστατο ζάχαρης αλληλεπιδρά με το καρδιαγγειακό σύστημα.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς η ερυθριτόλη επηρεάζει τα κύτταρα που καλύπτουν τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Βασικά ευρήματα:

  • Μειωμένη ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώνουν σωστά
  • Αυξημένο οξειδωτικό στρες εντός των αγγειακών κυττάρων
  • Διαταραγμένη διάσπαση θρόμβων αίματος

Συνδυαστικά, αυτές οι αλλαγές δημιουργούν συνθήκες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμη και σε επίπεδα παρόμοια με την τυπική κατανάλωση.

Γιατί η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων έχει τόσο μεγάλη σημασία

Τα υγιή αιμοφόρα αγγεία προσαρμόζουν συνεχώς τη διάμετρό τους για να ρυθμίζουν τη ροή του αίματος. Όταν αυτή η λειτουργία απορρυθμιστεί:

  • Η ροή του αίματος γίνεται λιγότερο αποτελεσματική
  • Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να επηρεαστεί
  • Ο κίνδυνος συμβάντων που σχετίζονται με θρόμβους μπορεί να αυξηθεί

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διαδικασίες σε κυτταρικό επίπεδο.

Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν η αύξηση του οξειδωτικού στρες. Αυτό αναφέρεται σε μια ανισορροπία μεταξύ επιβλαβών μορίων και της ικανότητας του σώματος να τα εξουδετερώσει.

Στα αιμοφόρα αγγεία, το οξειδωτικό στρες μπορεί να:

  • βλάψει τα ενδοθηλιακά κύτταρα
  • μειώσει τη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου (που απαιτείται για τη χαλάρωση των αγγείων)
  • προωθήσει τη φλεγμονή

Όλα αυτά συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η διάσπαση των θρόμβων

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει το ινωδολυτικό σύστημα του σώματος, το οποίο βοηθά στη διάσπαση των θρόμβων. Εάν αυτή η διαδικασία αποδυναμωθεί:

  • Οι θρόμβοι μπορεί να επιμείνουν περισσότερο
  • Ο κίνδυνος απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων αυξάνεται

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διαταράσσεται.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή διατροφή

Η ερυθριτόλη βρίσκεται συνήθως σε:

  • Ροφήματα χωρίς ζάχαρη
  • Σνακ χαμηλών θερμίδων
  • Προϊόντα «keto» και «διαίτης»

Η μελέτη υποδηλώνει ότι ακόμη και τα τυπικά επίπεδα πρόσληψης μπορεί να επηρεάσουν την αγγειακή λειτουργία, αλλά δεν καθορίζει ένα ασφαλές ή μη ασφαλές όριο. Προς το παρόν, οι ειδικοί γενικά συνιστούν:

  • Μέτρο στην κατανάλωση
  • Επίγνωση της σωρευτικής πρόσληψης σε όλα τα προϊόντα
  • Εστίαση/προτίμηση στη συνολική ποιότητα της διατροφής
Γλυκαντικά και καρδιαγγειακή υγεία

Αυτή η έρευνα προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν, ότι ορισμένα τεχνητά ή χαμηλών θερμίδων γλυκαντικά μπορεί να έχουν σύνθετες επιδράσεις πέρα από την μείωση των θερμίδων.

Ενισχύει την ιδέα ότι η αντικατάσταση της ζάχαρης είναι ευεργετική σε πολλά πλαίσια, αλλά τα υποκατάστατα δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνα. Η κατανόηση αυτών των συμβιβασμών είναι το κλειδί για την λήψη ενημερωμένων επιλογών.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι η ερυθριτόλη προκαλεί άμεσα εγκεφαλικά επεισόδια;

Όχι. Η μελέτη δείχνει βιολογικές αλλαγές, που συνδέονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η ερυθριτόλη προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια στους ανθρώπους. Απαιτείται περισσότερη έρευνα, για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο.

Είναι πιθανές αυτές οι επιδράσεις σε κανονικά επίπεδα κατανάλωσης;

Η μελέτη υποδηλώνει ότι οι παρατηρούμενες κυτταρικές επιδράσεις εμφανίστηκαν σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με την τυπική πρόσληψη. Ωστόσο, το πώς αυτό μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμο ανθρώπινο κίνδυνο είναι ακόμη ασαφές.

Πρέπει δηλαδή να κόψω εντελώς τη χρήση ερυθριτόλης;

Όχι απαραίτητα. Τα ευρήματα υποδεικνύουν προσοχή και μέτρο αντί για άμεση αποφυγή. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η συνολική διατροφή και οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου.

Είναι η ερυθριτόλη πιο επικίνδυνη από τη ζάχαρη για την υγεία της καρδιάς;

Επηρεάζουν τον οργανισμό διαφορετικά. Η ζάχαρη συνδέεται στενά με μεταβολικές ασθένειες, ενώ η ερυθριτόλη μπορεί να έχει πιθανές αγγειακές επιπτώσεις. Καμία από τις δύο δεν πρέπει να καταναλώνεται υπερβολικά.

Ποια είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση στα γλυκαντικά συνολικά;

Η μείωση της εξάρτησης τόσο από τη ζάχαρη όσο και από τα υποκατάστατά της, και η εστίαση σε ολόκληρες, ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές, θεωρείται γενικά η πιο ισορροπημένη στρατηγική.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων με τρόπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης χαλάρωσης των αγγείων, του αυξημένου οξειδωτικού στρες και της μειωμένης διάσπασης των θρόμβων.

Ενώ αυτά τα ευρήματα δεν είναι ακόμη οριστικά στους ανθρώπους, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο προσεκτική και ενημερωμένη προσέγγιση στη χρήση γλυκαντικών.

Πηγές:
sciencedaily.com
nhs.uk
heart.org
cdc.gov

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογικοί γίγαντες απομακρύνονται από την deepfake πορνογραφία με την βοήθεια του AI - Φοβούνται τους νομικούς κινδύνους

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα μπλοκάρουν οι Χούθι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ; - Το πέρασμα που «καίει» την Ευρώπη

21:50MEETING POINT

Ο πόλεμος είναι... όχημα, πρόσχημα, αλλά δεν είναι για χόρταση

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη για τα Τέμπη - Μπούγας: Αυξήθηκαν οι θέσεις στην κύρια αίθουσα κατά 110

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη - Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Κίνδυνος εργαλειοποίησης - Αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου

21:30ΕΥ ΖΗΝ

Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγινε... διδάκτορας

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυτοί είναι οι 3 πίνακες που εκλάπησαν - Στα 9 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία τους

21:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» Στουρνάρα: Δύσκολο να επιτευχθεί αύξηση μισθών αν συνεχιστεί ο πόλεμος - Τι είπε για τα έκτακτα μέτρα και το ευρωομόλογο

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Με το... μυαλό στη Χάποελ ο ένας, με τα... γνωστά ο άλλος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικό δυστύχημα στο La Guardia: Πρώτη φωτογραφία - Η αεροσυνοδός εκτινάχθηκε 100 μέτρα από το αεροσκάφος

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101: Τελικό στο Telekom Center Athens

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ένας θρόνος κατάλληλος για βασιλιά» - Έφτιαξαν γλυπτό τουαλέτας έξω από τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στου Γκύζη: «Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο - Μια φιάλη είχε εκτιναχθεί, άνοιξε τρύπα στο δικό μας υπνοδωμάτιο», λέει μάρτυρας

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Με το... μυαλό στη Χάποελ ο ένας, με τα... γνωστά ο άλλος

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

21:30ΕΥ ΖΗΝ

Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ