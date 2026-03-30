Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η ερυθριτόλη μπορεί να διαταράξει τα κύτταρα των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου, μειώνοντας την ικανότητά τους να χαλαρώνουν, αυξάνοντας το επιβλαβές οξειδωτικό στρες και επηρεάζοντας την ικανότητα του σώματος να διασπά τους θρόμβους. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμη και σε τυπικά επίπεδα κατανάλωσης.

Τα ευρήματα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη βλάβης στην πραγματική χρήση, αλλά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς αυτό το κοινό υποκατάστατο ζάχαρης αλληλεπιδρά με το καρδιαγγειακό σύστημα.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς η ερυθριτόλη επηρεάζει τα κύτταρα που καλύπτουν τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Βασικά ευρήματα:

Μειωμένη ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώνουν σωστά

Αυξημένο οξειδωτικό στρες εντός των αγγειακών κυττάρων

Διαταραγμένη διάσπαση θρόμβων αίματος

Συνδυαστικά, αυτές οι αλλαγές δημιουργούν συνθήκες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμη και σε επίπεδα παρόμοια με την τυπική κατανάλωση.

Γιατί η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων έχει τόσο μεγάλη σημασία

Τα υγιή αιμοφόρα αγγεία προσαρμόζουν συνεχώς τη διάμετρό τους για να ρυθμίζουν τη ροή του αίματος. Όταν αυτή η λειτουργία απορρυθμιστεί:

Η ροή του αίματος γίνεται λιγότερο αποτελεσματική

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να επηρεαστεί

Ο κίνδυνος συμβάντων που σχετίζονται με θρόμβους μπορεί να αυξηθεί

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διαδικασίες σε κυτταρικό επίπεδο.

Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν η αύξηση του οξειδωτικού στρες. Αυτό αναφέρεται σε μια ανισορροπία μεταξύ επιβλαβών μορίων και της ικανότητας του σώματος να τα εξουδετερώσει.

Στα αιμοφόρα αγγεία, το οξειδωτικό στρες μπορεί να:

βλάψει τα ενδοθηλιακά κύτταρα

μειώσει τη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου (που απαιτείται για τη χαλάρωση των αγγείων)

προωθήσει τη φλεγμονή

Όλα αυτά συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η διάσπαση των θρόμβων

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει το ινωδολυτικό σύστημα του σώματος, το οποίο βοηθά στη διάσπαση των θρόμβων. Εάν αυτή η διαδικασία αποδυναμωθεί:

Οι θρόμβοι μπορεί να επιμείνουν περισσότερο

Ο κίνδυνος απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων αυξάνεται

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διαταράσσεται.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή διατροφή

Η ερυθριτόλη βρίσκεται συνήθως σε:

Ροφήματα χωρίς ζάχαρη

Σνακ χαμηλών θερμίδων

Προϊόντα «keto» και «διαίτης»

Η μελέτη υποδηλώνει ότι ακόμη και τα τυπικά επίπεδα πρόσληψης μπορεί να επηρεάσουν την αγγειακή λειτουργία, αλλά δεν καθορίζει ένα ασφαλές ή μη ασφαλές όριο. Προς το παρόν, οι ειδικοί γενικά συνιστούν:

Μέτρο στην κατανάλωση

Επίγνωση της σωρευτικής πρόσληψης σε όλα τα προϊόντα

Εστίαση/προτίμηση στη συνολική ποιότητα της διατροφής

Γλυκαντικά και καρδιαγγειακή υγεία

Αυτή η έρευνα προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν, ότι ορισμένα τεχνητά ή χαμηλών θερμίδων γλυκαντικά μπορεί να έχουν σύνθετες επιδράσεις πέρα από την μείωση των θερμίδων.

Ενισχύει την ιδέα ότι η αντικατάσταση της ζάχαρης είναι ευεργετική σε πολλά πλαίσια, αλλά τα υποκατάστατα δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνα. Η κατανόηση αυτών των συμβιβασμών είναι το κλειδί για την λήψη ενημερωμένων επιλογών.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι η ερυθριτόλη προκαλεί άμεσα εγκεφαλικά επεισόδια;

Όχι. Η μελέτη δείχνει βιολογικές αλλαγές, που συνδέονται με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η ερυθριτόλη προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια στους ανθρώπους. Απαιτείται περισσότερη έρευνα, για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο.

Είναι πιθανές αυτές οι επιδράσεις σε κανονικά επίπεδα κατανάλωσης;

Η μελέτη υποδηλώνει ότι οι παρατηρούμενες κυτταρικές επιδράσεις εμφανίστηκαν σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με την τυπική πρόσληψη. Ωστόσο, το πώς αυτό μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμο ανθρώπινο κίνδυνο είναι ακόμη ασαφές.

Πρέπει δηλαδή να κόψω εντελώς τη χρήση ερυθριτόλης;

Όχι απαραίτητα. Τα ευρήματα υποδεικνύουν προσοχή και μέτρο αντί για άμεση αποφυγή. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η συνολική διατροφή και οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου.

Είναι η ερυθριτόλη πιο επικίνδυνη από τη ζάχαρη για την υγεία της καρδιάς;

Επηρεάζουν τον οργανισμό διαφορετικά. Η ζάχαρη συνδέεται στενά με μεταβολικές ασθένειες, ενώ η ερυθριτόλη μπορεί να έχει πιθανές αγγειακές επιπτώσεις. Καμία από τις δύο δεν πρέπει να καταναλώνεται υπερβολικά.

Ποια είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση στα γλυκαντικά συνολικά;

Η μείωση της εξάρτησης τόσο από τη ζάχαρη όσο και από τα υποκατάστατά της, και η εστίαση σε ολόκληρες, ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές, θεωρείται γενικά η πιο ισορροπημένη στρατηγική.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η ερυθριτόλη μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων με τρόπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης χαλάρωσης των αγγείων, του αυξημένου οξειδωτικού στρες και της μειωμένης διάσπασης των θρόμβων.

Ενώ αυτά τα ευρήματα δεν είναι ακόμη οριστικά στους ανθρώπους, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο προσεκτική και ενημερωμένη προσέγγιση στη χρήση γλυκαντικών.

Πηγές:

