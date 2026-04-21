Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

Newsbomb

Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Τα καλά νέα είναι ότι ο κίνδυνος μπορεί να παρακολουθείται και να διαχειρίζεται, χρησιμοποιώντας μερικές βασικές μετρήσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν σταθερά πέντε βασικούς αριθμούς, που προσφέρουν μια σαφή εικόνα της καρδιαγγειακής υγείας. Η γνώση τους και η κατανόηση του τι σημαίνουν θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τους κινδύνους νωρίς και να αναλάβετε δράση πριν εμφανιστούν προβλήματα.

1. Αρτηριακή πίεση

Η αρτηριακή πίεση μετρά πόσο δυνατά πιέζει το αίμα τα τοιχώματα των αρτηριών καθώς διέρχεται μέσα από αυτά.

Ένα υγιές εύρος είναι γενικά περίπου 120/80 mmHg ή χαμηλότερο.

Όταν η αρτηριακή πίεση παραμένει υψηλή (υπέρταση) με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και νεφρικής νόσου. Επειδή συχνά δεν έχει συμπτώματα, μερικές φορές χαρακτηρίζεται «σιωπηλός» παράγοντας κινδύνου.

2. Επίπεδα χοληστερόλης

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία στο αίμα και δεν είναι όλη επιβλαβής. Τα βασικά της συστατικά είναι:

  • LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας): Γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη, επειδή μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες
  • HDL (λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας): Γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη, επειδή βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης

Τα χαμηλότερα επίπεδα LDL και τα υψηλότερα επίπεδα HDL συνδέονται γενικά με καλύτερη υγεία της καρδιάς. Η συνολική χοληστερόλη παρέχει επίσης μια συνολική εικόνα.

3. Σάκχαρο αίματος

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αντανακλούν πόσο καλά το σώμα σας επεξεργάζεται τη γλυκόζη.

Το σάκχαρο νηστείας στο αίμα θεωρείται συνήθως φυσιολογικό, όταν παραμένει κάτω από 5,6 mmol/L. Τα υψηλότερα επίπεδα με την πάροδο του χρόνου μπορεί να υποδηλώνουν αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη (και τα δύο αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο).

Ακόμα και πριν από την εμφάνιση διαβήτη, το αυξημένο σάκχαρο στο αίμα μπορεί να συμβάλει σε βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία.

καρδια

4. Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Ο ΔΜΣ εκτιμά το σωματικό λίπος με βάση το ύψος και το βάρος.

Ένας ΔΜΣ μεταξύ 18,5 και 24,9 θεωρείται γενικά εντός ενός υγιούς εύρους. Αν και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα «τέλειο» μέτρο, μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του εάν το υπερβολικό σωματικό βάρος μπορεί να συμβάλλει σε καρδιακή καταπόνηση, υπέρταση και μεταβολικά προβλήματα.

5. Περιφέρεια μέσης

Το πού κατανέμεται το λίπος έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το ποσοστό του επί της συνολικής σύνθεσης του σώματος.

Το υπερβολικό λίπος γύρω από την κοιλιά συνδέεται στενότερα με καρδιακές παθήσεις από το λίπος που αποθηκεύεται αλλού. Μια υψηλότερη περιφέρεια μέσης μπορεί να σηματοδοτεί αυξημένο κίνδυνο, ακόμη και αν ο ΔΜΣ εμπίπτει σε ένα φυσιολογικό εύρος.

Γιατί αυτοί οι πέντε αριθμοί αποκαλύπτουν το «παζλ» της καρδιακής υγείας

Κάθε αριθμός παρέχει ένα κομμάτι της εικόνας, αλλά όταν μπαίνουν ο ένας δίπλα στον άλλον, δίνουν μια πολύ πιο σαφή εικόνα της υγείας της καρδιάς.

Για παράδειγμα:

  • Κάποιος μπορεί να έχει φυσιολογικό βάρος, αλλά υψηλή χοληστερόλη, ή
  • Έχει φυσιολογική χοληστερόλη, αλλά αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

Η παρακολούθηση και των πέντε αυτών δεικτών/μετρήσεων βοηθά στον εντοπισμό κινδύνων, που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραβλεφθούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος από αυτούς τους αριθμούς είναι ο πιο σημαντικός;

Κανένας εξ αυτών δεν λειτουργεί μεμονωμένα, όπως ακριβώς και ένα κομμάτι του παζλ δεν δείχνει την πλήρη εικόνα. Η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη είναι συχνά οι πιο στενά παρακολουθούμενες μετρήσεις, αλλά και οι πέντε δείκτες μαζί παρέχουν την πλήρη εικόνα.

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχω αυτούς τους αριθμούς;

Η αρτηριακή πίεση, ο ΔΜΣ, η περιφέρεια μέσης και το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να ελέγχεται τακτικά, ακόμη και στο σπίτι. Η χοληστερόλη συνήθως αξιολογείται κατά τη διάρκεια τακτικών ιατρικών επισκέψεων.

Μπορούν αυτοί οι αριθμοί να βελτιωθούν γρήγορα;

Μερικοί, όπως η αρτηριακή πίεση, μπορούν να βελτιωθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Άλλοι, όπως η χοληστερόλη ή ο ΔΜΣ, μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο, αλλά εξακολουθούν να ανταποκρίνονται σε σταθερές συνήθειες τρόπου ζωής.

Συμπέρασμα

Αυτοί οι πέντε αριθμοί προσφέρουν έναν απλό, αλλά ισχυρό τρόπο, για να κατανοήσετε την υγεία της καρδιάς σας. Ενώ ο καθένας έχει σημασία από μόνος του, η πραγματική τους αξία προέρχεται από το να βλέπετε την πλήρη εικόνα που δημιουργούν μαζί.

Πηγές:
harvard.edu
nhs.uk
cdc.gov
mayoclinic.org
who.int

Σχόλια
