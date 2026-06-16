5 λόγοι για να προσθέσετε μπόλικο αρακά στη διατροφή σας

Αρακάς: Διατροφικά οφέλη και έξυπνοι τρόποι για να τον βάλετε στο πιάτο σας.

Newsbomb

5 λόγοι για να προσθέσετε μπόλικο αρακά στη διατροφή σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Ο αρακάς μπορεί να μοιάζει σαν ένα απλό συνοδευτικό πιάτο, αλλά προσφέρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά απ’ ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί. Παρέχει φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και υδατάνθρακες βραδείας πέψης, καθιστώντας τον μια πολύτιμη τροφή για καθημερινά γεύματα.

Ο αρακάς ταξινομείται στα αμυλούχα λαχανικά, ενώ στην αποξηραμένη του μορφή είναι πιο κοντά σε άλλα όσπρια όπως οι φακές και τα φασόλια. Σε κάθε περίπτωση, ο αρακάς μπορεί να υποστηρίξει μια ισορροπημένη διατροφή, όταν παρασκευάζεται απλά και δεν είναι υπερφορτωμένος με βούτυρο, κρέμα γάλακτος ή αλάτι.

1. Παρέχει φυτική πρωτεΐνη

Ο αρακάς περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη από πολλά μη αμυλούχα λαχανικά. Μια μερίδα μισού φλιτζανιού μαγειρεμένου αρακά παρέχει περίπου 4 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ αποξηραμένος παρέχει ακόμη περισσότερα επειδή είναι πιο συμπυκνωμένα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αρακάς αντικαθιστά τις πρωτεϊνούχες τροφές, αλλά γίνεται σίγουρα χρήσιμος στα ανάμικτα γεύματα. Η προσθήκη αρακά σε ρύζι, ζυμαρικά, σαλάτες, σούπες ή πιάτα λαχανικών μπορεί να κάνει το γεύμα πιο χορταστικό και θρεπτικά ισορροπημένο.

2. Υποστηρίζει την πέψη

Ο αρακάς αποτελεί καλή πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν στην υποστήριξη της τακτικής κινητικότητας του εντέρου και τροφοδοτούν τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου. Οι φυτικές ίνες του επιβραδύνουν επίσης την πέψη, γεγονός που μπορεί να κάνει τα γεύματα να φαίνονται πιο χορταστικά.

Τα άτομα που δεν έχουν συνηθίσει να τρώνε όσπρια μπορεί να παρατηρήσουν αέρια ή φούσκωμα στην αρχή. Ξεκινήστε με μικρότερες μερίδες και με σταδιακή αύξηση για να βοηθήσετε το πεπτικό σας σύστημα να προσαρμοστεί.

3. Συμβάλλει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Αν και περιέχει υδατάνθρακες, ο αρακάς περιέχει και φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, οι οποίες βοηθούν στην επιβράδυνση της ταχύτητας πέψης αυτών των υδατανθράκων. Αυτό τον καθιστά καλύτερη επιλογή από πολλές επεξεργασμένες τροφές με υδατάνθρακες.

Για άτομα που διαχειρίζονται το σάκχαρο στο αίμα, ο αρακάς μπορεί να ταιριάξει καλά σε γεύματα όταν συνδυάζεται με άλλες υγιεινές τροφές, όπως λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ελαιόλαδο, ψάρι, αυγά ή άπαχες πρωτεΐνες.

αρακας

4. Υποστηρίζει μια φιλική προς την καρδιά διατροφή

Ο αρακάς έχει φυσικά χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και περιέχει φυτικές ίνες, κάλιο και άλλες φυτικές ενώσεις, που ταιριάζουν καλά σε ένα υγιεινό για την καρδιά διατροφικό πρότυπο. Η αντικατάσταση ορισμένων επεξεργασμένων κρεάτων ή ραφιναρισμένων συνοδευτικών με όσπρια και λαχανικά είναι ένας απλός τρόπος για να βελτιώσετε την ποιότητα των γευμάτων.

Ο κατεψυγμένος αρακάς είναι ιδιαίτερα πρακτικός, επειδή είναι φθηνός, μαγειρεύεται γρήγορα και συνήθως δεν έχει πρόσθετο αλάτι. Ο κονσερβοποιημένος αρακάς μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος, αλλά επειδή συνήθως έχει αρκετό νάτριο, φροντίστε να τον ξεπλύνετε πρώτα για να μειώσετε την πρόσληψη αλατιού.

5. Παρέχει βασικές βιταμίνες και μέταλλα

Ο αρακάς παρέχει πολλά θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την κανονική λειτουργία του σώματος, όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ, σίδηρο, κάλιο και ψευδάργυρο. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά παίζουν ρόλο στην ανοσολογική λειτουργία, την πήξη του αίματος, την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, την μυϊκή λειτουργία και τη γενική μεταβολική υγεία.

Τα άτομα που λαμβάνουν βαρφαρίνη ή άλλα φάρμακα ευαίσθητα στη βιταμίνη Κ δεν πρέπει να κάνουν ξαφνικά μεγάλες αλλαγές στην πρόσληψη βιταμίνης Κ χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Στόχος είναι η συνέπεια, όχι η περιττή αποφυγή.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι κατεψυγμένος αρακάς το ίδιο υγιεινός με τον φρέσκο;

Ναι. Τα κατεψυγμένα μπιζέλια συνήθως συλλέγονται και καταψύχονται γρήγορα, κάτι που βοηθά στη διατήρηση των θρεπτικών τους συστατικών. Είναι συχνά μια από τις πιο εύκολες υγιεινές επιλογές για να τα διατηρείτε στο σπίτι.

Είναι ο αρακάς καλός για τη διαχείριση του βάρους;

Μπορεί να βοηθήσει, επειδή η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες του κάνουν τα γεύματα πιο χορταστικά. Λειτουργεί καλύτερα ως μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής, όχι ως συντόμευση για απώλεια βάρους.

Συμπέρασμα

Ο αρακάς είναι μια απλή τροφή με σπουδαία πρακτικά οφέλη: προσθέτει πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες βραδείας πέψης και σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά στα καθημερινά γεύματα. Είναι οικονομικά προσιτός, εύκολος στο μαγείρεμα και αρκετά ευέλικτος ώστε να ταιριάζει σε πολλές δίαιτες.

Πηγές:
theconversation.com
harvard.edu (1)
harvard.edu (2)
azureedge.us
usda.gov

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