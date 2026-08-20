Βλεννίνη σαλιγκαριού στα καλλυντικά: Τι κάνει πραγματικά και τι δεν στηρίζουν τα στοιχεία

Η βλεννίνη σαλιγκαριού έχει γίνει βασικό στοιχείο σε διάφορα καλλυντικά, ειδικά… εξ ανατολών (προϊόντα από την Κορέα). Συνήθως εμφανίζεται στις ετικέτες ως διήθημα έκκρισης σαλιγκαριού.

Τα ισχυρότερα επιστημονικά στοιχεία για την βλεννίνη σαλιγκαριού είναι μέτρια: μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση του δέρματος και μπορεί να βελτιώσει ορισμένα σημάδια φωτογήρανσης, αλλά οι ισχυρισμοί ότι αντιμετωπίζει την ακμή, τις ουλές και την υπερμελάγχρωση είναι πολύ λιγότερο τεκμηριωμένοι.

Οι περισσότερες μελέτες είναι μικρές, προκλινικές ή δοκιμαστικά προϊόντα με πολλαπλά συστατικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την απομόνωση της επίδρασης της βλεννίνης σαλιγκαριού.

Τι είναι η βλεννίνη σαλιγκαριού και γιατί χρησιμοποιείται στο δέρμα;

Η βλεννίνη σαλιγκαριού είναι η βλέννα που εκκρίνουν φυσικά τα σαλιγκάρια για λίπανση, συγκράτηση υγρασίας και προστασία. Οι κατασκευαστές καλλυντικών φιλτράρουν και επεξεργάζονται αυτές τις εκκρίσεις πριν τις προσθέσουν σε ορούς, αποστάγματα, μάσκες και ενυδατικές κρέμες.

Η σύνθεση της βλεννίνης ποικίλλει ανάλογα με το είδος σαλιγκαριού και την μέθοδο εκχύλισης, αλλά οι ερευνητές έχουν εντοπίσει γενικά γλυκοπρωτεΐνες, γλυκοζαμινογλυκάνες και άλλες ενώσεις με ιδιότητες ενυδάτωσης και επανόρθωσης πληγών.

Αυτά τα χαρακτηριστικά εξηγούν γιατί η βλεννίνη του σαλιγκαριού διατίθεται στην αγορά κυρίως για ενυδάτωση και υποστήριξη του δερματικού φραγμού.

Ενυδατώνει πράγματι η βλεννίνη του σαλιγκαριού το δέρμα;

Η ενυδάτωση είναι ίσως το πιο αξιόπιστο όφελος. Μικρές μελέτες έχουν αναφέρει μειωμένη διαδερμική απώλεια νερού και βελτιωμένη ενυδάτωση του δέρματος μετά από τοπική χρήση.

Μια ανασκόπηση του 2024 στο Journal of Cosmetic Dermatology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βλεννίνη του σαλιγκαριού έχει πολλά υποσχόμενες ενυδατικές και δερματολογικές εφαρμογές, αλλά επισήμανε ότι πολλά από τα στοιχεία προέρχονται από προκλινική εργασία ή μικρές κλινικές μελέτες. Μεγάλες, ανεξάρτητες δοκιμές παραμένουν περιορισμένες.

Έτσι, η βλεννίνη του σαλιγκαριού μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ενυδατικό συστατικό, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά στοιχεία, ότι είναι πραγματικά ανώτερη από τα καθιερωμένα ενυδατικά, όπως η γλυκερίνη, τα κεραμίδια και το υαλουρονικό οξύ.

Σαλιγκάρι του είδους Cryptomphalus aspersa (ευρωπαϊκό καφέ σαλιγκάρι του κήπου) Bigstock®

Μπορεί η βλεννίνη του σαλιγκαριού να μειώσει τις ρυτίδες;

Υπάρχουν κάποια στοιχεία από δοκιμές σε ανθρώπους, αλλά είναι προκαταρκτικά. Σε μια μικρή έρευνα επί 25 ατόμων με μέτρια έως σοβαρή φωτογήρανση του προσώπου, προϊόντα που περιέχουν έκκριση βλέννας από σαλιγκάρια Cryptomphalus aspersa βελτίωσαν τις ρυτίδες γύρω από μάτια και την υφή του δέρματος σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά από αρκετές εβδομάδες.

Μια μεταγενέστερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 50 γυναίκες, διαπίστωσε βελτιώσεις στις μετρήσεις τραχύτητας, σφριγηλότητας, ελαστικότητας και δερματικού φραγμού με ένα σκεύασμα που περιείχε διήθημα έκκρισης σαλιγκαριού και εκχύλισμα αυγού σαλιγκαριού. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα περιείχαν επίσης άλλα δραστικά συστατικά, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στη βλεννίνη του σαλιγκαριού.

Αυτό καθιστά λογικό τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να μειώσει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών». Το να πούμε, όμως, ότι η βλεννίνη του σαλιγκαριού «αντιστρέφει τη γήρανση του δέρματος» θα ξεπερνούσε τα επιστημονικά δεδομένα.

Η βλεννίνη του σαλιγκαριού θεραπεύει την ακμή, τις ουλές και τα τραύματα;

Εργαστηριακές και πειραματικές μελέτες δείχνουν, ότι η βλεννίνη του σαλιγκαριού μπορεί να υποστηρίξει την επούλωση τραυμάτων και ότι έχει αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις. Μια ανασκόπηση του 2025 την περιέγραψε ως «πολλά υποσχόμενη» για την έρευνα τραυμάτων και ουλών, ενώ τόνισε την έλλειψη τυποποιημένων σκευασμάτων και ισχυρών δοκιμών σε ανθρώπους.

Τα στοιχεία για την ακμή είναι ομοίως περιορισμένα. Μια έρευνα διαπίστωσε βελτίωση με έναν ορό που περιείχε διήθημα έκκρισης σαλιγκαριού, καλέντουλα και εκχύλισμα ρίζας γλυκόριζας, αλλά συνδυάζονταν πολλά δραστικά συστατικά. Επομένως, δεν μπορεί να αποδείξει ότι ήταν συγκεκριμένα η βλεννίνη του σαλιγκαριού που μείωσε την ακμή.

Η βλεννίνη του σαλιγκαριού θα πρέπει να συμπληρώνει, όχι να αντικαθιστά, αποδεδειγμένα φάρμακα για την ακμή, τη φροντίδα τραυμάτων και τις θεραπείες ουλών.

Είναι η βλεννίνη του σαλιγκαριού ασφαλής για ευαίσθητες επιδερμίδες;

Οι περισσότερες μελέτες καλλυντικών αναφέρουν καλή ανεκτικότητα, αλλά έχουν τεκμηριωθεί ερεθισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις. Άτομα με γνωστή αλλεργία στα σαλιγκάρια και τα μαλάκια, και πιθανώς ορισμένα άτομα με αλλεργία στα ακάρεα της σκόνης, πρέπει να προσέχουν, επειδή έχει τεκμηριωθεί και διασταυρούμενη αντιδραστικότητα, που περιλαμβάνει αλλεργιογόνα στα σαλιγκάρια.

Δοκιμάστε ένα νέο προϊόν με βλεννίνη σαλιγκαριού πρώτα σε μια μικρή περιοχή δέρματος, πριν από την ευρύτερη χρήση. Διακόψτε άμεσα τη χρήση, εάν εμφανιστεί επίμονο κάψιμο, πρήξιμο, κνίδωση ή επιδείνωση του ερεθισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η βλεννίνη του σαλιγκαριού να αντικαταστήσει μια ενυδατική κρέμα;

Μέχρι ενός σημείου, αλλά το ξηρό δέρμα πιθανώς χρειάζεται ακόμα μια ενυδατική κρέμα από πάνω. Το πόσο ενυδατικό είναι ένα προϊόν με βλεννίνη εξαρτάται από ολόκληρη τη σύνθεσή του, όχι μόνο από το διήθημα του σαλιγκαριού.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω βλεννίνη σαλιγκαριού μαζί με ρετινοειδή ή βιταμίνη C;

Συνήθως, ναι. Η βλεννίνη σαλιγκαριού δεν είναι γνωστό ότι είναι γενικά ασύμβατη με κανένα από τα δύο, αλλά εισαγάγετε τα προϊόντα σταδιακά, επειδή ο ερεθισμός μπορεί να προέλθει από άλλα δραστικά συστατικά.

Συμπέρασμα

Η βλεννίνη σαλιγκαριού είναι κάτι περισσότερο από κάποια μόδα στα social media, αλλά όχι και κάποιο… θαυματουργό συστατικό. Το καλύτερα υποστηριζόμενο όφελός της είναι η ενυδάτωση, με πρώιμες ενδείξεις για βελτιώσεις στην υφή και τις λεπτές γραμμές της επιδερμίδας. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την ακμή, τις ουλές και την επούλωση πληγών έχουν βάση, αλλά δεν έχουν αποδειχτεί.

Χρησιμοποιήστε τη βλεννίνη σαλιγκαριού ως προαιρετικό συστατικό ενυδάτωσης και όχι ως υποκατάστατο του αντηλιακού, των ρετινοειδών και της δερματολογικής περίθαλψης.

Πηγή: health.com