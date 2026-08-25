Νέα έρευνα αμφισβητεί αυτά που έλεγαν οι ειδικοί για την εργασία από το σπίτι

Η τηλεργασία συχνά κατηγορείται για απομόνωση και ασθενέστερους δεσμούς στον χώρο εργασίας. Αλλά μια μεγάλη νέα αμερικανική μελέτη διαπίστωσε το αντίθετο μοτίβο: οι πλήρως εξ αποστάσεως εργαζόμενοι ανέφεραν την υψηλότερη ευεξία, ενώ οι εργαζόμενοι που πήγαιναν κάθε μέρα στο γραφείο ανέφεραν τη χαμηλότερη.

Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η εξ αποστάσεως εργασία προκαλεί καλύτερη ψυχική υγεία ή κάνει τους εργαζόμενους να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προσθέτει στοιχεία όμως, που υποδηλώνουν ότι η ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία και ευτυχία των εργαζομένων, ειδικά όταν αυξάνουν την αυτονομία τους χωρίς να θυσιάζουν την κοινωνική υποστήριξη.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για την εργασία από το σπίτι

Οι ερευνητές ανέλυσαν 7.704 εργαζόμενους σε έναν μεγάλο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες:

1.869 εργάζονταν πλήρως εξ αποστάσεως

2.099 είχαν υβριδικά ωράρια και

ωράρια και 3.736 εργάζονταν εξ ολοκλήρου επί τόπου

Οι εργαζόμενοι ολοκλήρωσαν μια έρευνα αφοσίωσης το 2023 και οι ερευνητές παρακολούθησαν την εναλλαγή εργασίας ένα χρόνο αργότερα. Οι μέσες βαθμολογίες ευεξίας ήταν:

υψηλότερες μεταξύ των απομακρυσμένων εργαζομένων με 4,22 στα 5 ακολουθούμενες από τους υβριδικούς εργαζόμενους με 4,12 και τους επιτόπου εργαζόμενους με 3,89

Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές.

Είναι σημαντικό ότι η «ευεξία» δεν ήταν διάγνωση κατάθλιψης ή άγχους. Μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 4 ερωτήσεις στον χώρο εργασίας, που κάλυπταν:

την οργανωτική ανησυχία για την υγεία το αίσθημα ενέργειας από την εργασία τη διοικητική υποστήριξη για την ευεξία και την ισορροπία στη ζωή

Ποιοι παρέμειναν στον εργοδότη τους για περισσότερο χρόνο;

Μετά από ένα έτος το 7,8% των εξ αποστάσεως εργαζομένων είχε αποχωρήσει σε σύγκριση με το 8,3% των υβριδικών εργαζομένων και το 8,8% των επιτόπου εργαζομένων. Αυτές οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, επομένως η μελέτη δεν μπορεί να συμπεράνει ότι η απομακρυσμένη εργασία εμπόδισε άμεσα τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν.

Πάντως, η υψηλότερη ευεξία συσχετίστηκε σημαντικά με χαμηλότερες πιθανότητες αποχώρησης. Η μοντελοποίηση των ερευνητών υπέδειξε ότι οι απομακρυσμένες και οι υβριδικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διατήρηση έμμεσα μέσω της ευεξίας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μικρό.

Οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι είχαν επίσης μεγαλύτερη μέση θητεία: 13,7 έτη έναντι 13 ετών για τους υβριδικούς και 12,2 έτη για τους επιτόπιους εργαζόμενους. Αυτό πάντως δεν αποδεικνύει ότι η απομακρυσμένη εργασία προκάλεσε μεγαλύτερη απασχόληση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η τηλεργασία κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι;

Όχι σε αυτήν την μελέτη. Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι ήταν ελαφρώς πιο πιθανό να χρησιμοποιούν λέξεις που σηματοδοτούν θετική σύνδεση στον χώρο εργασίας, αν και οι προσαρμοσμένες διαφορές μεταξύ των εργασιακών ρυθμίσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Το αποτέλεσμα αμφισβητεί την υπόθεση ότι η φυσική παρουσία δημιουργεί αυτόματα ισχυρότερη σύνδεση. Αλλά όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν για έναν οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης και οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι μπορεί να κατείχαν θεμελιωδώς διαφορετικές θέσεις εργασίας από εκείνους των οποίων η φυσική παρουσία είναι εξ ορισμού απαραίτητη στον χώρο εργασίας.

Πώς συγκρίνονται αυτά με προηγούμενες έρευνες;

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει και επεκτείνει κυρίως τα ευρύτερα στοιχεία αντί να τα ανατρέπει.

Μια μετα-ανάλυση του 2024 σε περισσότερους από 45.000 εργαζόμενους διαπίστωσε μικρά συνολικά οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας για την ικανοποίηση από την εργασία, την οργανωτική δέσμευση, την αντιληπτή υποστήριξη και τις προθέσεις αποχώρησης. Εντόπισε επίσης ανταγωνιστικές οδούς: η αυτονομία μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα, ενώ η απομόνωση μπορεί να τα υπονομεύσει.

Υπάρχουν και ισχυρότερα αιτιώδη στοιχεία για την υβριδική εργασία. Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή στο Nature σε 1.612 υπαλλήλους διαπίστωσε, ότι η εργασία από το σπίτι 2 ημέρες την εβδομάδα βελτίωσε την ικανοποίηση από την εργασία και μείωσε τα ποσοστά εγκατάλειψης κατά περίπου 33% χωρίς να βλάψει την απόδοση.

Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ευέλικτη μορφή εργασίας (με φυσική παρουσία και τηλεργασία) μπορεί να είναι ένα σημαντικό συστατικό ευεξίας αλλά και καλής εργασιακής σχέσης.

Μπορεί η εργασία από το σπίτι να βλάψει την ευεξία;

Ναι. Η τηλεργασία δεν είναι καθολικά ωφέλιμη. Οι οδηγίες στις ΗΠΑ περί επαγγελματικής υγείας σημειώνουν ότι η ευέλικτη μορφή εργασίας μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο και την ικανοποίηση από την εργασία, αλλά η τηλεργασία μπορεί επίσης να θολώσει τα όρια επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να αυξήσει το άγχος.

Μια συστηματική ανασκόπηση διαχρονικών μελετών ενισχύει αυτή την απόχρωση: η τηλεργασία θα μπορούσε να είναι προστατευτική υπό υποστηρικτικές συνθήκες αλλά συνδέθηκε με χειρότερα ψυχολογικά αποτελέσματα, όταν συνδυάστηκε με:

βαρύ φόρτο εργασίας

χαμηλή αυτονομία

περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη

εργασιακή ανασφάλεια

θολά όρια προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Συμπέρασμα

Η μελέτη ενισχύει την υπόθεση ότι η τηλεργασία δεν βλάπτει εγγενώς την ευημερία των εργαζομένων ή τη σύνδεση στον χώρο εργασίας. Οι πλήρως τηλεργαζόμενοι ανέφεραν την καλύτερη ευεξία, αλλά τα στοιχεία ότι στην πραγματικότητα παρέμειναν περισσότερο στην ίδια δουλειά ήταν πολύ πιο αδύναμα.

Η ευρύτερη έρευνα στο τομέα καταλήγει σε ένα πιο χρήσιμο συμπέρασμα: η υγιής τηλεργασία εξαρτάται λιγότερο από την τοποθεσία και περισσότερο από την αυτονομία, τις διαχειρίσιμες απαιτήσεις, την υποστηρικτική ηγεσία, την κοινωνική σύνδεση και την πραγματική ευελιξία.

Πηγές: