Γιατί ξυπνάτε ολοένα και νωρίτερα όσο μεγαλώνετε: Τι αλλάζει και πότε να ζητήσετε βοήθεια

Οι άνθρωποι συνήθως ξυπνούν νωρίτερα καθώς μεγαλώνουν, επειδή το εσωτερικό βιολογικό τους ρολόι μετατοπίζεται προς ένα πρόγραμμα ύπνου που ξεκινά νωρίτερα. Η υπνηλία εμφανίζεται νωρίτερα το βράδυ και η εγρήγορση ακολουθεί νωρίτερα το πρωί.

Ωστόσο, το ξύπνημα πριν την επιθυμητή ώρα ακόμα και μετά από ανεπαρκή ύπνο, μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες που αξίζει να αντιμετωπιστούν.

Γιατί μετατοπίζεται νωρίτερα το βιολογικό ρολόι;

Ο καθημερινός ρυθμός που καθορίζει τον χρόνο ύπνου και εγρήγορσης συχνά μετατοπίζεται νωρίτερα το πρωί με την πάροδο των χρόνων. Αυτός ο ρυθμός, γνωστός ως κιρκάδιος ρυθμός, συντονίζει τις μεταβολές στην εγρήγορση, τη θερμοκρασία του σώματος και τις ορμόνες σε ένα διάστημα περίπου 24 ωρών.

Η μελατονίνη, μια ορμόνη που σηματοδοτεί τη «βιολογική νύχτα», μπορεί επίσης να ακολουθεί ένα πρόγραμμα που ξεκινά νωρίτερα. Μια ανασκόπηση σχετικά με τον ύπνο κατά τη φυσιολογική γήρανση περιγράφει αυτήν την μετατόπιση παράλληλα με τις αλλαγές στην τάση για ύπνο που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια των ωρών εγρήγορσης. Συνδυαστικά, αυτές οι διαδικασίες εξηγούν γιατί κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται να μείνει ξύπνιος μέχρι αργά και στη συνέχεια να ξυπνά νωρίς.

Το φως βοηθά στον συγχρονισμό του εσωτερικού μας ρολογιού. Οι αλλαγές στην έκθεση στο φως της ημέρας, στη δραστηριότητα και στις καθημερινές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη συνταξιοδότηση, μπορούν να επηρεάσουν περαιτέρω τον χρονισμό του ύπνου. Η μετατόπιση αυτή είναι συνηθισμένη, αλλά η έκτασή της διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Γιατί ο ύπνος μπορεί να διακόπτεται πιο εύκολα;

Οι ενήλικες γενικά περνούν λιγότερο χρόνο σε βαθύ ύπνο καθώς μεγαλώνουν, γεγονός που καθιστά τον ύπνο τους λιγότερο συνεχή. Ο περισσότερος χρόνος σε ελαφρύτερα στάδια ύπνου σημαίνει ότι οι αφυπνίσεις μπορεί να γίνονται συχνότερες.

Αυτό εξηγεί εν μέρει το ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν εξηγεί αυτόματα κάθε περίπτωση πρόωρης αφύπνισης. Ο θόρυβος, ένα δωμάτιο που δεν προσφέρει άνεση ή η ανάγκη για νυχτερινή ούρηση μπορούν επίσης να διακόψουν τον ύπνο.

Οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία δεν σημαίνουν ότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται μόνο λίγες ώρες ύπνου. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να χρειάζονται περίπου 7-9 ώρες κάθε βράδυ.

Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει πρόωρο ξύπνημα;

Παθήσεις υγείας, φάρμακα και διαταραχές ύπνου μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο ανεξάρτητα από το βιολογικό ρολόι. Στους παράγοντες που συμβάλλουν περιλαμβάνονται:

Πόνος, όπως αυτός που προκαλείται από την αρθρίτιδα.

Άγχος ή κατάθλιψη.

Εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις λόγω εμμηνόπαυσης.

Συχνή νυχτερινή ούρηση.

Άπνοια ύπνου, η οποία προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής.

Φάρμακα που επηρεάζουν τον ύπνο.

Εντούτοις, το να ξυπνάτε επανειλημμένα νιώθοντας εξαντλημένοι δεν πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης.

Τι μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα;

Μια σταθερή ρουτίνα και η προσοχή σε παράγοντες που διαταράσσουν τον ύπνο αποτελούν χρήσιμα σημεία εκκίνησης.

Διατηρήστε σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης, εξασφαλίζοντας επαρκή χρόνο για ύπνο.

Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι και περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αποφύγετε τον υπνάκο το μεσημέρι ή το απόγευμα.

Περιορίστε την κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα και αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ ως βοήθημα για τον ύπνο.

Φροντίστε ώστε η κρεβατοκάμαρα να είναι ήσυχη, σκοτεινή και να έχει μια ευχάριστα δροσερή θερμοκρασία.

Συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό για το αν τα φάρμακά σας ή ο χρόνος λήψης τους ενδέχεται να επηρεάζουν τον ύπνο σας. Αλλά ποτέ μην τροποποιείτε μόνοι σας κάποια συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Πότε πρέπει η πρόωρη αφύπνιση να αποτελέσει αφορμή για ιατρική εξέταση;

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν η κατάσταση αυτή σας αφήνει τακτικά κουρασμένους, επηρεάζει την καθημερινότητά σας ή επιμένει παρά τη βελτίωση των συνηθειών ύπνου. Αναφέρετε τυχόν έντονο ροχαλητό, διακοπές της αναπνοής, επίμονη πεσμένη διάθεση ή ενοχλητικό πόνο.

Τηρήστε ένα ημερολόγιο ύπνου για μερικές εβδομάδες, καταγράφοντας την ώρα που πέφτετε για ύπνο, τις αφυπνίσεις, τους υπνάκους και την κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν αϋπνίας ή κάποιας άλλης διαταραχής ύπνου. Η επίμονη αϋπνία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, η οποία εστιάζει στις σκέψεις και τις συνήθειες που συντηρούν τις δυσκολίες στον ύπνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα με βοηθήσει η μελατονίνη να ξυπνάω αργότερα;

Όχι απαραίτητα. Η δράση της εξαρτάται από τον χρόνο λήψης, και η λήψη της το βράδυ μπορεί να μετατοπίσει το βιολογικό ρολόι σε νωρίτερη ώρα. Ένα πρόγραμμα ύπνου με πρώιμη έναρξη δεν σημαίνει αυτόματα ότι χρειάζεστε κάποιο συμπλήρωμα.

Συμπέρασμα

Το να ξεκινάτε την ημέρα σας ολοένα και πιο νωρίς δεν είναι πρόβλημα, αρκεί ο ύπνος σας να είναι επαρκής και αναζωογονητικός. Αν όμως δυσκολεύεστε να βγάλετε την ημέρα, προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία, αντί να αποδέχεστε την κακή ποιότητα ύπνου ως κάτι αναπόφευκτο λόγω της ηλικίας σας.

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