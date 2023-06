Δυσθρεψία: Τι είναι και πώς θα καταλάβουμε ότι ένας δικός μας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια

Αν στο κοντινό μας περιβάλλον έχουμε άτομα τρίτης ηλικίας, γνωρίζουμε καλά ότι όσο τα χρόνια περνούν, οφείλουμε να παρατηρούμε τα «σημάδια» που δείχνουν πως παρουσιάζουν δυσθρεψία (υποθρεψία).

Αλήθεια όμως, ποια είναι τα πρώτα «σημάδια» που μας δείχνουν ότι η υγεία των αγαπημένων μας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο; Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η ανεξήγητη απώλεια βάρους, κάτι που παρατηρείται συχνά σε άτομα τρίτης ηλικίας και δη, σε ανθρώπους που νοσούν, που έχουν χειρουργηθεί ή σε άτομα που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω ηλικίας.

Ώρα, λοιπόν, να μάθουμε περισσότερα για τη δυσθρεψία (υποθρεψία), ώστε να είμαστε σε θέση να την αναγνωρίσουμε άμεσα και να τη διαχειριστούμε αποτελεσματικά.

Μία σωστή διατροφή είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και κυρίως, για όσους έχουν περάσει το «κατώφλι» της τρίτης ηλικίας. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο οργανισμός δεν προσλαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής και για μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετή ενέργεια, πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά, μπορεί να προκληθεί δυσθρεψία.

Τι είναι η δυσθρεψία; Για να κατανοήσουμε το πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας, αρκεί να αναλογιστούμε ότι μερικές από τις βασικότερες συνέπειές της είναι η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η έλλειψη όρεξης για φαγητό, η εξάντληση, η αδυναμία και η δυσκολία στην κίνηση.

Όσο για το ποιους επηρεάζει περισσότερο, πρόκειται κατά βάση για άτομα της τρίτης ηλικίας. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με έρευνες η δυσθρεψία αφορά σε έναν στους τρεις ανθρώπους άνω των 65 ετών*διότι για τα άτομα αυτά είναι συνήθως πιο δύσκολο να επιτευχθούν τα βέλτιστα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται.

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη δυσθρεψία

Αν ακούμε συχνά από κοντινά μας πρόσωπα -και κυρίως από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας- φράσεις όπως «δεν μπορώ να φάω από τότε που ξεκίνησα τα νέα χάπια», «δεν μου κάνουν τα ρούχα μου», «δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν μου μιλάνε» ή «δεν έχω όρεξη να φάω» τότε η αιτία ίσως να είναι η δυσθρεψία.

Πώς μπορούμε όμως να σιγουρευτούμε; Για εμάς που θέλουμε να αξιολογήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται κάθε υποψία δυσθρεψίας, η βοήθεια της τεχνολογίας είναι στο πλευρό μας, μέσα από ένα εύκολο και σύντομο ερωτηματολόγιο. Ο λόγος για την «έξυπνη» εφαρμογή της Docandu, που θα βρούμε στο dosevaros.gr και θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τον πιο γρήγορο έλεγχο για κίνδυνο εμφάνισης δυσθρεψίας, απαντώντας σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και λαμβάνοντας τη δωρεάν αξιολόγηση που παρέχει η εφαρμογή. Επιπλέον, παρέχεται εντελώς δωρεάν η δυνατότητα επικοινωνίας με έναν γιατρό της Docandu.

Κάπου εδώ, φυσικά, προκύπτει το εξής ερώτημα: Πώς θα διαχειριστούμε τα συμπτώματα της δυσθρεψίας; Το πρώτο «βήμα» είναι να απευθυνθούμε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον διαιτολόγο, ο οποίος και θα αξιολογήσει την ιατρική μας κατάσταση. Στη συνέχεια υπάρχει ένας ακόμη «σύμμαχος», στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ο λόγος για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της Nutricia, που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας.

Πρόκειται για τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας), που σχετίζεται με ασθένεια. Τα συγκεκριμένα θρεπτικά σκευάσματα χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας, λαμβάνονται μεταξύ των ημερήσιων γευμάτων για να συμπληρωθεί η διατροφική πρόσληψη, ενώ περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ισοδυναμώντας με ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα.

Το σίγουρο είναι ότι η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό και έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε. Για αυτό και πρέπει να τη φροντίζουμε, τόσο τη δική μας, όσο και των αγαπημένων μας ανθρώπων, ειδικότερα εκείνων που χρειάζονται τη βοήθειά μας, όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας. Και το πρώτο βήμα για να τα καταφέρουμε, είναι να παρατηρούμε αλλαγές που μπορεί να συμβούν σταδιακά, όπως εκείνες που αφορούν στη διάθεσή τους και κυρίως, στις καθημερινές τους διατροφικές συνήθειες.

*Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors, K Κατσάς, Μάρτιος 2020. Prevalence of protein-energy malnutrition risk in European older adults in community, residential and hospital settings, according to 22 malnutrition screening tools validated for use in adults ≥65 years A systematic review and meta-analysis.