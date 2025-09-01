Καπνοβιομηχανία και πολιτεία ενάντια στην κατανάλωση προϊόντων καπνού και νικοτίνης από ανηλίκους

(από αριστερά ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιώργος Μαργώνης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Μια στρατηγική εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ψηφιακής καινοτομίας με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, παρουσίασε η «Παπαστράτος» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, με προεκτάσεις στη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την οικογένεια, αλλά και τη λειτουργία της αγοράς. Την έκταση του φαινομένου στη χώρα μας, κατέγραψε έρευνα της εταιρείας MRB, τα ευρήματα της οποίας καταδεικνύουν την ανάγκη για ανάληψη δράσης.

H Παπαστράτος, στo πλαίσιo της εταιρικής της υπευθυνότητας, προχωρά στη δημιουργία μιας «Συμμαχίας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης». Σε συνέχεια του νόμου του Υπουργείου Υγείας 5216/2025 που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να συνενώσει τις δυνάμεις της Πολιτείας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα της πρόσβασης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης από τους ανηλίκους.

Η έρευνα της MRB Hellas διεξήχθη για λογαριασμό της Παπαστράτος σε ευρύ κοινό και λιανοπωλητές τον Ιούνιο 2025 και ανέδειξε το εύρος του προβλήματος και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση. Η έρευνα, είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση και καταγραφή των στάσεων και απόψεων της κοινωνίας καθώς και των επαγγελματιών πρώτης γραμμής που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες – καταναλωτές.

Τα ευρήματα της έρευνας

Συγκεκριμένα, οι πολίτες σε πολύ υψηλά ποσοστά που ανάλογα με το προϊόν κυμαίνεται από 79,5% (συμβατικό τσιγάρο) έως 72,8% (ηλεκτρονικό τσιγάρο) πιστεύουν ότι το φαινόμενο της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης από ανηλίκους είναι πολύ εκτεταμένο. Σχεδόν 6 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται σε σχέση με το παρελθόν.

Οι λιανοπωλητές, επίσης, αναγνωρίζουν ότι το φαινόμενο κατανάλωσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης από ανηλίκους είναι εκτεταμένο, αλλά με πιο συγκρατημένα ποσοστά (από 53,3% για το ηλεκτρονικό τσιγάρο έως 44,3% για το τσιγάρο).

Για το ευρύ κοινό η οικογένεια (80,1%) και το σχολείο (55,9%) έχουν τον κύριο λόγο ως βασικά πεδία διαμόρφωσης κουλτούρας και πρόληψης, χωρίς να είναι αμελητέος ο ρόλος του κράτους (52,4%) και της κοινωνίας συνολικά (58,6%).

Το 90% των πολιτών και σχεδόν το ίδιο ποσοστό των λιανοπωλητών συμφωνούν με τη συνεργασία Πολιτείας και καπνοβιομηχανίας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Επιπλέον, το 41% των πολιτών θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των ενημερωτικών καμπανιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γύρω από το ζήτημα αυτό.

01 02 Τα αποτελέσματα στους πολίτες Πηγή: MRB/Παπαστράτος 02 02 Τα αποτελέσματα στους λιανοπωλητές Πηγή: MRB/Παπαστράτος

«Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους»

Με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», η Παπαστράτος, παρουσίασε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, την πρωτοβουλία με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μέσα από μία στρατηγική πρόληψης, εκπαίδευσης και ψηφιακής καινοτομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και εκπαίδευση όσων βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος θα ξεκινήσει πανελλαδικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση και τη σχετική πιστοποίηση των περίπου 20.000 λιανοπωλητών καθώς και την παροχή ειδικών σημάνσεων για τα σημεία πώλησης. Κοινωνική ευαισθητοποίηση. Με τις αιγίδες των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θα υλοποιηθεί καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία. Aξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Παπαστράτος συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και συμμετέχει στην ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που διασφαλίζουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις online αγορές.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε σχετικά: «Η προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. Η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων μας: της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της αγοράς. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της "Παπαστράτος" και τη στρατηγική της προσέγγιση μέσα από την πρόληψη, την εκπαίδευση και την τεχνολογική καινοτομία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που ένα τόσο ευαίσθητο θέμα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, επιστημονικά δεδομένα και υπευθυνότητα. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο αυτής της δράσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με επίγνωση, γνώση και αξίες. Μόνο μέσα από τέτοιες συμπράξεις μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τη νέα γενιά».

Από πλευράς του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Η ασφάλεια των νέων είναι υπόθεση όλων μας και είναι απαραίτητο να προχωρούμε, Πολιτεία και ιδιώτες, σε πρωτοβουλίες από κοινού. Μέσα από το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet, με έναν ασφαλή μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων, θέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού, νικοτίνης,στο αλκόολ, στα τυχερά παιχνίδια. Συγχρόνως, δημιουργούμε ένα ψηφιακό μητρώο ελέγχου για να διασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων στην αγορά καπνού, αλκοόλ και των συναφών προϊόντων. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών λύσεων που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι και η δημιουργία μια νέας υπηρεσίας στο gov.gr για την «Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης», ώστε να απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη είσοδος των ανηλίκων στα νυχτερινά κέντρα. Είναι αισιόδοξο ότι μια μεγάλη εταιρεία, όπως η «Παπαστράτος» πραγματοποιούν μια τόσο σημαντική καμπάνια για την προστασία των παιδιών μας».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Σε συνεργασία με την Πολιτεία, τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώνουμε δυνάμεις και συγκροτούμε μια ισχυρή συμμαχία για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια των ανηλίκων, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και για να αλλάξει, χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση. Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες. Είναι στο χέρι μας, να μην είναι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στο χέρι των ανηλίκων».

