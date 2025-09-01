Η απλή μέθοδος για την αντιμετώπιση της εμφάνισης άνοιας - Και δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή

Η διασκεδαστική συνήθεια έχει συνδεθεί με υψηλότερη γνωστική λειτουργία, βελτιωμένη ποιότητα ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας για τους ηλικιωμένους.

Newsbomb

Η απλή μέθοδος για την αντιμετώπιση της εμφάνισης άνοιας - Και δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν κάνει επιστρέψει δυναμικά την τελευταία δεκαετία, και οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνο διασκεδαστικά, αλλά μπορούν επίσης να επωφελήσουν την υγεία του εγκεφάλου μας, ειδικά καθώς γινόμαστε μεγαλύτεροι.

Η παγκόσμια αγορά επιτραπέζιων παιχνιδιών εκτιμάται ότι έχει αξία 18,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία μάλιστα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,17 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, σύμφωνα με την Washington Post.

Κλασικά παιχνίδια όπως το σκάκι, η Monopoly, το Scrabble και το Go παραμένουν δημοφιλή, αλλά και καινούργια παιχνίδια όπως το Ticket to Ride, το Pandemic και το Wingspan έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό.

Από την αρχαιότητα — το senet, ένα παιχνίδι που παίζονταν στην αρχαία Αίγυπτο και χρονολογείται γύρω στο 3100 π.Χ. — οι παίκτες απολαμβάνουν την κοινή εμπειρία, τον υγιή ανταγωνισμό και την ψυχαγωγία των επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Το να παίζεις επιτραπέζια παιχνίδια έχει συνδεθεί με βελτιωμένη γνωστική λειτουργία, καλύτερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας για τους ηλικιωμένους. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μερικά από τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.

Μερικές έρευνες υποστηρίζουν ότι το να παίζεις πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με το να παίζεις μόνος σου. Οι δραστηριότητες όπως τα επιτραπέζια παιχνίδια, πιστεύεται ότι ενισχύουν τη γνωστική εφεδρεία, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να λειτουργεί παρά τη γήρανση, τους τραυματισμούς ή τις ασθένειες.

https://www.instagram.com/p/DOCDLADCUNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ακόμη και τα απλά επιτραπέζια παιχνίδια διαθέτουν μια ορισμένη πολυπλοκότητα, καθώς η κατανόηση του πώς λειτουργεί το παιχνίδι απαιτεί γνωστικές δεξιότητες», δήλωσε η Carla Sousa, ερευνήτρια παιχνιδιών στο Κέντρο Έρευνας Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας, Πολιτισμού και Νέων Τεχνολογιών (CICANT) του Πανεπιστημίου Lusófona. «Τα αναλογικά παιχνίδια, γενικά, είναι επίσης πολύ πιο κοινωνικά από τα ψηφιακά παιχνίδια».

Παιχνίδια για την ενίσχυση του εγκεφάλου

Έρευνες των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν διαπιστώσει σημαντικές συνδέσεις μεταξύ των επιτραπέζιων παιχνιδιών και της βελτίωσης των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Σε μια μελέτη, από 17 γνωστικές και σωματικές δραστηριότητες, μόνο τα επιτραπέζια παιχνίδια, η ανάγνωση, ο χορός και το παίξιμο μουσικών οργάνων συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε ενήλικες άνω των 75 ετών.

Σε μια άλλη μελέτη σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, οι παίκτες επιτραπέζιων παιχνιδιών είχαν 15% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας από τους μη παίκτες, ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η εκπαίδευση.

Πιο πρόσφατα, μια δοκιμή του 2025 έδειξε ότι μια ομάδα κατοίκων γηροκομείων που συμμετείχαν σε συνεδρίες επιτραπέζιων παιχνιδιών δύο φορές την εβδομάδα, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων επαγγελματιών, παρουσίασαν βελτιώσεις στη γνωστική λειτουργία, σε τομείς δεξιοτήτων όπως η κατανόηση, η μνήμη και η προσοχή, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε βελτιώσεις.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι ένοικοι του γηροκομείου παρουσίασαν επίσης βελτίωση της ποιότητας ζωής, με αναφερόμενη αύξηση σε τομείς όπως η συναισθηματική ευημερία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η προσωπική ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη.

«Η αξία που έχουν τα επιτραπέζια παιχνίδια για τους ηλικιωμένους είναι διαφορετική από την αξία που έχουν για τους νέους», δήλωσε ο Federico Emanuele Pozzi, κλινικός νευρολόγος στην Κλινική Μνήμης της Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. «Στους νέους, αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μέσω της αναγνώρισης προτύπων και άλλων δεξιοτήτων. Αλλά στους ηλικιωμένους, η αξία των παιχνιδιών συνδέεται περισσότερο με την κοινωνική συμμετοχή».

Ο Pozzi και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια ανάλυση το 2023 σε 15 μελέτες που έδειξαν διάφορα γνωστικά οφέλη από τα παραδοσιακά επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το σκάκι, το Go και το Mahjong. Στις μελέτες συμμετείχαν άτομα άνω των 60 ετών που διατρέχαν κίνδυνο ή πάσχουν από άνοια και έλαβαν μέρος σε μια παρέμβαση βασισμένη σε επιτραπέζια παιχνίδια που διήρκεσε από τρεις έως έξι μήνες.

Η μετα-ανάλυση αποκάλυψε ότι το να παίζεις επιτραπέζια παιχνίδια φαίνεται να βελτιώνει τη νοητική λειτουργία, όπως μετρήθηκε από γνωστικές δοκιμασίες που αξιολογούν τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και άλλες δεξιότητες. Οι παίκτες σκακιού ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής, σύμφωνα με την κλίμακα ποιότητας ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ οι παίκτες Mahjong παρουσίασαν μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

«Τελικά, θέλουμε να βρούμε χώρους και δραστηριότητες στους οποίους οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται ότι η ζωή τους είναι ευχάριστη και έχει νόημα», είπε ο Pozzi. «Και αν υπάρχει μια προσέγγιση που είναι ταυτόχρονα διεγερτική, από γνωστική άποψη, και κοινωνικά ελκυστική — όπως τα επιτραπέζια παιχνίδια — τότε έχουμε μια "win-win" κατάσταση».

«Το πιο εκπληκτικό πράγμα όταν παίζεις επιτραπέζια παιχνίδια είναι ότι κοινωνικοποιείσαι», δήλωσε ο Jorge Moya-Higueras, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Lleida. «Και σε αυτές τις εποχές, όπου ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ηλικιωμένων είναι η μοναξιά, τα επιτραπέζια παιχνίδια θα μπορούσαν να είναι ένας καλός τρόπος για να μην αισθάνονται μόνοι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση Ιωαννίδη - Το συγκινητικό μήνυμα στα παιδιά με τη φανέλα του

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγοράκι περπατά πάνω στις ράγες τρένου στις ΗΠΑ: Πώς το έσωσε άνδρας - Viral το βίντεο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση στο Κορωπί

16:54ΥΓΕΙΑ

Η απλή μέθοδος για την αντιμετώπιση της εμφάνισης άνοιας - Και δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ απέκτησε τον Λούκας Λεκαβίτσιους (βίντεο)

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Λε Πεν πιέζει για εκλογές - Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση

16:49LIFESTYLE

Τατιάνα Μπλάτνικ: «Δεν έζησα μια τέλεια ζωή, υπήρξαν στιγμές μοναξιάς»

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Εσθονία – Τουρκία 64-84: «Περίπατος» πριν τον «τελικό» πρωτιάς με τη Σερβία

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα - «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου», λέει η 8χρονη

16:36ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΕΤΑΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες σε Κέντρο, Μεσογείων και Κηφισίας

16:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Ρεκόρ εισπράξεων από τα εισιτήρια με 7,8 εκατ. ευρώ - 273.000 θεατές

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς ο απολογισμός των τροχαίων στην Αττική τον Αύγουστο - Ένας νεκρός κάθε δύο ημέρες

16:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο επίδομα 100 ευρώ - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα μεταβαίνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Παρακολούθηση στρατιωτικής παρέλασης μαζί με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο 62χρονος εμπρηστής που συνελήφθη για τις φωτιές στην Παιανία

15:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Μειωμένα κατά 10 έως 25% τα τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου

15:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παύλος Παυλίδης: Λίγα εισιτήρια απομένουν για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

15:50ΥΓΕΙΑ

Καπνοβιομηχανία και πολιτεία συνεργάζονται ενάντια στην κατανάλωση προϊόντων καπνού και νικοτίνης από ανηλίκους

15:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Αλβανός παρενόχλησε σεξουαλικά νεαρή μέσα σε πλοίο την ώρα που κοιμόταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα - «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου», λέει η 8χρονη

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

13:43ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

ΔΕΘ 2025: Στο προσκήνιο η μεσαία τάξη – Φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης οικογενειών στο κυβερνητικό τραπέζι

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικασμένη να πεθάνει στα 7.439 μέτρα: Η ορειβάτισσα που κανείς δεν μπορεί να φτάσει για να σώσει

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

16:54ΥΓΕΙΑ

Η απλή μέθοδος για την αντιμετώπιση της εμφάνισης άνοιας - Και δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

16:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο επίδομα 100 ευρώ - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο Σκιάθου: Το αεροπλάνο άνοιξε τις τουρμπίνες και «πέταξε» στη θάλασσα τις βαλίτσες - Βίντεο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

13:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Θρασύτατη διάρρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Έκαναν «φτερά» κοσμήματα και τσάντα Louis Vuitton αξίας χιλιάδων ευρώ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Αναποδογυρισμένα οχήματα στη μέση της Αττική Οδού - Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά, με δυσκολία η κυκλοφορία προς Ελευσίνα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες φωνές και σπουδαία λαϊκά τραγούδια, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ως το 1980

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ