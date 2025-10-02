Αλτσχάιμερ: Η αναπλήρωση της βιταμίνης C στον εγκέφαλο «καθυστερεί» τη νόσο

Η αναπλήρωση των επιπέδων της βιταμίνης C στα ανοσοκύτταρα του εγκεφάλου καθυστερεί την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σύμφωνα με μελέτη του i3S.

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας στην Υγεία (i3S) του Πανεπιστημίου του Πόρτο "ανακάλυψε ότι η μεταφορά και η επακόλουθη ομαλοποίηση της συγκέντρωσης της βιταμίνης C μέσα στα κύτταρα της μικρογλοίας - το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου - σε προκλινικά μοντέλα της νόσου Αλτσχάιμερ, αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων αυτών και καθυστερεί την έναρξη και την εξέλιξη της νόσου", περιγράφει το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του.

Η Camila Portugal, πρώτη συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο επιστημονικό περιοδικό Redox Biology, εξηγεί ότι η ομάδα έδειξε ότι με την αποκατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης C στη μικρογλοία, ήταν δυνατόν να "αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία αυτών των κυττάρων στον εγκέφαλο με τη νόσο Αλτσχάιμερ".

Ωστόσο όπως επεσήμανε ο ο Joao Relvas, επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την έρευνα στο i3S και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πόρτο (FMUP) «όση βιταμίνη C κι αν προσλαμβάνουμε, αν δεν λειτουργεί ο μηχανισμός μεταφοράς, δεν θα εισέλθει στα κύτταρα της μικρογλοίας και η επίδρασή της θα είναι μηδενική».

Για τον Renato Socodato, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα i3S Glial Cell Biology, "αυτός ο μεταφορέας θα μπορούσε να θεωρηθεί θεραπευτικός στόχος".

Στη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν "γενετική μηχανική για να αυξήσουν την έκφραση του μεταφορέα και, κατά συνέπεια, την πρόσληψη της βιταμίνης C από τη μικρογλοία", αλλά στο μέλλον σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν φαρμακολογικούς παράγοντες.

Το i3S περιγράφει ότι η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, "δρώντας ως ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τους νευρώνες και τα γλοιακά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένης της μικρογλοίας".

"Η βιταμίνη C προσλαμβάνεται με τη μορφή ασκορβικού οξέος μέσω ενός ειδικού μεταφορέα (SVCT2) στα κύτταρα της μικρογλοίας, τα οποία λειτουργούν ως το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου και είναι σημαντικά για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την αντίδραση σε τραύματα ή ασθένειες", αναφέρει.

Κατά τη διάρκεια της γήρανσης και σε παθολογικά πλαίσια, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, "τα επίπεδα βιταμίνης C στον εγκέφαλο μειώνονται και δεν μπορούν να αναπληρωθούν επαρκώς ούτε με από του στόματος ή ενδοφλέβια χορήγηση συμπληρωμάτων".