Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται κάθε ηλικία για να ξεκουραστεί το σώμα

Ο ποιοτικός ύπνος λειτουργεί ως φυσικό reset για το σώμα και το μυαλό, αφού ενισχύει το ανοσοποιητικό, ρυθμίζει τα συναισθήματα, βελτιώνει τη μνήμη και την απόδοση και προστατεύει από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η έλλειψη ουσιαστικής ξεκούρασης, αντίθετα, συσσωρεύεται σιωπηλά, με συνέπειες που επηρεάζουν όχι μόνο το άτομο, αλλά και την κοινωνία συνολικά.

Αποτελεί θεμέλιο της σωματικής και ψυχικής υγείας και οι ανάγκες για ξεκούραση αλλάζουν με την ηλικία. Η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου επηρεάζουν τον κυτταρικό κύκλο, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού και την ισορροπία των ορμονών: όλα αυτά ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία.

Βασικές λειτουργίες ύπνου που σχετίζονται με την ηλικία:

Τα βρέφη χρειάζονται ύπνο για την καλωδίωση του εγκεφάλου και την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης.

Οι έφηβοι χρειάζονται ύπνο για να υποστηρίξουν τις αλλαγές στην εφηβεία και την εδραίωση της μνήμης.

Οι ενήλικες εξαρτώνται από τον ύπνο για μεταβολική αποκατάσταση, συναισθηματική επεξεργασία και ανοσοποιητική άμυνα.

Οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή ύπνο, αν και οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική του ύπνου μπορεί να μειώσουν τον βαθύ ύπνο και την αναγεννητική του αποτελεσματικότητα.

Η χρόνια στέρηση ύπνου σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να βλάψει την κυτταρική αποκατάσταση και να αυξήσει τον κίνδυνο μεταβολικών, νευρολογικών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πόσο ύπνο χρειάζεται το σώμα σε κάθε ηλικία

Το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου και άλλες υγειονομικές αρχές συνιστούν συγκεκριμένες ανά ηλικία διάρκειες ύπνου που βελτιστοποιούν την αποκατάσταση, τη διανοητική λειτουργία και τη σωματική αναγέννηση.

Συνιστώμενη διάρκεια ύπνου ανά ηλικιακή ομάδα

Ηλικιακή ομάδα Συνιστώμενη διάρκεια ύπνου Πρωταρχική λειτουργία / οφέλη Νεογέννητα (0–3 μηνών) 14–17 ώρες / ημέρα Ανάπτυξη εγκεφάλου, ανοσολογική ωρίμανση. Βρέφη (4–11 μηνών) 12-15 ώρες / ημέρα Φυσική ανάπτυξη, εδραίωση νευρικών συνδέσεων. Νήπια (1–2 ετών) 11–14 ώρες / ημέρα Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, γνωστική ανάπτυξη. Προσχολική ηλικία (3–5 ετών) 10-13 ώρες / ημέρα Γλωσσική ανάπτυξη, ανοσοποιητική υποστήριξη. Σχολική ηλικία (6–13 ετών) 9–11 ώρες / νύχτα Μάθηση, μυοσκελετική ανάπτυξη. Έφηβοι (14–17 ετών) 8–10 ώρες / νύχτα Ορμονική ισορροπία, ωρίμανση εγκεφάλου. Νέοι ενήλικες (18–25 ετών) 7–9 ώρες / νύχτα Συναισθηματική ρύθμιση, επεξεργασία μνήμης. Ενήλικες (26–64 ετών) 7–9 ώρες / νύχτα Επιδιόρθωση ιστού, μεταβολισμός, γνώση. Ηλικιωμένοι (65+ ετών) 7–8 ώρες / νύχτα Καρδιαγγειακή αποκατάσταση, ανοσοποιητική λειτουργία.

Αυτά τα εύρη υποστηρίζουν τη βέλτιστη κιρκάδια ευθυγράμμιση και την αναγεννητική λειτουργία. Φυσικά, μερικά άτομα μπορεί να αισθάνονται ξεκούραστα με λίγο περισσότερο ή λιγότερο ύπνο, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής.