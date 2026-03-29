Φερνάντο Μόρα, νευροεπιστήμονας: «Εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο για ταχύτητα και όχι για διαρκή προσοχή»

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον αναδιαμορφώνει τις νοητικές μας συνήθειες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η ψηφιακή τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουμε προσοχή, προειδοποιεί ο νευροεπιστήμονας Fernando Mora, λέγοντας πως το ψηφιακό περιβάλλον αναδιαμορφώνει τις νοητικές μας συνήθειες. «Εκπαιδεύουμε μόνιμα τον εγκέφαλο για ταχύτητα και όχι για συνεχή προσοχή».

Ο Mora, διδάκτωρ Ιατρικής και Νευροεπιστήμης έχει αφιερώσει δεκαετίες στην έρευνα για το πώς λειτουργούν η μνήμη, τα συναισθήματα και η μάθηση, σε μία προσπάθεια να φέρει τη νευροεπιστήμη πιο κοντά στο ευρύ κοινό και να εξηγήσει πώς οι καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ο ειδικός σε ένα podcast κάνει διάκριση μεταξύ της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), η οποία έχει συγκεκριμένη κλινική βάση, και ενός πολύ πιο διαδεδομένου φαινομένου στον πληθυσμό: την προοδευτική απώλεια της καθημερινής προσοχής. «Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στην κανονική φροντίδα, στην οποία πρέπει να προσέχουμε τα πράγματα, τα οποία σαφώς επηρεάζονται. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για εμάς να δώσουμε προσοχή», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον Mora, μία από τις κύριες αιτίες είναι ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με τις οθόνες.

Η κατανάλωση σύντομων βίντεο, η άπειρη κύλιση στα κοινωνικά δίκτυα ή η συνεχής αλλαγή ερεθισμάτων δημιουργούν μια νοητική δυναμική που βασίζεται στην αμεσότητα. «Είμαστε με σύντομα βίντεο, με άπειρο scrolling, με το swipe όλες τις ώρες», λέει στο podcast. Αυτή η δυναμική ευνοεί την ταχύτητα και την άμεση ικανοποίηση, αλλά εμποδίζει την ικανότητα διατήρησης της εστίασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο αντίκτυπος παρατηρείται ακόμη και στις καθημερινές συνήθειες των παιδιών. Ο Mora αναφέρει έρευνα που δείχνει πώς η παρουσία οθονών κατά τη διάρκεια οικογενειακών δραστηριοτήτων μειώνει τη λεκτική αλληλεπίδραση. «Έχει φανεί ότι τα παιδιά που τρώνε με οθόνη μειώνουν τη συνομιλία με τους γονείς τους από 950 λέξεις την ώρα σε 750», εξηγεί. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη γλωσσική ανάπτυξη, αλλά και την προσοχή και την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων.

Ο νευροεπιστήμονας επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με αυτή την τάση, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτοιμος να συγκεντρωθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. «Η μέγιστη λειτουργία συγκέντρωσης είναι περίπου 45 λεπτά», λέει στο podcast. Με άλλα λόγια, όταν εξαλείφουμε τους περισπασμούς και κατευθύνουμε την εστίαση σε μια συγκεκριμένη εργασία, το μυαλό μας μπορεί να διατηρήσει την προσοχή με σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ωστόσο, το πρόβλημα εμφανίζεται σε καθημερινή βάση, όπου οι ειδοποιήσεις, τα μηνύματα και η ψηφιακή κατανάλωση κατακερματίζουν συνεχώς τη συγκέντρωσή μας. Ο Mora θυμάται ένα αποκαλυπτικό γεγονός για την εξέλιξη της ψηφιακής υπομονής:

«Πριν, γύρω στο 2010, όταν ένας ιστότοπος χρειαζόταν χρόνο για να φορτώσει, περιμέναμε δέκα δευτερόλεπτα. Τώρα υπομένουμε τρεις και φεύγουμε».

Για τον ειδικό, αυτή η μεταμόρφωση δεν έχει μόνο γνωστικές επιπτώσεις, αλλά και κοινωνικές και συναισθηματικές.

Η μείωση της επαφής πρόσωπο με πρόσωπο και η αντικατάσταση της προσωπικής αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να φτωχύνει την ποιότητα των σχέσεών μας. «Οι προσωπικές σχέσεις πρέπει να ενθαρρύνονται. Όταν βλέπεις κάποιον από κοντά, μπορείς να μετρήσεις τον χαρακτήρα του, τη μη λεκτική του γλώσσα, κάτι που σε ένα email ή μια βιντεοκλήση δεν είναι τόσο απλό», λέει.

Σε αυτό το πλαίσιο, Ο Mora προτείνει την ανάκτηση συνηθειών που ευνοούν την προσοχή και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα, για παράδειγμα, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την εκπαίδευση της συγκέντρωσης.

Συνιστά επίσης δραστηριότητες που σας επιτρέπουν να αποσυνδεθείτε από τη συνεχή ροή ψηφιακών ερεθισμάτων, όπως το περπάτημα ή το να περνάτε χρόνο στη φύση.Μια άλλη βασική ιδέα είναι να ανακτήσετε την αξία της πλήξης και του χρόνου χωρίς ερεθίσματα. «Η πλήξη και η φλυαρία είναι απαραίτητα. Από εκεί προέρχονται οι σπουδαίες ιδέες», λέει ο Mora.

Όταν ο εγκέφαλος δεν διεγείρεται συνεχώς, το μυαλό μπορεί να περιπλανηθεί και να συνδέσει τις σκέψεις με δημιουργικούς τρόπους.

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονος δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ετοιμάζει απάντηση στα Raptor της Ford

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

08:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Σταλιά – σταλιά» στην αιωνιότητα – Το soundtrack μίας ζωής που σημάδεψε γενιές

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης βάζουν «στόχο» πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

08:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατέρρευσαν οι πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

08:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια με τους «έξυπνους μετρητές» - Ένας στους 3 προστατεύεται από σταθερό τιμολόγιο

08:36WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες βρήκαν έντομο με στρατηγική επιβίωσης - Παράγει δική του θερμότητα στον παγετό

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτός είναι ο 54χρονος που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

08:23ΥΓΕΙΑ

Φερνάντο Μόρα, νευροεπιστήμονας: «Εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο για ταχύτητα και όχι για διαρκή προσοχή»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινέζικη τεχνολογία μπαταριών φέρνει φθηνότερα EV στην Ευρώπη

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρινέλλα: Φωνή που λάτρεψαν εκατομμύρια και ενώθηκε με χιλιάδων άλλων στα γήπεδα!

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με το χέρι στην τσέπη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς για Καλαμάτα έως... Θεσσαλονίκη

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο του Έπσταϊν: Διαμάντια και σκληροί δίσκοι εξαφανίστηκαν για 5 μέρες

07:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιο Φως: Συνεχίζεται το θρίλερ με την αφή - Ο ρόλος του εβραϊκού Πάσχα και το ελληνικό σχέδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτός είναι ο 54χρονος που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

08:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν: Πώς μπορεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις τους Αμερικανούς πεζοναύτες - Η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Μαρτίου: Σήμερα η Ε΄ Κυριακή των νηστειών - Ποιοι γιορτάζουν

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο γυρίζει νικητής: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή»

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που έβαλε «φωτιά» στην πίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ