Προειδοποιητικά σημάδια μελανώματος: Πότε μια ελιά μπορεί να είναι καρκινική

Οι περισσότεροι σπίλοι (ελιές δέρματος) είναι ακίνδυνοι, αλλά ορισμένες αλλαγές μπορούν να σηματοδοτήσουν κάτι πιο σοβαρό. Το μελάνωμα, η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος, συχνά ξεκινά ως μια νέα ή μεταβαλλόμενη ελιά, καθιστώντας την έγκαιρη αναγνώριση απολύτως κρίσιμη.

Το να γνωρίζετε τι να αναζητήσετε μπορεί να σας βοηθήσει να δράσετε νωρίς, όταν η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική.

Πώς μοιάζει μια φυσιολογική ελιά;

Μια τυπική ελιά είναι συνήθως:

Μικρή και στρογγυλή ή οβάλ

Ομοιόμορφου χρωματισμού (καφετί ή μαύρο)

Με λείες άκρες

Συμμετρική

Σταθερού σχήματος με την πάροδο του χρόνου

Αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλούν την φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος και γενικά δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας.

Ο κανόνας ΠΑΧΕΔ: Το πιο αξιόπιστο σύστημα ελέγχου

Οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν συνήθως τον κανόνα ΠΑΧΕΔ για να εντοπίσουν ύποπτους σπίλους.

Π — Περίγραμμα : Οι άκρες είναι ακανόνιστες ή θολές, σαν να ξεθωριάζουν

: Οι άκρες είναι ακανόνιστες ή θολές, σαν να ξεθωριάζουν Α — Ασυμμετρία : Το ένα μισό δεν ταιριάζει με το άλλο

: Το ένα μισό δεν ταιριάζει με το άλλο Χ — Χρώμα : Πολλαπλές αποχρώσεις (καφετί, μαύρο, κοκκινωπό, λευκό ή μπλε)

: Πολλαπλές αποχρώσεις (καφετί, μαύρο, κοκκινωπό, λευκό ή μπλε) Ε — Εξέλιξη : Οποιαδήποτε αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα ή τα συμπτώματα

: Οποιαδήποτε αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα ή τα συμπτώματα Δ — Διάμετρος: Μεγαλύτερη από 6 mm (περίπου στο μέγεθος μιας γόμας μολυβιού), αν και ακόμα και μικρότερες αλλοιώσεις μπορεί να είναι ανησυχητικές

Μεταξύ αυτών, η εξέλιξη (αλλαγή με την πάροδο του χρόνου) είναι ένα από τα πιο σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια.

Γιατί η «Εξέλιξη» έχει μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθος

Πολλοί υποθέτουν ότι μόνο οι μεγάλες ελιές είναι επικίνδυνες. Στην πραγματικότητα:

Μελάνωμα μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και σε μικρές ελιές

Οι γρήγορες αλλαγές είναι συχνά πιο σημαντικές από το μέγεθος και μόνο

Αυτό περιλαμβάνει:

Απότομη ανάπτυξη

Σκούρο ή ανομοιόμορφο χρωματισμό

Νέα συμπτώματα, όπως κνησμός ή αιμορραγία

Μια ελιά που φαίνεται διαφορετική από τις άλλες θα πρέπει πάντα να αξιολογείται από δερματολόγο!

Συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθούν

Πέρα από τις οπτικές αλλαγές, ορισμένες αισθήσεις μπορεί να υποδηλώνουν ανησυχία. Έχετε τον νου σας σε:

Κνησμό ή ευαισθησία

Αιμορραγία χωρίς τραυματισμό

Κρούστα ή έκκριση υγρού

Πόνο μέσα ή γύρω από την ελιά

Αυτά τα συμπτώματα υποδηλώνουν ότι το δέρμα υφίσταται μη φυσιολογικές αλλαγές.

Πού μπορεί να εμφανιστεί το μελάνωμα

Το μελάνωμα δεν αναπτύσσεται μόνο σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο. Μπορεί να εμφανιστεί επίσης:

Στην πλάτη, το στήθος ή τα πόδια

Κάτω από τα νύχια

Στο τριχωτό της κεφαλής

Στα πέλματα ή στις παλάμες

Εξαιτίας αυτού, η οπτική σάρωση του δέρματος σε ολόκληρο το σώμα είναι σημαντική, όχι μόνο ο έλεγχος των εύκολα ορατών περιοχών.

Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο

Θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική αξιολόγηση εάν:

Ένας σπίλος αλλάξει με οποιονδήποτε αισθητό τρόπο

Εμφανίζεται νέος σπίλος και φαίνεται ασυνήθιστος

Παρατηρείτε συμπτώματα όπως αιμορραγία ή κνησμό

Μια κηλίδα φαίνεται διαφορετική από τις άλλες στο δέρμα σας

Γιατί η έγκαιρη ανίχνευση κάνει τη διαφορά

Το μελάνωμα είναι εξαιρετικά θεραπεύσιμο όταν διαγνωστεί νωρίς. Η ανίχνευση σε πρώιμο στάδιο:

Περιορίζει την εξάπλωση σε άλλους ιστούς

Αυξάνει την επιτυχία της θεραπείας

Μειώνει την ανάγκη για επιθετικές θεραπείες

Γι' αυτό είναι απαραίτητοι οι τακτικοί αυτοέλεγχοι και η έγκαιρη αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να αναπτυχθεί μελάνωμα σε έναν σπίλο που είναι σταθερός εδώ και χρόνια;

Ναι. Ενώ πολλά μελανώματα προκύπτουν από νέες κηλίδες, ορισμένα αναπτύσσονται μέσα σε υπάρχοντες σπίλους που αρχίζουν ξαφνικά να αλλάζουν. Η σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου δεν εγγυάται μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Είναι οι επίπεδες ελιές λιγότερο επικίνδυνες από τις υπερυψωμένες;

Όχι. Το μελάνωμα μπορεί να είναι επίπεδο ή υπερυψωμένο. Μάλιστα, μερικές από τις πιο ανησυχητικές αλλοιώσεις ξεκινούν ως επίπεδες, ακανόνιστου χρώματος κηλίδες, οι οποίες αλλάζουν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Εάν μια ελιά αλλάξει ελαφρώς, πρέπει να περιμένω ή να την ελέγξω αμέσως σε γιατρό;

Είναι καλύτερο να μην περιμένετε. Ακόμα και οι ανεπαίσθητες αλλαγές μπορεί να είναι σημαντικές. Η έγκαιρη αξιολόγηση επιτρέπει στους γιατρούς να αποκλείσουν σοβαρές παθήσεις ή να παρέμβουν άμεσα εάν χρειαστεί.

Συμπέρασμα

Η αναγνώριση των σημαδιών μιας πιθανώς καρκινικής ελιάς είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την έγκαιρη ανίχνευση του μελανώματος. Ενώ οι περισσότερες ελιές είναι ακίνδυνες, οι αλλαγές στο σχήμα, το χρώμα, το μέγεθος ή την αίσθηση δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία, όπως ο κανόνας ΠΑΧΕΔ και δίνοντας προσοχή σε οτιδήποτε ασυνήθιστο, μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία σας με τον καλύτερο τρόπο.

Πηγές:

clevelandclinic.org

aad.org

cancer.org

nhs.uk

skincancer.org