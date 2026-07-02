Συγκέντρωση υγειονομικών στη Βουλή για τα ΒΑΕ - Έκτακτη στάση εργασίας στα νοσοκομεία

Snapshot Υγειονομικοί πραγματοποιούν έκτακτη στάση εργασίας με αίτημα την ένταξη όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά χωρίς επασφάλιστρο και αποκλεισμούς επαγγελμάτων.

Στη Βουλή συζητείται και ψηφίζεται σχέδιο νόμου που εντάσσει μερικές ειδικότητες στα ΒΑΕ, αλλά εξαιρεί άλλες και προβλέπει επασφάλιστρο και εξαγορά ενσήμων.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη και την ένταξη όλων των υγειονομικών που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΙΚΑ χωρίς επασφάλιστρο.

Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμού απαιτεί άμεση ένταξη στα ΒΑΕ, μέτρα προστασίας, ειδικές άδειες και μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Snapshot powered by AI

Έκτακτη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 15:00, πραγματοποιούν σήμερα, Πέμπτη (02/07/2026), υγειονομικοί των νοσοκομείων της Αττικής και 24ωρη απεργία της περιφέρειας, με αίτημα την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά χωρίς επασφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων.

Οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στη Βουλή, στις 12:30, καθώς σήμερα, συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου για τα ΒΑΕ που προβλέπει την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών του ΕΣΥ, οδηγών και διασωστών του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, εξαιρούνται πολλές ειδικότητες, ενώ προβλέπεται επασφάλιστρο για κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να εξαγοράσουν ένσημα προηγούμενων ετών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) συνεχίζει τις κινητοποιήσεις για την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη, σχετικά με την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα χωρίς επασφάλιστρο. «Ήδη καταθέσαμε τις προτάσεις της ΠΟΕΔΗΝ στη Βουλή όπως τις περιγράψαμε στα σχετικά Δελτία Τύπου που εκδώσαμε κατά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε (δύο στο Υπουργείο Υγείας, μία στο Υπουργείο Εργασίας). Παρά ταύτα δεν διαφαίνεται πρόθεση από την κυβέρνηση να βελτιώσει τις προϋποθέσεις εξαγοράς και να εντάξει στα ΒΑΕ όλα τα επαγγέλματα υγείας που ο κανονισμός του ΙΚΑ προβλέπει ως Βαρέα και Ανθυγιεινά, καθώς επίσης την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη για την ένταξη Φυσικοθεραπευτών και Γιατρών».

Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες στο ΕΣΥ, ζητεί το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείο Ευαγγελισμού, διεκδικώντας επίσης κατάλληλα μέτρα και μέσα προστασίας, στολές, ειδικές άδειες και διαλείμματα, καθώς και μαζικές προσλήψεις προσωπικού.

Διαβάστε επίσης