Νέο τεστ αίματος προβλέπει ποιος είναι πιθανό να αναπτύξει Αλτσχάιμερ σε 5 έως 10 χρόνια

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ένας βιοδείκτης αίματος, που ονομάζεται p-tau217, μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης γνωστικής εξασθένησης, η οποία συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι οι υγιείς άνθρωποι πρέπει να βιαστούν να υποβληθούν σε εξέταση.

Η εξέταση μπορεί να γίνει χρήσιμη για την έρευνα, τις δοκιμές πρόληψης και τον μελλοντικό σχεδιασμό φροντίδας. Προς το παρόν, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά, επειδή ένα αποτέλεσμα υψηλού κινδύνου δεν είναι το ίδιο με μια διάγνωση.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από 2.684 ηλικιωμένους ενήλικες χωρίς γνωστική εξασθένηση από 6 μακροχρόνιες μελέτες στη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος για τον βιοδείκτη p-tau217 και παρακολουθήθηκαν με την πάροδο του χρόνου για γνωστικές αλλαγές.

Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα p-tau217 ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν γνωστική εξασθένηση:

Όσοι ανήκαν στην «πολύ υψηλή» ομάδα είχαν εκτιμώμενο κίνδυνο 38% σε διάστημα 5 ετών

Ο εκτιμώμενος κίνδυνος έφτασε το 78% σε διάστημα 10 ετών, αν και οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι λιγότεροι συμμετέχοντες είχαν τόσο μακρά παρακολούθηση

Αυτό σημαίνει ότι το τεστ έδειξε προγνωστική αξία: μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του μελλοντικού κινδύνου, αν και δεν προβλέπει με βεβαιότητα ποιος θα αναπτύξει ή όχι άνοια.

Τι είναι ο βιοδείκτης p-tau217;

Ο βιοδείκτης P-tau217 είναι ουσιαστικά μια μορφή πρωτεΐνης tau, η οποία αυξάνεται όταν αναπτύσσονται αλλαγές στον εγκέφαλο, που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Συνδέεται με παθολογία αμυλοειδούς και tau, δύο κύρια βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η εξέταση αίματος για την p-tau217 είναι επιστημονικά ελκυστική, επειδή είναι ευκολότερη, φθηνότερη και λιγότερο επεμβατική από τις σαρώσεις PET ή την εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αλλά το αποτέλεσμα του αίματος πρέπει να κατανοηθεί παράλληλα με τα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό, τις γνωστικές εξετάσεις και, όταν χρειάζεται, την απεικόνιση του εγκεφάλου ή την αξιολόγηση από ειδικό.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά αυτή η εξέταση αίματος;

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η κακή χρήση σε άτομα χωρίς συμπτώματα μνήμης. Ένα υψηλό αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει άγχος, δυσφορία και χάος στον προγραμματισμό της ζωής, καθώς και περιττές εξετάσεις, ειδικά όταν δεν υπάρχει ακόμη αποδεδειγμένη προληπτική θεραπεία για άτομα χωρίς συμπτώματα με υψηλό p-tau217.

Ένα χαμηλό αποτέλεσμα επίσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μόνιμος καθησυχασμός. Ο κίνδυνος Αλτσχάιμερ αλλάζει με την ηλικία, τη γενετική, την αγγειακή υγεία, τον ύπνο, την ακοή, την εκπαίδευση, το ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και άλλους παράγοντες.

Ο πληθυσμός της μελέτης επιλέχθηκε επίσης από ερευνητικές ομάδες, οι οποίες ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως το ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα χρειάζονται επικύρωση μέσα από ευρύτερα, πιο ποικίλα περιβάλλοντα στον πραγματικό κόσμο.

Είναι αυτό το ίδιο με τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ;

Όχι. Η νόσος Αλτσχάιμερ διαγιγνώσκεται μέσω πλήρους κλινικής αξιολόγησης, όχι ενός αποτελέσματος αίματος.

Η εξέταση αίματος, που έχει ήδη εγκριθεί από τον FDA, μετρά την αναλογία p-tau217 και βήτα-αμυλοειδούς, για να βοηθήσει στην ανίχνευση αμυλοειδικών πλακών σε ενήλικες με σημάδια ή συμπτώματα γνωστικής εξασθένησης. Ο FDA λέει ότι δεν προορίζεται ως διαγνωστική εξέταση ή αυτόνομη διαγνωστική εξέταση.

Επομένως, η πρακτική διαφορά είναι σημαντική: οι βιοδείκτες αίματος μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να αποφασίσουν ποιος χρειάζεται περισσότερη αξιολόγηση, αλλά δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από αυτή την εξέταση;

Η εξέταση είναι πιο σχετική με άτομα, που ήδη αξιολογούνται για προβλήματα μνήμης ή σκέψης, ειδικά σε μονάδες εξειδικευμένης φροντίδας ηλικιωμένων. Μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση του κατά πόσον είναι πιθανές οι αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις.

Σε άτομα χωρίς συμπτώματα, ο κύριος ρόλος του νέου τεστ αίματος είναι η έρευνα. Θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για δοκιμές πρόληψης, όπου οι γιατροί μπορούν να παρακολουθούν προσεκτικά τους συμμετέχοντες και να ελέγχουν εάν οι πρώιμες θεραπείες κάνουν τη διαφορά.

Συμπέρασμα

Η νέα μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η εξέταση αίματος p-tau217 μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του γνωστικού κινδύνου που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τα συμπτώματα. Αλλά το εύρημα πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτοσυγκράτηση.

Προς το παρόν, η εξέταση θεωρείται καλύτερα ως ιατρικό εργαλείο για εξειδικευμένη αξιολόγηση και έρευνα, όχι ως μια συνήθης εξέταση ελέγχου για υγιείς ενήλικες. Η μεγαλύτερη αξία της μπορεί να προκύψει όταν συνδυαστεί με προσεκτική συμβουλευτική, επιβεβαιωτικές εξετάσεις και μελλοντικές θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της νόσου.

Πηγές:

cnn.com

medicalxpress.com

cbsnews.com

fda.gov