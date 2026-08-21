Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

Snapshot Η Ανατολική Αττική είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στους δήμους Σπάτων Αρτέμιδος και Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι από τον ιό, αριθμοί που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους.

Ο ιός παρουσιάζει έξαρση σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να κατατάσσεται δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία.

Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός με δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση και παράλυση απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία ή εμβόλιο, γι' αυτό η πρόληψη βασίζεται στην αποφυγή τσιμπημάτων και τον έλεγχο των κουνουπιών μέσω ψεκασμών και μείωσης των εστιών αναπαραγωγής. Snapshot powered by AI

Αυξημένη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη χώρα μας τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου με την Ανατολική Αττική να καταγράφει τα περισσότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται καθημερινά ψεκασμοί στους δήμους της περιοχής, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών περιστατικών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Μέχρι τώρα τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος με 14 περιστατικά, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 9, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα, Παλλήνης και Χαλανδρίου με 5 κρούσματα έκαστος και η Γλυφάδα με 4.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων, όπου έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα που έχουν εκδηλώσει νευρολογικά προβλήματα, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Βέροιας με 3 κρούσματα.

Σε σχέση με πέρυσι, φέτος η κατάσταση είναι αισθητά χειρότερη. Μέχρι τις 19 Αυγούστου 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όταν σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος είχαν δηλωθεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.

Από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ο ιός παρουσιάζει έξαρση αυτή την περίοδο σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 αδιάγνωστες λοιμώξεις.

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί

Οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αλλά όταν εμφανιστούν συμπτώματα, η γνώση της διαφοράς μεταξύ του ήπιας και σπάνιας νευρολογικής μορφής νόσου είναι σημαντική.

Η ήπια νόσος συνήθως απαιτεί απλή ξεκούραση, ενυδάτωση και παρακολούθηση. Αλλά η σύγχυση, η δυσκαμψία του αυχένα, οι τρόμοι και τυχόν νέα μυϊκή αδυναμία, χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα του ιού Δυτικού Νείλου;

Σε περίπου το 80% των λοιμώξεων δεν υπάρχουν συμπτώματα. Περίπου το 20% των ασθενών αναπτύσσει πυρετό του Δυτικού Νείλου, που συνήθως ξεκινά 2-14 ημέρες μετά από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Τα συνήθη συμπτώματα είναι:

πυρετός

πονοκέφαλος

κόπωση και αδυναμία

πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις

ναυτία, έμετος και διάρροια

εξάνθημα

περιστασιακά πρησμένοι λεμφαδένες ή πόνος στα μάτια

Οι περισσότεροι ασθενείς με αυτήν την ηπιότερη μορφή της νόσου αναρρώνουν πλήρως, αν και η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να επιμένουν για εβδομάδες ή μερικές φορές και μήνες.

Αυτά τα συμπτώματα, όμως, δεν είναι ειδικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο πυρετός και ο πονοκέφαλος μετά από έκθεση σε κουνούπια θα μπορούσαν να έχουν πολλές αιτίες, επομένως τα συμπτώματα από μόνα τους δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την μόλυνση.

Ποια συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου αποτελούν επείγουσα ανάγκη;

Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι το κύριο προειδοποιητικό σημάδι. Λιγότερο από το 1% των μολυσμένων ατόμων αναπτύσσει νευροεπεμβατική νόσο του Δυτικού Νείλου, κατά την οποία ο ιός επηρεάζει τον εγκέφαλο, τις περιβάλλουσες μεμβράνες και τον νωτιαίο μυελό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα για συμπτώματα όπως:

υψηλός πυρετός με έντονο πονοκέφαλο

δυσκαμψία στον αυχένα

σύγχυση και αποπροσανατολισμός

ασυνήθιστη υπνηλία και δυσκολία στο ξύπνημα

τρέμουλο και επιληπτικές κρίσεις

νέα μυϊκή αδυναμία και μούδιασμα

δυσκολία στο περπάτημα

παράλυση

Αυτά τα συμπτώματα δεν πρέπει να παρακολουθούνται στο σπίτι, “για να δείτε εάν βελτιώνονται”. Η σοβαρή νόσος πιθανώς χρήζει νοσηλείας με:

ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

αναπνευστική υποστήριξη

διαχείριση κρίσεων

άλλη υποστηρικτική φροντίδα

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως εάν εμφανιστούν συμπτώματα

Εάν εμφανίσετε πυρετό, πονοκέφαλο και πόνους στο σώμα μετά από πιθανή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο έξαρσης σε μια περιοχή όπου κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, επικοινωνήστε με γιατρό και έχετε τον νου σας διαρκώς σε τυχόν νευρολογικά συμπτώματα.

Για ήπιας μορφής ασθένειες, η άμεση φροντίδα γενικά περιλαμβάνει ανάπαυση, επαρκή πρόσληψη υγρών και αντιμετώπιση του πυρετού ή του πόνου με απλά αναλγητικά και αντιπυρετικά, εάν είναι ασφαλή για εσάς.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα αντιβιοτικά ΔΕΝ θεραπεύουν την λοίμωξη.

Ένας κλινικός γιατρός μπορεί να σας εξετάσει για ιό Δυτικού Νείλου με βάση τα συμπτώματα, την έκθεση στα κουνούπια και την κυκλοφορία τους στην περιοχή διαμονής σας, ενώ πιθανώς να παραγγείλει εξέταση αίματος ή, σε νευρολογικές ασθένειες, εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, όταν είναι απαραίτητο.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσο;

Η ηλικία και η υποκείμενη γενική υγεία παίζουν σημαντικό ρόλο.

Μια σύγχρονη μελέτη κοόρτης διαπίστωσε, ότι μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με τη νευροδιηθητική νόσο είναι:

μεγαλύτερη ηλικία

χρόνια νεφρική νόσος

εγκεφαλοαγγειακή νόσος

αιματολογικός καρκίνος

ανοσοκατασταλτική θεραπεία και

υπέρταση

Αυτό επιβεβαιώνει και επεκτείνει τις οδηγίες του ECDC και του Χάρβαρντ, που χαρακτηρίζουν τα ηλικιωμένα και ανοσοκατεσταλμένα άτομα ως ιδιαίτερα ευάλωτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι οι νεότεροι υγιείς ενήλικες δεν μπορούν να αρρωστήσουν σοβαρά. Η νευροδιηθητική νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάθε τσίμπημα κουνουπιού με θέτει σε κίνδυνο για ιό Δυτικού Νείλου;

Όχι. Η μόλυνση απαιτεί τσίμπημα από κουνούπι που είναι φορέας του ιού. Τα κουνούπια γενικά μολύνονται αφότου τραφούν με ήδη μολυσμένα πτηνά. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων μέσω της καθημερινής επαφής.

Πρέπει να κάνω τεστ μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού εάν αισθάνομαι καλά;

Συνήθως όχι. Επειδή οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προκαλούν συμπτώματα, ο έλεγχος γενικά λαμβάνεται υπόψη όταν αναπτύσσεται συμβατή ασθένεια και η έκθεση είναι πιθανή και όχι μετά από κάθε τσίμπημα κουνουπιού.

Μπορώ να αποτρέψω τον ιό του Δυτικού Νείλου μετά από τσίμπημα;

Δεν υπάρχει ανθρώπινο εμβόλιο ή φάρμακο που να μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού-φορέα. Η πρόληψη επομένως επικεντρώνεται στην εξαρχής αποφυγή τσιμπημάτων με εντομοαπωθητικά, κάλυψη ρούχων, σήτες παραθύρων και μείωση του στάσιμου νερού, όπου είναι εστία αναπαραγωγής κουνουπιών.

Συμπέρασμα

Οι περισσότερες λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν προκαλούν ποτέ αισθητή ασθένεια και οι περισσότερες συμπτωματικές περιπτώσεις παραμένουν ήπιες. Το κρίσιμο βήμα είναι η αναγνώριση τυχόν (σπάνιων) νευρολογικών προειδοποιητικών σημαδιών.

Υψηλός πυρετός με δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, τρέμουλο, ξαφνική μυϊκή αδυναμία ή παράλυση χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας αντί για κατ' οίκον θεραπεία.

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