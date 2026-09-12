Ξαφνικός πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά: Πότε είναι κατεπείγουσα συστροφή χοληδόχου κύστης

Συστροφή χοληδόχου κύστης: Μια σπάνια περίσταση που χρήζει επείγουσας χειρουργικής επέμβασης.

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Ξαφνικός πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά: Πότε είναι κατεπείγουσα συστροφή χοληδόχου κύστης
ΥΓΕΙΑ
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Η συστροφή χοληδόχου κύστης είναι μια σπάνια αλλά άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Συμβαίνει όταν η χοληδόχος κύστη περιστρέφεται γύρω από τον μίσχο του ιστού, που φέρει τον κυστικό πόρο και την αρτηρία της, εμποδίζοντας έτσι την αποστράγγιση της χολής και διακόπτοντας τη ροή του αίματος.

Σε αντίθεση με μια συνηθισμένη κρίση χοληδόχου κύστης, η συστροφή είναι μια μηχανική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χωρίς ταχεία θεραπεία, το όργανο μπορεί να γίνει ισχαιμικό, να πεθάνει και να διατρηθεί.

Ποια είναι τα συμπτώματα μιας συστροφής χοληδόχου κύστεως;

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα. Η ναυτία και ο έμετος είναι επίσης συχνοί. Ο πυρετός είναι λιγότερο συνεπής.

Στην μεγαλύτερη σχετική συγκεντρωτική ανασκόπηση, που ανέλυσε 477 περιστατικά:

  • ο κοιλιακός πόνος εμφανίστηκε στο 98%
  • ο έμετος στο 51%
  • η ναυτία στο 42% και
  • ο πυρετός στο 28%
  • ο ίκτερος ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστος

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η συστροφή χοληδόχου κύστεως είναι εύκολο να μη διαγνωστεί σωστά στην αρχή. Τα συμπτώματά της μοιάζουν πολύ με οξεία χολοκυστίτιδα, η οποία εκδηλώνεται επίσης με σοβαρό πόνο στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, ευαισθησία στην πίεση με το χέρι, ναυτία, έμετο και, μερικές φορές, πυρετό.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη μια συστροφή χοληδόχου κύστεως;

  1. Καθώς η χοληδόχος κύστη στρεβλώνεται, η κυστική αρτηρία της μπορεί να αποφραχθεί.
  2. Στερούμενος οξυγονωμένου αίματος, ο ιστός μπορεί να προχωρήσει από ισχαιμία σε έμφραγμα και γάγγραινα.
  3. Εάν η χοληδόχος κύστη υποστεί ρήξη, τότε χολή μπορεί να διαρρεύσει στην κοιλιά και να προκαλέσει χολική περιτονίτιδα, σοβαρή λοίμωξη και, ενδεχομένως, πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η παραπάνω ανασκόπηση ανέφερε επιπλοκές στο 16% των περιπτώσεων και θάνατο στο 6%. Καθυστερήσεις πέραν των 2 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη χειρουργική επέμβαση συσχετίστηκαν με υψηλότερη θνησιμότητα.

χολη

Γιατί συχνά συγχέεται με συνηθισμένη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης;

Η συστροφή χοληδόχου κύστης είναι εξαιρετικά σπάνια και δεν έχει μοναδικό πρότυπο συμπτωμάτων. Στην ανασκόπηση των 477 περιπτώσεων, μόνο στο 17% των ασθενών η σωστή διάγνωση έγινε πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Οι εξετάσεις αίματος μπορεί επίσης να φαίνονται παραπλανητικά καθησυχαστικές. Οι ηπατικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές σε περίπου 85% των αναφερόμενων περιπτώσεων, επειδή ο κοινός χοληδόχος πόρος συνήθως δεν είναι αποκλεισμένος, ενώ οι φλεγμονώδεις δείκτες ήταν αυξημένοι μόνο στις μισές περίπου περιπτώσεις.

Ο υπέρηχος, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να αποκαλύψουν ενδείξεις όπως μια ανώμαλα τοποθετημένη ή διατεταμένη χοληδόχο κύστη, απώλεια της ενισχυμένης ροής αίματος ή έναν στρεβλό κυστικό πόρο. Παρόλα αυτά, πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Η συστροφή χοληδόχου κύστης μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ο τυπικός ενήλικας ασθενής είναι μια μεγαλύτερης ηλικίας, λεπτή γυναίκα. Στη συγκεντρωτική ανασκόπηση, το 76% ήταν γυναίκες και οι περιπτώσεις κορυφώθηκαν μετά την ηλικία των 70 ετών.

Μια εξήγηση είναι ότι η γήρανση μπορεί να μειώσει το σπλαχνικό λίπος και τον υποστηρικτικό συνδετικό ιστό, αφήνοντας μια πιο κινητή «πλωτή χοληδόχο κύστη» ικανή να περιστρέφεται γύρω από τον μίσχο της. Οι χολόλιθοι δεν είναι απαραίτητοι, για να εκδηλωθεί η συστροφή.

γιατρος εξεταζει ασθενη με προβλημα στη χολη

Πώς αντιμετωπίζεται η συστροφή χοληδόχου κύστης;

Μοναδική θεραπεία είναι η κατεπείγουσα αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, συνήθως με λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, όταν είναι εφικτό. Τα αντιβιοτικά από μόνα τους δεν μπορούν να «ξε-στρεβλώσουν» το όργανο ούτε να αποκαταστήσουν την παροχή αίματος σε αυτό.

Αυτό διακρίνει τη συστροφή από ορισμένες περιπτώσεις συνηθισμένης χολοκυστίτιδας, όπου η νοσοκομειακή περίθαλψη μπορεί αρχικά να περιλαμβάνει υγρά, αναλγητικά και αντιβιοτικά. Με τη συστροφή, το υποκείμενο μηχανικό πρόβλημα απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια διορθωθεί από μόνη η συστροφή της χοληδόχου κύστεως;

Η ατελής στρέψη μπορεί μερικές φορές να είναι διαλείπουσα, αλλά η υποψία συστροφής της χοληδόχου κύστης δεν πρέπει ποτέ να… παρακολουθείται στο σπίτι. Η πλήρης στρέψη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο γρήγορα τη ροή του αίματος.

Πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κοιλιακός πόνος ως επείγον περιστατικό;

Ο σοβαρός ή επίμονος πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, ειδικά με έμετο, πυρετό και τάση λιποθυμίας, χρήζει επείγουσας αξιολόγησης. Τα συμπτώματα από μόνα τους δεν μπορούν να διακρίνουν αξιόπιστα τη συστροφή από άλλες σοβαρές κοιλιακές παθήσεις.

Συμπέρασμα

Μια συστροφή χοληδόχου κύστεως είναι επικίνδυνη, επειδή μπορεί να αποφράξει την παροχή αίματος στο όργανο. Τα συμπτώματα συχνά μιμούνται τη συνηθισμένη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, ενώ οι εξετάσεις αίματος μπορεί να φαίνονται σχετικά φυσιολογικές και η διάγνωση μπορεί να παραμείνει κρυφή μέχρι τη χειρουργική επέμβαση.

Ο ξαφνικός έντονος πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα μαζί με ναυτία ή έμετο δεν πρέπει να αυτοδιαγιγνώσκεται ως συνήθης κρίση χοληδόχου κύστης. Η συστροφή της χοληδόχου κύστης είναι σπάνια, αλλά όταν εμφανιστεί, η άμεση χειρουργική επέμβαση είναι σωτήρια.

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