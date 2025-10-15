Ford: Το Ranger Plug-In Hybrid συνδυάζει δύναμη και οικονομία
Η Ford περνά στην επόμενη εποχή των pick-up με το νέο Ranger Plug-In Hybrid, την πρώτη εξηλεκτρισμένη εκδοχή του δημοφιλέστερου επαγγελματικού της μοντέλου.
Ένα όχημα που φιλοδοξεί να συνδυάσει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους: την ισχύ ενός Ranger με την αποδοτικότητα και την ησυχία της ηλεκτροκίνησης.
