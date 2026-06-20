Μία Aston Martin που κοστίζει όσο μια Porsche αλλά δεν βγαίνει ποτέ στον δρόμο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Aston Martin συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τα αυτοκίνητα παραγωγής, παρουσιάζοντας μια νέα συλλεκτική έκδοση του προσομοιωτή οδήγησης AMR-C01-R. Η Hypercar Edition δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Curv Racing Simulators και αντλεί έμπνευση από τις Valkyrie που συμμετείχαν στις 24 Ώρες του Le Mans το 2026.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 24 μονάδες παγκοσμίως, αριθμός που παραπέμπει στον θρυλικό γαλλικό αγώνα αντοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν χρωματισμούς βασισμένους στα αγωνιστικά πρωτότυπα με τα νούμερα #007 και #009, ενώ ο προσομοιωτής διαθέτει και λεπτομέρειες που θυμίζουν έντονα τη σχεδίαση της Valkyrie.

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Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι το τιμόνι, το οποίο έχει εξελιχθεί με βάση εκείνο της αγωνιστικής Valkyrie. Κατασκευάζεται από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη, μαγνητικά paddles αλλαγής σχέσεων και πλήρως παραμετροποιήσιμους φωτιζόμενους διακόπτες.

Παρά τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του, ο προσομοιωτής δεν διαθέτει υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα κίνησης του καθίσματος. Η εμπειρία βασίζεται στην ακρίβεια της θέσης οδήγησης και στον προηγμένο εξοπλισμό απεικόνισης.

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Στο τεχνολογικό μέρος συναντάμε κυρτή οθόνη Samsung Odyssey 49 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, κάρτα γραφικών NVIDIA RTX σειράς 50, επεξεργαστή Intel, μνήμη DDR5 32 GB και αποθηκευτικό χώρο SSD 2 TB. Η κατασκευή βασίζεται σε μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα, ενώ η θέση οδήγησης ακολουθεί τη φιλοσοφία της Valkyrie.

Η τιμή του φτάνει τις 58.750 λίρες προ φόρων, δηλαδή περίπου 68.500 ευρώ. Ένα ποσό που αρκεί για την αγορά αρκετών πραγματικών σπορ αυτοκινήτων, όμως η Aston Martin απευθύνεται σε συλλέκτες και φίλους των αγώνων που θέλουν να φέρουν λίγη από τη μαγεία του Le Mans στο σαλόνι τους.

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