Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο απέκτησε έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη

Του Γιάννη Σκουφή

Η Κίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα γιγαντιαία έργα υποδομής της και η Huajiang Canyon Bridge αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η γέφυρα, που βρίσκεται στην επαρχία Guizhou, κατέχει πλέον τον τίτλο της ψηλότερης στον κόσμο, καθώς το οδόστρωμά της βρίσκεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από τον ποταμό Beipan, ξεπερνώντας την επίσης κινεζική Duge Bridge.

Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα και κεντρικό άνοιγμα 1.420 μέτρων, η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2025 έπειτα από εργασίες περίπου τριών ετών.. Πέρα όμως από το εντυπωσιακό της μέγεθος, ξεχωρίζει για ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που δεν συναντάται σε καμία άλλη γέφυρα παγκοσμίως.

Κατά τη διάνοιξη των σηράγγων στις προσβάσεις του έργου, οι μηχανικοί συνάντησαν έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αντί να αντλήσουν το νερό και να το απομακρύνουν, αποφάσισαν να το αξιοποιήσουν. Δημιούργησαν μια δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 4.000 κυβικών μέτρων, η οποία συλλέγει το νερό και το χρησιμοποιεί τόσο για την άρδευση της γύρω περιοχής όσο και για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της γέφυρας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μέρος του νερού αντλείται στο κέντρο της γέφυρας, από όπου πέφτει δημιουργώντας έναν τεχνητό καταρράκτη πλάτους περίπου 300 μέτρων. Το νερό καταλήγει στον ποταμό που βρίσκεται 625 μέτρα χαμηλότερα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, όταν ο καταρράκτης φωτίζεται με ειδικά συστήματα laser.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο, ενώ η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε ο πίδακας να φτάνει σε ύψος σχεδόν 100 μέτρων πριν αρχίσει η ελεύθερη πτώση.

Πέρα από τη μηχανική του αξία, το Huajiang Canyon Bridge έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό. Η διάσχιση του φαραγγιού, που παλαιότερα απαιτούσε περίπου 70 λεπτά μέσω ορεινών δρόμων και πορθμείων, πραγματοποιείται πλέον σε μόλις ένα λεπτό.

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Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν με γυάλινο ανελκυστήρα σε καφέ που βρίσκεται στην κορυφή ενός από τους πυλώνες ή να δοκιμάσουν δραστηριότητες όπως bungee jumping και αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών της κινεζικής Πρωτοχρονιάς περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες πέρασαν από τη γέφυρα, με περισσότερα από 70.000 αυτοκίνητα να τη διασχίζουν μέσα σε λίγες ημέρες.

Το έργο αποτελεί πλέον ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κίνα συνδυάζει τις μεγάλες υποδομές με την τουριστική αξιοποίηση, μετατρέποντας ακόμη και ένα απρόβλεπτο τεχνικό εμπόδιο σε αξιοθέατο παγκόσμιου ενδιαφέροντος.