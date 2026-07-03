Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο απέκτησε έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα απρόβλεπτο πρόβλημα κατά την κατασκευή της ψηλότερης γέφυρας του κόσμου, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά και τουριστικά αξιοθέατα της Κίνας.

Newsbomb

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο απέκτησε έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Κίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα γιγαντιαία έργα υποδομής της και η Huajiang Canyon Bridge αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η γέφυρα, που βρίσκεται στην επαρχία Guizhou, κατέχει πλέον τον τίτλο της ψηλότερης στον κόσμο, καθώς το οδόστρωμά της βρίσκεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από τον ποταμό Beipan, ξεπερνώντας την επίσης κινεζική Duge Bridge.

Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα και κεντρικό άνοιγμα 1.420 μέτρων, η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2025 έπειτα από εργασίες περίπου τριών ετών.. Πέρα όμως από το εντυπωσιακό της μέγεθος, ξεχωρίζει για ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που δεν συναντάται σε καμία άλλη γέφυρα παγκοσμίως.

Κατά τη διάνοιξη των σηράγγων στις προσβάσεις του έργου, οι μηχανικοί συνάντησαν έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αντί να αντλήσουν το νερό και να το απομακρύνουν, αποφάσισαν να το αξιοποιήσουν. Δημιούργησαν μια δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 4.000 κυβικών μέτρων, η οποία συλλέγει το νερό και το χρησιμοποιεί τόσο για την άρδευση της γύρω περιοχής όσο και για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της γέφυρας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μέρος του νερού αντλείται στο κέντρο της γέφυρας, από όπου πέφτει δημιουργώντας έναν τεχνητό καταρράκτη πλάτους περίπου 300 μέτρων. Το νερό καταλήγει στον ποταμό που βρίσκεται 625 μέτρα χαμηλότερα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, όταν ο καταρράκτης φωτίζεται με ειδικά συστήματα laser.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο, ενώ η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε ο πίδακας να φτάνει σε ύψος σχεδόν 100 μέτρων πριν αρχίσει η ελεύθερη πτώση.

Πέρα από τη μηχανική του αξία, το Huajiang Canyon Bridge έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό. Η διάσχιση του φαραγγιού, που παλαιότερα απαιτούσε περίπου 70 λεπτά μέσω ορεινών δρόμων και πορθμείων, πραγματοποιείται πλέον σε μόλις ένα λεπτό.

https://www.instagram.com/reel/DRJaiBXjfba/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν με γυάλινο ανελκυστήρα σε καφέ που βρίσκεται στην κορυφή ενός από τους πυλώνες ή να δοκιμάσουν δραστηριότητες όπως bungee jumping και αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών της κινεζικής Πρωτοχρονιάς περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες πέρασαν από τη γέφυρα, με περισσότερα από 70.000 αυτοκίνητα να τη διασχίζουν μέσα σε λίγες ημέρες.

Το έργο αποτελεί πλέον ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κίνα συνδυάζει τις μεγάλες υποδομές με την τουριστική αξιοποίηση, μετατρέποντας ακόμη και ένα απρόβλεπτο τεχνικό εμπόδιο σε αξιοθέατο παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επιθέσεις: Όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λ. Αθηνών και Αττική Οδό

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο απέκτησε έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη

07:56ΜΑΝΤΕΙΟ

Ανεβαίνουν Κυριάκος και Αλέξης κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τι έγινε στης Κίμπερλι, σε Κάσο και Ρόδο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Για να ηττηθεί η ΝΔ πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει στους χαμηλούς τόνους η ΕΛΑΣ για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης: Εκτιμήσεις για συνέχιση της υποχώρησης των τιμών τις επόμενες μέρες

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Hilton το ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί στο ιστορικό ακίνητο της ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Τι προβλέπει η συμφωνία με την Dimand

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να πέσουν οι μάσκες» η κυβερνητική γραμμή για τη βία - «Η ανοχή γέννησε την τρομοκρατία»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουλίου

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι αποκαλύψεις των ενοίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

06:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λιμάνι Ραφήνας: Κανονικά η απεργία των ναυτεργατών παρά τη δικαστική απόφαση – Αλαλούμ με τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια θα αναχωρήσουν από Λαύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

06:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λιμάνι Ραφήνας: Κανονικά η απεργία των ναυτεργατών παρά τη δικαστική απόφαση – Αλαλούμ με τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια θα αναχωρήσουν από Λαύριο

21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Προς απαγόρευση η είσοδος στις ΗΠΑ σε έγκυες γυναίκες για λόγους εθνικής ασφαλείας

04:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει, ο Λούκα Μόντριτς λέει «αντίο» στα Μουντιάλ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι αποκαλύψεις των ενοίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Επιθέσεις σε σπίτια στελεχών ΝΔ: Ψάχνουν γενετικό υλικό στη μονωτική ταινία του εκρηκτικού μηχανισμού, έρευνες σε στέκια αντιεξουσιαστών και στοιχεία από τις κάμερες

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ