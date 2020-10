J2US: Θετικός στον κορονοϊό ο Τρύφωνας Σαμαράς (video)

J2US: Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά στο Instagram

Την Τετάρτη (28/10), ο Νίκος Κοκλώνης βγήκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου αποκαλύπτοντας πως στην παραγωγή του «Just the Two of Us» υπάρχουν δύο κρούσματα της Covid-19 και πως το live του Σαββάτου ακυρώνεται.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετά τα δύο κρούσματα στη δημοσιογραφική ομάδα, την Πέμπτη (29/10) ο Τρύφωνας Σαμαράς μέσα από Instagram story, ανέφερε πως και εκείνος είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο παίκτης του ριάλιτι και μέλος της ομάδας του Style me up, είπε πως έχει λίγο πυρετό αλλά αισθάνεται καλά και πως είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσει κάποιος.

«Καλό σας βράδυ. Δυστυχώς σήμερα πριν από λίγο διαγνώστηκα ότι είμαι θετικός στον Covid. Παρά τα τόσα τεστ που κάναμε στο J2US και στο Style Me Up είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσεις. Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ καλό βράδυ», ανέφερε.

