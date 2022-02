Ουκρανία: Σε ασφαλές μέρος η γιαγιά και ο εγγονός του ντοκιμαντέρ «The Distant Barking of Dogs»

Η Ουκρανική οικογένεια από το The Distant Barking of Dogs και τα παιδιά από το ντοκιμαντέρ A House Made of Splinters έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Στον απόηχο της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Δανή παραγωγός Monica Hellström (Flee) και ο βραβευμένος σκηνοθέτης Simon Lereng Wilmont συντόνισαν την απομάκρυνση ορισμένων από τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ τους με τίτλο The Distant Barking of Dogs.

Η Hellström εξήγησε στο Variety ότι εκείνη και ο Lereng Wilmont με τη βοήθεια του βοηθού τους σκηνοθέτη και του παραγωγού απομάκρυναν τον Oleg Afanasyev και τη γιαγιά του Alexandra, τους πρωταγωνιστές του The Distant Barking of Dogs, από το κατεστραμμένο, από τον πόλεμο χωριό τους Hnutove, στο Ντόνετσκ. Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από την ιστοσελίδα Nordisk Film & TV Fond.



Στο μεταξύ, τα παιδιά στο καταφύγιο στο οποίο εστίασε το ντοκιμαντέρ A House Made of Splinters, που μόλις χάρισε στον Lereng Wilmont το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Sundance τον περασμένο μήνα, έχουν επίσης απομακρυνθεί και πλέον βρίσκονται σε ασφαλέστερη περιοχή, καθώς αντιμετώπιζαν απειλή βομβαρδισμού.

Η Hellström (παραγωγός των Flee, The Distant Barking of Dogs και A House Made of Splinters) μέσω του Final Cut for Real, έχει επίσης ενώσει τις δυνάμεις της με τον Wilmont με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Voices of Children για παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από καταφύγια στην Ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ A House Made of Splinters.