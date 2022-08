Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

To The Sandman έρχεται στο Netflix στις 5 Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 1 έως 7 Αυγούστου 2022.

Ποδαρικό με το πολυαναμενόμενο The Sandman, κάνει ο Αύγουστος στο Netflix και, ομολογουμένως, πρόκειται για το απόλυτο highlight της πρώτης εβδομάδας του μήνα στην πλατφόρμα. Οι λάτρεις της μουσικής και των ντοκιμαντέρ, αξίζει να ρίξουν μια ματιά στο Trainwreck: Woodstock '99, το απόλυτο φιάσκο του Woodstock '99, που κυκλοφορεί στις 3 Αυγούστου.





Σειρές του Netflix

The Sandman κυκλοφορεί στις 05/8/2022



Μετά από πολυετή φυλάκιση, ο Μορφέας, ο Βασιλιάς των Ονείρων, ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορους κόσμους για να βρει ό,τι του έχουν κλέψει και να ανακτήσει τη δύναμή του.



Tαινίες του Netflix

Μπούμπα (Buba) κυκλοφορεί στις 03/8/2022



Όταν ένας απατεώνας από μια μικρή πόλη μπλέκει με την τοπική μαφία μαζί με τον χειριστικό αδερφό του, η εμμονή του να ισορροπεί το κάρμα του γίνεται ξεκαρδιστικά σκληρή.



Η Εποχή των Γάμων (Wedding Season) κυκλοφορεί στις 04/8/2022



Υπό την πίεση των γονιών τους να βρουν συζύγους, η Άσα κι ο Ραβί προσποιούνται ότι βγαίνουν όλο το καλοκαίρι αλλά το κόλπο πάει στραβά όταν τα αισθήματα γίνονται αληθινά.



Χελωνονιντζάκια - Η Άνοδος: Η Ταινία (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie) κυκλοφορεί στις 05/8/2022



Η επιμελής Σελέν ερωτεύεται τον ατίθασο Τριστάν από το νέο της σχολείο στην Μπιαρίτζ, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος έχει βάλει στοίχημα για εκείνη με τη δημοφιλή Βανέσα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Το Απόλυτο Φιάσκο: Woodstock '99 (Trainwreck: Woodstock '99) κυκλοφορεί στις 03/8/2022



Το Γούντστοκ του '69 υποσχέθηκε ειρήνη και μουσική. Η αναβίωση του '99 όμως προκάλεσε μέσα σε τρεις μέρες οργή, αναταραχές και σοβαρές ζημιές. Γιατί πήγε τόσο στραβά;



Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Δεντρόπολη (Big Tree City) κυκλοφορεί 01/8/2022



Μια ομάδα από ζωάκια-ήρωες με ειδικές ικανότητες και γρήγορα οχήματα συνεργάζονται για να προστατέψουν τη Δεντρόπολη και να λύσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα της πόλης.



Γιγάντια Ρομποαδέρφια (Super Giant Robot Brothers) κυκλοφορεί στις 04/8/2022



Μετά τους καβγάδες, ξεκινούν οι μάχες! Τα ρομπότ αδέλφια, Σάινι και Κεραυνός, κι η έξυπνη εφευρέτριά τους υπερασπίζονται τη Γη από τέρατα που επιτίθενται από το διάστημα.

Σχετικές ειδήσεις